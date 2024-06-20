Гастроэнтеролог раскрыла пользу зелени для организма

Гастроэнтеролог Кашух раскрыла пользу зелени для организма

Tекст: Алексей Дегтярев

Петрушку считают одним из самых полезных видов зелени, в ней содержится почти втрое больше витамина С, чем в апельсинах, сказала гастроэнтеролог в беседе с «Газетой.Ru».

Также в 10 граммах свежих листьев петрушки есть суточная доза витамина К, который помогает крови сворачиваться и регулирует работу сосудов и сердца.

В этом виде зелени есть еще калий, поддерживающий работу почек и надпочечников и укрепляющий кости, кальций и полезные для глаз витамин А и бета-каротин.

Укроп также остается в числе самых полезных съедобных трав, в нем есть магний, кальций, железо и витамин С. Он стимулирует заживление ран и укрепляет иммунитет, а также помогает переваривать тяжелую пищу и избавлять кровь от лишнего холестерина.

Зеленый лук также помогает поддерживать иммунную систему и предотвращать серьезные последствия простуд. В нем, помимо прочего, много кобальта, помогающего в усвоении железа и хорошо влияющего на память.

В рукколе есть калий, магний и кальций, они отвечают за крепость костей и нормализуют сердечный ритм, а также фолиевая кислота, полезная для беременных и планирующих беременность.

Тимьян (чабрец) содержит калий, кальций, марганец, витамины А, В и С, его эфирные масла помогают в лечении кашля.

Ранее врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева рассказывала о пользе клубники.