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Эндокринолог рассказала о влиянии клубники на иммунитет
Клубника богата витаминами, минеральными веществами, что важно для иммунитета, синтеза гормонов и других важных компонентов здоровья, заявила врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева.
В 100 граммах клубники содержится свыше 50% суточной нормы витамина С, нужного для нормального обмена веществ, хорошего состояния кожи и волос, сосудов и иммунитета, сказала Михалева в беседе с «Газетой.Ru».
В клубнике содержатся кремний, кобальт, марганец, медь. Кремний участвует в синтезе коллагена и глюкозаминогликантов, он нужен для поддержания здоровья кожи, костей, суставов. Медь является компонентом антиоксидантной системы, она нужна для кроветворения, а также для синтеза некоторых гормонов.
Марганец регулирует работу эндокринной системы, участвует в метаболизме инсулина, половых гормонов, нужен для костеобразования, регуляции углеводного и липидного обмена. Кобальт также участвует в кроветворении.
Также в ягоде есть пектин, способный выводить из организма холестерин, токсичные вещества и тяжелые металлы. Пищевые волокна помогают улучшать пищеварение, нормализуют перистальтику кишечника, способствуют росту нормальной микробиоты.
Фруктовые кислоты стимулируют пищеварение и перистальтику, обладают антимикробным и пребиотическим действием.
Клубника содержит мало калорий, потому ее могут включать для питания тем, кто склонен к избыточному весу. Содержание сахара в ней среднее, 7,4 грамма на 100 граммов продукта.