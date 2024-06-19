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В РПЦ призвали дождаться окончания расследования инцидента с мигрантом в храме Москвы
Представители Московской епархии Русской православной церкви попросили не давать скоропалительных оценок произошедшей ситуации в одном из храмов на юго-западе Москвы, где гражданин Таджикистана демонстративно потушил свечи и напал на прихожанку.
Руководитель информационной службы епархии священник Александр Волков призвал не спешить с выводами, и дождаться окончания всех следственных действий, и выяснения всех обстоятельств дела. По его словам, настоятель храма сможет оказать помощь в расследовании, передает ТАСС.
Волков добавил, что данный инцидент произошел в храме Феодора Ушакова в Бутово.
Напомним, уголовное дело завели на гражданина Таджикистана, потушившего свечи в церкви на юго-западе Москвы и применившего насилие в отношении прихожанки.