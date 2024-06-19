В РПЦ призвали дождаться окончания расследования инцидента с мигрантом в храме Москвы

Cпасатель рассказал, как выжить смытому штормом в море человеку

Заслуженный спасатель России рассказал, как выжить в штормовом море

Tекст: Татьяна Косолапова

В Сочи прогуливающуюся в шторм по берегу моря девушку накрыло волной, после чего она пропала. В Сети опубликовали видео, на котором запечатлен данный инцидент. Поиск пропавшей ведется уже несколько дней. Аналогичный случай произошел в Одессе – там девушку во время фотосессии смыло в море с пирса.



«Прыгать на волнах у берега во время волнения моря – занятие злодейское, далеко небезопасное, но не все это осознают. Поэтому, если действует штормовое предупреждение, то лучше воздержаться от купания, даже если отдых на море очень короткий. Во-вторых, необходимо обращать внимание на знаки на общественных пляжах. Как правило, если море представляет опасность, на берегу вывешиваются предупреждающие флаги красного цвета – купаться нельзя», – говорит Гофштейн.

Тем не менее, продолжает специалист, если человека все же смыло волной с берега или с пирса, то ему необходимо постараться выплыть из воды и сделать глубокий вдох. «Набрали воздуха в легкие и начинаем быстро соображать. Плыть к берегу противопоказано – шанс выжить и у профессионального пловца невелик. Дело в том, что волны не закончатся – есть риск, что еще раз накроет у берега, а сил выплыть еще раз не будет. Поэтому лучше всего плыть от берега, где волнение моря не столь велико, где волна не ударит человека о дно и есть возможность удержаться на воде. Далее остается ждать помощь», – делится спасатель.

«А если вы просто стали свидетелем того, как кого-то унесло волной с пирса или берега, то необходимо оперативно оповестить об этом спасательные службы и точно суметь объяснить, где это произошло. Самостоятельно бросаться спасать человека в море нельзя, иначе есть большой риск того, что спасать придется двоих», – заключил Гофштейн.



В конце декабря в Таиланде во время купания 33-летнего туриста из России унесло волнами, после чего мужчину объявили пропавшим без вести. Через несколько дней тело туриста нашли на одном из пляжей острова Самуи.