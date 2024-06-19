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Ростех сообщил о начале испытаний плавающего бронетранспортера БТ-3Ф
Ростех сообщил о начале госиспытаний новейшего плавающего бронетранспортера БТ-3Ф
В ближайшее время начнутся государственные испытания новейшего плавающего бронетранспортера БТ-3Ф, сообщили в госкорпорации «Ростех».
Как отмечается в сообщении, бронетранспортер был создан на предприятиях холдинга – «Курганмашзаводе» и «Высокоточных комплексах». Также в его разработке приняло участие конструкторское бюро машиностроения.
В ходе государственных испытаний БТ-3Ф должен подтвердить свои тактико-технические характеристики как на суше, так и в воде в разных климатических условиях. Ему предстоит пройти стрельбовые испытания, находясь на месте, в движении и на плаву, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, Ростех поставил бронежилеты с увеличенной защитой для разминирования.