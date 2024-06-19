Российские войска нанесли поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцов в Харьковской области

Потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, два пикапа, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, британская 105-мм гаубица L-119. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии поблизости от Петропавловки, Синьковки Харьковской области, Стельмаховки и Червоной Дибровы Луганской народной республики.

За последние сутки были отражены две контратаки формирований 3-й танковой бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны, отчитались в Минобороны.

Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк, две бронемашины.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, британская 105-мм гаубица L-119. Также уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.