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    Борис Толчинский Борис Толчинский На международных саммитах договариваться некому и незачем

    Позиции сторон заранее известны, они определяются не личными пристрастиями и желаниями лидеров, а таким многообразием сложнейших факторов реальности – от исторической матрицы до общественного мнения, что почти не оставляют поля для маневра и компромисса.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Идеология ЕС возмутила венгров

    Евросоюз навязывает всем своим членам определенную идеологическую повестку, которая ведет к вымиранию коренного населения Европы и замещению его людьми совершенно других обычаев и культуры. Венгры, однако, не хотят ни вымирать, ни замещаться другими народами – отсюда и их сопротивление давлению ЕС.

    4 комментария
    19 июня 2024, 13:19 • Новости дня

    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцов в Харьковской области

    Российские войска нанесли поражение ВСУ у Волчанска, Старицы и Липцов в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике 36-й бригады морской пехоты, 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 71-й пехотной бригад ВСУ, 120-й и 125-й бригад теробороны возле Волчанска, Старицы и Липцов Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Потери ВСУ составили до 300 военнослужащих, два пикапа, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30, британская 105-мм гаубица L-119. Кроме того, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Между тем подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии поблизости от Петропавловки, Синьковки Харьковской области, Стельмаховки и Червоной Дибровы Луганской народной республики.

    За последние сутки были отражены две контратаки формирований 3-й танковой бригады ВСУ и 110-й бригады теробороны, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили до 450 военнослужащих, танк, две бронемашины.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены американская 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 Paladin, 155-мм гаубица М777 производства США, 152-мм гаубица 2А65 «Мста-Б», 152-мм гаубица Д-20, 122-мм самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30, британская 105-мм гаубица L-119. Также уничтожены два полевых склада боеприпасов ВСУ.

    18 июня 2024, 19:48 • Новости дня
    В Киеве заговорили об отставке главкома ВСУ
    В Киеве заговорили об отставке главкома ВСУ
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине заговорили о возможной скорой отставке главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского и военного командования.

    Слухи возникли из-за того, что Сырского критикует депутат Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Прежде она также критиковала бывшего главкома Валерия Залужного. Ходили подозрения, что она делает это по указке офиса Зеленского, передает «Московский комсомолец». В похожем ключе Безуглая говорит о Сырском.

    В числе кандидатов на замену главкому называют спецуполномоченного президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Евгения Мойсюка.

    Сырский ранее отмечал сложность ситуации на Кураховском и Покровском направлениях, а также на Купянском и Харьковском направлениях.

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    18 июня 2024, 14:39 • Новости дня
    Рогов: Днепрогэс полностью вышла из строя

    Рогов: Днепрогэс полностью вывели из строя, она не производит электроэнергию

    Рогов: Днепрогэс полностью вышла из строя
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Днепрогэс полностью выведена из строя и не производит электроэнергию, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, Днепрогэс полностью выведена из строя, станция не производит электроэнергию, на которой ранее зарабатывали украинские олигархи Ахметов и Зеленский и использовали для своих военных нужд ВСУ, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что машинные залы и распределительные станции Днепрогэс вышли из строя, а сама плотина ГЭС не пострадала.

    Ранее глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении», она получила серьезные повреждения оборудования и сооружений.

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    18 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Франция резко сократила число передаваемых Украине истребителей Mirage 2000-5

    Valeurs Actuelles: Франция может передать Украине лишь шесть Mirage 2000-5 вместо 26

    Франция резко сократила число передаваемых Украине истребителей Mirage 2000-5
    @ REUTERS/I-Hwa Cheng

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Париж может отправить Киеву только шесть истребителей Mirage 2000-5 из 26 имеющихся, утверждает издание Valeurs Actuelles.

    Передача киевскому режиму всех 26 самолетов может повредить военно-воздушным силам Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Valeurs Actuelles.

    Корпусный генерал авиации страны Брюно Клермон заявил, что если Украине передадут 26 французских истребителей, то ВВС Франции окажутся «на коленях».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что представляют собой эти французские военные самолеты и что Россия может противопоставить им.

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    18 июня 2024, 16:38 • Новости дня
    Комбат ВСУ пожаловался на возраст подчиненных
    Комбат ВСУ пожаловался на возраст подчиненных
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средний возраст военнослужащих 7-го стрелкового батальона 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ составляет более 50 лет, им всем уже трудно воевать, сообщил командир батальона украинской армии Александр Юрин.

    «У одного варикоз, у другого почки, у третьего проблемы с позвоночником, у четвертого с сердцем», – передает ТАСС слова Юрина.

    Отмечается, что такая же ситуация с комплектацией ВСУ возрастными военнослужащими недавно была отмечена на северном направлении, под Харьковом, где средний возраст бойца составляет 45 лет.

    Ранее в Раде заявили о катастрофической нехватке работников в аграрном секторе из-за мобилизации.

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    18 июня 2024, 21:56 • Новости дня
    Заключение брака на Украине стало невозможно без военного билета

    На Украине решили требовать военный билет для подачи заявления в ЗАГС

    Заключение брака на Украине стало невозможно без военного билета
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Граждане Украины при заключении брака в ЗАГСе должны будут предъявлять военный билет, заявил министр юстиции страны Денис Малюська, пишут СМИ.

    По словам министра, военный билет может потребоваться при получении целого ряда государственных услуг – от брака до регистрации прав на недвижимость и бизнес, передает «Sputnik Беларусь».

    Предъявить военный билет также могут потребовать при получении нотариальных услуг и международной правовой помощи, добавил он.

    Ранее Киев запретил оказывать консульские услуги украинским мужчинам за границей.

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    18 июня 2024, 19:28 • Новости дня
    Эксперт: Германии не хватит танков для обороны Берлина

    Эксперт Безсонов: У Германии заканчиваются танки

    Эксперт: Германии не хватит танков для обороны Берлина
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Германские вооруженные силы испытывают недостаток танков для обороны собственной страны, осталось всего 300 работающих машин, заявил военный эксперт Даниил Безсонов.

    Такое количество тяжелой военной техники не позволяет защитить Мюнхен или Берлин, заявил Безсонов, передает RT.

    Вся остальная техника передана киевскому режиму. Вместе с тем в стране недостаточно и сырья для производства танков, подчеркнул эксперт.

    Ранее немецкое руководство поставило Украине 20 БМП Marder, 10 танков Leopard 1A5, две огневые установки IRIS-T, три РСЗО HIMARS и боеприпасы.

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    18 июня 2024, 15:35 • Новости дня
    В Италии объяснили отказ некоторых стран подписывать коммюнике по Украине

    В МИД Италии объяснили отказ некоторых стран подписывать коммюнике по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    На решение некоторых стран не подписывать итоговое заявление конференции по Украине в Швейцарии повлияло нежелание портить отношения с Россией, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

    Речь шла о глобальных игроках, таких как Индия, ЮАР, Индонезия, Саудовская Аравия, Эмираты, Мексика и Колумбия, которые, несмотря на участие, подписывать итоговый документ не стали, передает РИА «Новости».

    Таяни также заявил о необходимости «продвигать нарратив, который поддерживает украинскую позицию и привлекает основные страны, которые могут вести диалог с Москвой».

    Напомним, из 91 участника конференции по Украине, которая прошла в швейцарском Бюргенштоке, коммюнике поддержали только 77.


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    19 июня 2024, 11:22 • Новости дня
    Угнавший Т-64 танкист ВСУ подал документы на российское гражданство

    Tекст: Александра Юдина

    Перешедший на сторону российских военных на танке Т-64 экс-боец ВСУ Максим Лихачев подал документы на получение российского гражданства, сообщают силовые структуры ДНР.

    Уточняется, что Лихачев подал документы на получение российского паспорта, документ будет готов уже через несколько недель, передает ТАСС.

    В конце мая бывший военнослужащий 110-й бригады ВСУ перешел на сторону России вместе с танком. При пересечении линии столкновения он задрал дуло танка максимально вверх, чтобы обозначить себя для ВС России.

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    19 июня 2024, 11:49 • Новости дня
    Салливан: Передаваемые Киеву истребители F-16 будут размещены на Украине
    Салливан: Передаваемые Киеву истребители F-16 будут размещены на Украине
    @ Chris Kleponis/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Истребители F-16, передаваемые Киеву США, будут размещены на территории Украины, заявил помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, план состоит в том, чтобы разместить F-16 на Украине. Салливан добавил, что в двустороннем соглашении по безопасности подчеркивается этот момент: США хотят помочь Украине получить эти истребители, и они должны быть размещены на Украине, передает ТАСС.

    Ранее обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, то российская ПВО может сбить истребители ВСУ практически в любой точке страны.

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    19 июня 2024, 09:55 • Новости дня
    В подполье сообщили об ударах по военным объектам во Львове

    Лебедев: ВС России ночью нанесли несколько ударов по военным объектам во Львове

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прошлой ночью российские войска нанесли несколько ударов по военным объектам и энергетической инфраструктуре Львова, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, в 3.20 в пригороде Львова со стороны северной окраины прозвучал первый взрыв, через 10 минут прозвучал очень мощный взрыв в пригороде Малехов, был уничтожен трехэтажный дом, где дислоцировались ВСУ и размещался небольшой склад снарядов, передает РИА «Новости».

    Лебедев добавил, что третий взрыв прогремел примерно в 5.20 со стороны Львовской ТЭЦ-2, на которой были повреждены опоры ЛЭП. После этого во Львове начались перебои со светом

    Ранее подполье сообщило об ударах по расположению ВСУ в Днепропетровской области.

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    18 июня 2024, 14:56 • Новости дня
    Алаудинов объяснил действия ВС России на Харьковском направлении

    Генерал Алаудинов: ВС России ждут ответных действий ВСУ на Харьковском направлении

    Алаудинов объяснил действия ВС России на Харьковском направлении
    @ Oleg Petrasiuk/24th King Danylo Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные значительно продвинулись на Харьковском направлении, освободив «довольно серьезную территорию», сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, противник перебросил на Харьковское направление большую часть подразделений, на данный участок были переброшены даже подразделения из Киевской области, передает ТАСС.

    Алаудинов отметил, что российские военные ожидают дальнейшего хода ВСУ, которые пытаются сделать «решающий шаг для себя».

    Также генерал добавил, что предстоящая битва станет решающим сражением для ВС России, в ходе которой будут уничтожены «оставшиеся средства ВСУ».

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что задумали ВСУ против российских войск под Харьковом.

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    18 июня 2024, 16:30 • Новости дня
    В казахстанского оппозиционера выстрелили в Киеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Неизвестный в центре Киева стрелял в казахстанского оппозиционера Айдоса Садыкова, сообщает издание «Страна».

    Издание пишет, что Садыков с 2014 года проживал в украинской столице, также он получил на Украине официальный статус беженца, передает ТАСС.

    Как сообщала полиция Киева, неизвестный выстрелил в мужчину, который находился в машине со своей женой. После этого стрелявший скрылся. Полиция не стала называть имен, а также не уточняла, есть ли пострадавшие.

    На своем YouTube-канале Садыков публиковал видео с критикой в адрес властей Казахстана. В прошлом году он был объявлен в розыск казахстанскими силовиками.

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    18 июня 2024, 14:25 • Новости дня
    Российский военный рассказал об эвакуации раненых из Авдеевки по трубе

    Российский военный рассказал об эвакуации раненых из Авдеевки по проложенной трубе

    Tекст: Вера Басилая

    Труба, по которой российские военные проникли в тыл вооруженных сил Украины (ВСУ) в Авдеевке, в том числе использовалась для эвакуации раненых, сообщил замкомандира штурмового отряда по военно-политической работе лейтенант Андрей Ставничий.

    После того как знаменитую трубу, по которой штурмовики проникли в Авдеевку, рассекретили, российские военные продолжали ею пользоваться: эвакуировали раненых, подносили боекомплект, следует комментария Ставничего на видео Минобороны.

    Ставничий рассказал, что для взятия Авдеевки использовалась не только проложенная труба, заходили с разных сторон и полученное задание выполнили. Город был освобожден.

    Газета ВЗГЛЯД писала об уникальной операции группы «Ветераны», которые по подземным трубам зашла в тыл ВСУ в Авдеевке и захватила позиции.

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    18 июня 2024, 14:29 • Новости дня
    Экс-замминистра обороны Украины и экс-замначальника генштаба ВСУ объявлены в розыск

    Tекст: Ольга Иванова

    Министерство внутренних дел России объявило в розыск Петра Мехеда, бывшего замминистра обороны Украины, и Виктора Бокия, экс-замначальника генштаба ВСУ, которым заочно предъявлены обвинения в военных преступлениях, совершенных в Донбассе.

    По данным базы розыска МВД, Мехед и Бокий разыскиваются по уголовным статьям. В открытом доступе информация о конкретных статьях УК РФ, по которым ведется розыск, отсутствует, передает ТАСС.

    Ранее российские следователи заочно предъявили обвинение Мехеду и Бокию.

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    18 июня 2024, 14:34 • Новости дня
    В Белгородской области уничтожили три украинских дрона за час

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько попыток террористических атак киевского режима с помощью беспилотников пресекли в Белгородской области, сообщило Минобороны.

    Около 13.30 дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над регионом, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    До этого около 12.50 средства ПВО уничтожили дрон самолетного типа.

    Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в результате атаки украинского дрона в поселке Мокрая Орловка пострадала женщина.

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