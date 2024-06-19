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    6 комментариев
    19 июня 2024, 07:29 • Новости дня

    Путин: Москва ценит поддержку КНДР российского курса в политике

    Tекст: Александра Юдина

    Россия ценит поддержку Северной Кореи, которую страна оказывает российской политике, в том числе на украинском направлении, заявил на открытии переговоров с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном президент Владимир Путин.

    «Высоко ценим последовательную и неизменную поддержку вами российской политики, в том числе на украинском направлении», – цитирует ТАСС главу государства.

    Переговоры двух лидеров начались в резиденции Кымсусан в Пхеньяне.

    С российской стороны участвуют министр иностранных дел Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Александр Новак, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, чрезвычайный полномочный посол РФ в КНДР Александр Мацегора, министры Андрей Белоусов, Александр Козлов, Михаил Мурашко, Роман Старовойт, замминистра обороны Алексей Криворучко, глава РЖД Олег Белозеров и глава Роскосмоса Юрий Борисов.

    С корейской стороны, помимо председателя КНДР, в переговорах принимают участие премьер-министр Ким Док Хун, министр иностранных дел Цой Сон Хи, заместитель председателя Центрального военного комитета Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон, секретарь ЦК партии Чо Ен Вон, заведующий международным отделом Центрального военного комитета партии Ким Сон Нам и заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир.

    18 июня 2024, 19:48 • Новости дня
    В Киеве заговорили об отставке главкома ВСУ
    В Киеве заговорили об отставке главкома ВСУ
    @ IMAGO/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине заговорили о возможной скорой отставке главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского и военного командования.

    Слухи возникли из-за того, что Сырского критикует депутат Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. Прежде она также критиковала бывшего главкома Валерия Залужного. Ходили подозрения, что она делает это по указке офиса Зеленского, передает «Московский комсомолец». В похожем ключе Безуглая говорит о Сырском.

    В числе кандидатов на замену главкому называют спецуполномоченного президента по вопросам реализации международных гарантий безопасности и развития Сил обороны Евгения Мойсюка.

    Сырский ранее отмечал сложность ситуации на Кураховском и Покровском направлениях, а также на Купянском и Харьковском направлениях.

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    18 июня 2024, 14:39 • Новости дня
    Рогов: Днепрогэс полностью вышла из строя

    Рогов: Днепрогэс полностью вывели из строя, она не производит электроэнергию

    Рогов: Днепрогэс полностью вышла из строя
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Днепрогэс полностью выведена из строя и не производит электроэнергию, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, Днепрогэс полностью выведена из строя, станция не производит электроэнергию, на которой ранее зарабатывали украинские олигархи Ахметов и Зеленский и использовали для своих военных нужд ВСУ, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что машинные залы и распределительные станции Днепрогэс вышли из строя, а сама плотина ГЭС не пострадала.

    Ранее глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что крупнейшая гидроэлектростанция Украины Днепровская ГЭС находится в «очень затруднительном положении», она получила серьезные повреждения оборудования и сооружений.

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    18 июня 2024, 08:11 • Новости дня
    СМИ: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после «Крокуса»

    Hurriyet: Турецкие спецслужбы предотвратили теракт в Москве после трагедии в «Крокус Сити Холле»

    Tекст: Александра Юдина

    Спецслужбы Турции предотвратили теракт в Москве, передав информацию о подготовке нового теракта российским коллегам, сообщает проправительственная газета Hurriyet.

    По данным обозревателя газеты Ханде Фырата, после первого нападения на концертный зал террористическая группировка планировала второй теракт, злоумышленники собирались напасть на переполненный торговый центр, однако турецкая разведка предотвратила второй крупный теракт, передает ТАСС.

    Уточняется, что теракт готовили боевики запрещенной в РФ группировки «Вилаят Хорасан» (запрещена в России), связанной с ИГИЛ* (террористическая организация, запрещена в России).

    Также газета отмечает, что турецкие спецслужбы отслеживали деятельность ячейки «Вилаят Хорасан», причастной к теракту в Стамбуле.

    Напомним, в результате теракта в «Крокусе» погибли 145 человек. Басманный суд Москвы в марте арестовал четверых обвиняемых в теракте в «Крокусе». На прошлой неделе суд продлил арест четырем обвиняемым в причастности к теракту.

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    18 июня 2024, 13:12 • Новости дня
    Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира

    Медведев: Россия продолжит наступать в зоне СВО, если Киев не захочет принять предложения Путина

    Медведев описал сценарий будущего Украины в случае отказа Киева от мира
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Наступательные действия России в зоне специальной военной операции продолжатся, если Киев не попытается установить мир, дальше будет только хуже для киевских властей, потому что граница санитарного пояса может установиться не в их пользу, заявил заместитель председателя Совета безопасности России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев.

    По словам Медведева, у Киева еще есть время для принятия предложения президента России Владимира Путина, но если они этого не сделают, что, скорее всего, события будут развиваться не в пользу киевского режима, где закончится санитарная зона, пока сказать трудно, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что в Верховной раде нет «здравомыслящих сил», которые способны поддержать предложения России, потому что «там все развивается по утвержденному Вашингтоном сценарию», передает ТАСС.

    Ранее Медведев предрек катастрофическое развитие событий для киевского режима.

    Владимир Путин заявил, что Россия предлагает Украине и Западу мирный вариант урегулирования конфликта с внеблоковым и безъядерным статусом Украины и отменой антироссийских санкций, а также с сохранением статуса ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей как российских регионов.

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    18 июня 2024, 11:07 • Новости дня
    Путин распорядился подписать договор о стратегическом партнерстве с КНДР
    Путин распорядился подписать договор о стратегическом партнерстве с КНДР
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, который подпишет на встрече с лидером республики Ким Чен Ыном, следует из распоряжения главы государства.

    Путин разрешил МИД России вносить в проект договора изменения, не имеющие принципиального характера, а также счел целесообразным осуществить подписание договора, предусмотренного настоящим распоряжением, на высшем уровне, следует из распоряжения президента России.

    «Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными государственными органами и организациями, о подписании договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», – говорится в документе.

    Владимир Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

    Эксперты поделились ожиданиями от визитов Владимира Путина в КНДР и Вьетнам.

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    18 июня 2024, 17:33 • Новости дня
    Франция резко сократила число передаваемых Украине истребителей Mirage 2000-5

    Valeurs Actuelles: Франция может передать Украине лишь шесть Mirage 2000-5 вместо 26

    Франция резко сократила число передаваемых Украине истребителей Mirage 2000-5
    @ REUTERS/I-Hwa Cheng

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Париж может отправить Киеву только шесть истребителей Mirage 2000-5 из 26 имеющихся, утверждает издание Valeurs Actuelles.

    Передача киевскому режиму всех 26 самолетов может повредить военно-воздушным силам Франции, передает РИА «Новости» со ссылкой на Valeurs Actuelles.

    Корпусный генерал авиации страны Брюно Клермон заявил, что если Украине передадут 26 французских истребителей, то ВВС Франции окажутся «на коленях».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что представляют собой эти французские военные самолеты и что Россия может противопоставить им.

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    18 июня 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Якутска

    Путин посетил стадион «Туймаада» в Якутске

    Путин остановил кортеж, чтобы пообщаться с жителями Якутска
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе рабочей поездки в Якутск осмотрел стадион «Туймаада», на котором пройдут спортивные игры «Дети Азии».

    «Красиво, отлично», – оценил глава государства спортивное сооружение, передает РИА «Новости».

    По пути к стадиону Путин остановил свой кортеж, чтобы пообщаться с местными жителями, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В сопровождении немногочисленной охраны президент вышел к толпе и с улыбкой пожимал протянутые к нему руки.

    Один из горожан поинтересовался состоянием здоровья Путина и отметил свою схожесть с главой государства. «Да! Мы все друг на друга похожи», – отреагировал Путин. Ребенок из толпы рассказал президенту о том, что серьезно занимается спортом, в ответ Путин выразил уверенность, что мальчик станет чемпионом.

    Песков отметил, что это была незапланированная остановка, Путин нередко делает так во время поездок в регионы.

    Ранее сообщалось, что Путин встретился с главой Якутии.

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    18 июня 2024, 16:38 • Новости дня
    Комбат ВСУ пожаловался на возраст подчиненных
    Комбат ВСУ пожаловался на возраст подчиненных
    @ Mihir Melwani/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Средний возраст военнослужащих 7-го стрелкового батальона 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ составляет более 50 лет, им всем уже трудно воевать, сообщил командир батальона украинской армии Александр Юрин.

    «У одного варикоз, у другого почки, у третьего проблемы с позвоночником, у четвертого с сердцем», – передает ТАСС слова Юрина.

    Отмечается, что такая же ситуация с комплектацией ВСУ возрастными военнослужащими недавно была отмечена на северном направлении, под Харьковом, где средний возраст бойца составляет 45 лет.

    Ранее в Раде заявили о катастрофической нехватке работников в аграрном секторе из-за мобилизации.

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    18 июня 2024, 20:59 • Новости дня
    Путин прибыл в Пхеньян

    Путина в Пхеньяне встретил Ким Чен Ын

    Путин прибыл в Пхеньян
    @ Валерий Шарифулин/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин по приглашению председателя государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына прибыл в Пхеньян.

    В аэропорту Путина встретил лидер КНДР, передает ТАСС.

    Путин и Ким Чен Ын прошли от трапа по красной ковровой дорожке, по обеим сторонам от которой были выстроены бойцы почетного караула вооруженных сил КНДР. Путину вручили цветы, лидеры поговорили несколько минут, после чего кортеж глав государств в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов покинул аэропорт.

    Встреча с Ким Чен Ыном для Путина стала уже третьей по счету с 2019 года. Начинающийся визит российского лидера носит статус государственного.

    Напомним, Путин посетит КНДР с 18 по 19 июня по личному приглашению Ким Чен Ына. По окончании визита в КНДР Путин направится во Вьетнам.

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    18 июня 2024, 13:50 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал рост числа отзывов подписей под коммюнике конференции по Украине

    Политолог Скачко: Вслед за Руандой отозвать свои подписи под коммюнике саммита по Украине могут другие страны

    Эксперт спрогнозировал рост числа отзывов подписей под коммюнике конференции по Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Саммит по Украине оказался обманом для многих стран, поэтому представители Руанды, прибыв домой, решили отказаться от поддержки итогового документа конференции. Более того, государств, которые могут отозвать свое согласие, может стать еще больше, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Скачко. Ранее Руанда отозвала подпись под итоговым документом конференции по Украине в Швейцарии.

    «Смена позиции по поддержке коммюнике швейцарской конференции – это проявление геополитической смелости Руанды. Сам саммит стал большим обманом для большинства стран. Участников приглашали, чтобы якобы обсудить проблемы мира, а на деле некоторых даже автоматически включили в подписанты сомнительной декларации», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.

    «Естественно, что такое положение дел не устроило ряд участников. Вероятно, представители Руанды приехали к себе домой и поняли, что новый многополярный мир для них важнее. Таким образом, страна решила вернуться к статус-кво, который был до саммита. Либо они сделали выбор в пользу поддержки России и Китая в построении многополярности», – подчеркивает собеседник.

    «Но это в любом случае еще один показатель того, что не весь мир с Украиной. Зеленский с помощью саммита хотел подтвердить собственную легитимность и продемонстрировать сплоченность других стран в борьбе с Россией. Однако эти цели не были достигнуты. Многие государства Глобального Юга не захотели вступать в конфронтацию с нами, поэтому создать с их помощью рычаг давления на Москву не удалось», – отмечает он.

    «Подпись Руанды может оказаться не последней исчезнувшей из коммюнике. Тем более мы знаем, как ранее по ошибке в списке подписантов оказались Ирак и Иордания. Ускориться процесс может в случае, если организаторы саммита попытаются использовать его итоги для усиления давления на Россию. Тогда отказаться от поддержки могут ряд стран Латинской Америки и Африки, а также Сербия, Венгрия и Турция», – заключил Скачко.

    Ранее Руанда отказалась поддержать коммюнике конференции по Украине. Об этом свидетельствуют данные на сайте МИД Швейцарии, обновленные 17 июня. Также из списка подписантов стран исчезли Ирак и Иордания. Всего из 91 участника встречи коммюнике поддержали только 77.

    В частности, страны БРИКС, присутствующие на конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке, не стали подписывать совместное коммюнике по итогам переговоров.

    Ирак и Иордания, в свою очередь, были добавлены в список по ошибке из-за «проблемы координации», сообщил официальный представитель МИД Швейцарии Валентин Клива. Якобы они не заявляли об отказе заранее, поэтому были добавлены в перечень поддержавших автоматически.

    Представители некоторых государств отказались поддерживать итоговый документ конференции по Украине в Швейцарии, так как у них не было полномочий «принимать такие решения». Во всяком случае именно так заместитель руководителя офиса Зеленского Игорь Жовква попытался объяснить, почему ряд стран не поставили свою подпись под коммюнике.

    Совместная декларация после «мирного саммита» в Швейцарии была составлена наспех и неряшливо, заявил постоянный представитель России при Международных организациях в Вене Михаил Ульянов. Он отметил, что это заметно по некоторым неточным формулировкам.

    Конференция в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта обернулась полным фиаско, поскольку подобные «сходки» не могут служить основой для устойчивого мира, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил саммит по Украине со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла. По его словам, швейцарский «скотный двор» – чистейший сюрреализм, Кафка с Оруэллом «нервно курят в сторонке». Медведев добавил, что никто из участников саммита не знает, что он там делает.

    В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва продолжит работать с дружественными странами, подписавшими итоговый документ «форума мира» на конференции по Украине в Швейцарии.

    Напомним, в коммюнике участники конференции призвали к обмену и освобождению всех военнопленных. Также там содержится призыв к возвращению на Украину «всех депортированных и незаконно перемещенных украинских детей». Помимо этого, страны считают, что контроль над Запорожской АЭС надо вернуть Киеву. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о реакции мировых СМИ на конференцию в Швейцарии.

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    18 июня 2024, 12:13 • Новости дня
    Путин назвал приоритет России на весь XXI век

    Путин назвал приоритетом России на весь век развитие Дальнего Востока

    Путин назвал приоритет России на весь XXI век
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Развитие Дальнего Востока остается приоритетом России на весь XXI век, заявил президент России Владимир Путин.

    «Для России развитие Дальнего Востока является приоритетом на весь XXI век, без всякого преувеличения», – приводит ТАСС слова президента.

    Ранее Путин прилетел в Якутию с рабочей поездкой, где познакомился с достижениями региона в ИТ-сфере и оборонной промышленности.

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    18 июня 2024, 15:35 • Новости дня
    В Италии объяснили отказ некоторых стран подписывать коммюнике по Украине

    В МИД Италии объяснили отказ некоторых стран подписывать коммюнике по Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    На решение некоторых стран не подписывать итоговое заявление конференции по Украине в Швейцарии повлияло нежелание портить отношения с Россией, заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

    Речь шла о глобальных игроках, таких как Индия, ЮАР, Индонезия, Саудовская Аравия, Эмираты, Мексика и Колумбия, которые, несмотря на участие, подписывать итоговый документ не стали, передает РИА «Новости».

    Таяни также заявил о необходимости «продвигать нарратив, который поддерживает украинскую позицию и привлекает основные страны, которые могут вести диалог с Москвой».

    Напомним, из 91 участника конференции по Украине, которая прошла в швейцарском Бюргенштоке, коммюнике поддержали только 77.


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    18 июня 2024, 14:08 • Новости дня
    Группировка «Север» отбила две контратаки под Харьковом
    Группировка «Север» отбила две контратаки под Харьковом
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Север» в последние сутки в Харьковской области отбили контратаки украинских штурмовиков 71-й егерской бригады и 13-й бригады нацгвардии, сообщило Минобороны.

    Группировка также поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 36-й бригады морской пехоты, 120-й, 125-й бригад теробороны у Волчанска, Волоховского, Синельниково и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 130 человек, две бронемашины, включая американский БТР Stryker, американскую САУ М109 Paladin, гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 163-й механизированной, 3-й танковой, 3-й штурмовой бригад ВСУ у Нововодяного (ЛНР), Песчаного (Харьковская область) и Торского (ДНР). Она отразила четыре контратаки украинских штурмовиков 115-й механизированной бригады и 12-й бригады спецназа.

    Украинская армия в зоне ответственности группировки потеряла до 455 человек, САУ «Гвоздика» и орудие М119.

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю и поразила живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 81-й аэромобильной, 80-й, 93-й механизированных бригад ВСУ у Григоровки, Катериновки, Предтечино и Серебрянки в ДНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности этой группировки потеряла до 665 человек, две бронемашины, включая американский БТР М113, гаубицу Д-30. Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила формирования 68-й егерской, 144-й пехотной, 24-й механизированной бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны у Воздвиженки, Камышевки, Новгородского и Торецка в ДНР. Также она отразила четыре контратаки украинских штурмовиков 142-й пехотной, 23-й и 110-й механизированных бригад.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 355 человек, две американские боевые бронированные машины MaxxPro, гаубицу «Мста-Б», гаубицу Д-20, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30, два орудия М119 и пушку «Рапира».

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    18 июня 2024, 19:28 • Новости дня
    Эксперт : Германии не хватит танков для обороны Берлина

    Эксперт Безсонов: У Германии заканчиваются танки

    Эксперт : Германии не хватит танков для обороны Берлина
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Германские вооруженные силы испытывают недостаток танков для обороны собственной страны, осталось всего 300 работающих машин, заявил военный эксперт Даниил Безсонов.

    Такое количество тяжелой военной техники не позволяет защитить Мюнхен или Берлин, заявил Безсонов, передает RT.

    Вся остальная техника передана киевскому режиму. Вместе с тем в стране недостаточно и сырья для производства танков, подчеркнул эксперт.

    Ранее немецкое руководство поставило Украине 20 БМП Marder, 10 танков Leopard 1A5, две огневые установки IRIS-T, три РСЗО HIMARS и боеприпасы.

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    18 июня 2024, 21:56 • Новости дня
    Заключение брака на Украине стало невозможно без военного билета

    На Украине решили требовать военный билет для подачи заявления в ЗАГС

    Заключение брака на Украине стало невозможно без военного билета
    @ Виктор Лисицын/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Граждане Украины при заключении брака в ЗАГСе должны будут предъявлять военный билет, заявил министр юстиции страны Денис Малюська, пишут СМИ.

    По словам министра, военный билет может потребоваться при получении целого ряда государственных услуг – от брака до регистрации прав на недвижимость и бизнес, передает «Sputnik Беларусь».

    Предъявить военный билет также могут потребовать при получении нотариальных услуг и международной правовой помощи, добавил он.

    Ранее Киев запретил оказывать консульские услуги украинским мужчинам за границей.

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    Мировые СМИ: В Швейцарии не было сделано никакого первого шага

    Зеленский «потерпел неудачу в стремлении расширить международную поддержку». Международные СМИ, подводя итоги «мирной конференции» по Украине, называют достигнутый в Швейцарии результат «скудным». Издания указывают, что саммит уступил по медиазначимости старту чемпионата Европы по футболу, и отмечают эффект «призрака России», которая огласила собственную мирную инициативу в пятницу. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • В Киеве передумали уничтожать Крымский мост

      Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что Крымский мост более не имеет для Украины военной ценности. Раньше в Киеве предвкушали, как получат американские дальнобойные ракеты и ударят по мосту. Откуда вдруг такие перемены?

    • Саммит Зеленского провалился. Но есть «но»

      Провал украинского саммита в Швейцарии объясняют по-разному, но сам факт провала очевиден: Запад и близко не достиг той истинной цели, достижению которой служил саммит: не перетянул на антироссийскую сторону Глобальный Юг. Однако есть неожиданные исключения – как приятные, так и позорные.

    • Генсек НАТО признался в главном

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    • Как меняется рынок труда в России

      Российский рынок труда переживает значительные изменения, как с точки зрения роста зарплат и снижения безработицы, так и по параметрам престижа и потребностей в различных специальностях. О том, как это происходит – в нашей инфографике.

    • Как растет строительство жилья

      Вот уже несколько лет строительство жилья в России ставит рекорды. Особенно быстрыми темпами растет индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). О том, как именно это происходит – в нашей инфографике

    • Как растет вовлеченность россиян в занятия спортом

      В России растет не только количество спортивных сооружений, но и число россиян, регулярно занимающихся различными видами спорта. О том, какими именно и как это происходит – в нашей инфографике.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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