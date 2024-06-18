18 июня 1937 года стартовал знаменитый перелет из Москвы в Америку через Северный полюс. Экипаж, возглавляемый летчиком-испытателем Валерием Чкаловым, находился в воздухе более 60 часов. И значение этого успеха было далеко за рамками авиации.0 комментариев
ВС России повредили критическую инфраструктуру в Херсонской области
ВС России повредили объект критической инфраструктуры части Херсонской области, что находится под контролем Киева, сообщил глава областной администрации Александр Прокудин.
Расположение поврежденного объекта не уточняется, передает ТАСС.
На прошлой неделе Минобороны отчиталось, что ВС России поразили место дислокации ВСУ под Херсоном.