Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.2 комментария
ВС России поразили место дислокации ВСУ под Херсоном
Подполье сообщило о поражении места дислокации ВСУ в Белозерском районе Херсонской области
Место дислокации украинских военных в селе Велетенское Белозерского района Херсонской области подверглось обстрелу, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В село Велетенское Белозерского района по местам дислокации бандеровцев прилетело вчера красиво», – отметил он. По его словам, зафиксировано больше десятка прилетов, возник пожар, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные в среду ударили по стоянкам украинских военных самолетов и инфраструктуре авиабазы ВСУ.