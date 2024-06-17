Комитет Госдумы одобрил законопроект о возврате 7% уплаченного НДФЛ семьям с детьми

Tекст: Елизавета Шишкова

Выплату могут получить работающие родители двух или более детей, являющихся гражданами России, постоянно проживающие в стране, с доходов которых уплачен подоходный налог. Выплата положена, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе по месту проживания. Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного НДФЛ, передает ТАСС.

Граждане могут подать заявление о назначении выплаты с 1 мая до 1 октября года, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ. В случае принятия законопроекта обратиться за вычетом за 2025 год будет возможно с 1 мая по 1 октября 2026 года.

Кроме того, уточняется порядок расчета среднедушевого дохода семьи при назначении выплаты. Он определяется исходя из суммы доходов, с которых уплачен НДФЛ, а также других доходов, полученных всеми членами семьи за налоговый период, «путем деления одной двенадцатой суммы доходов всех членов семьи за 12 месяцев на число членов семьи».

Определение права на получение ежегодной выплаты будет учитывать наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества, согласно установленному правительством перечню.

Кроме того, правительство установит порядок и условия назначения выплаты и перечень видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи.

В состав семьи, при определении дохода среднедушевого дохода не входят лица, лишенные или ограниченные в родительских правах, а также те, кто находится на полном государственном обеспечении (за исключением детей под опекой), военнослужащие срочной службы, заключенные или арестованные, лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда, безвестно отсутствующие или объявленные умершими, находящиеся в розыске, дети до 18 лет, в том числе находящиеся под опекой, а также дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся на очном отделении и состоящие при этом в браке.

Выплату смогут получить каждый из родителей, усыновителей или опекунов детей до 18 лет (а в случае если они учатся по очной форме обучения, до 23 лет) «при отсутствии у заявителя задолженности по уплате алиментов».

Для получения выплаты гражданам следует обратиться в территориальный орган Соцфонда по месту жительства или по месту фактического проживания. Заявление может быть подано лично, в электронном виде через Госуслуги, а также через МФЦ.

Семейная налоговая выплата будет перечисляться на счет гражданина в российском банке, при этом плата за услуги кредитной организации в этом случае не будет взиматься.

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