Банк России отозвал лицензию у «Автоградбанка»

ЦБ России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Автоградбанк»

Tекст: Вера Басилая

В сообщении на сайте регулятора отмечается, что за последние 12 месяцев Банк России неоднократно вводил ограничения на осуществление отдельных банковских операций в «Автоградбанке» за отмывание доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

Кроме того, по данным Центробанка», в кредитной организации длительное время фиксировалось сокращение и ухудшение качества активов, в то время как топ-менеджемент организации получал значительные стимулирующие выплаты, а банк терпел регулярные убытки и снижение размера собственных средств.

Также в сообщении Банка России указано, что клиенты банка в значительных объемах выводили средства через кредитную организацию в теневой оборот.

Центробанк намерен отправить в правоохранительные органы информацию оподозрительных операциях, имеющих признаки совершения уголовно наказуемых деяний, проводившихся банком.

В кредитную организацию назначена временная администрация, функции которой возложены на ГК «АСВ», полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Всем вкладчикам «Автоградбанка» будут возвращены деньги в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (включая начисленные проценты по вкладам). Выплата вкладов производится ГК «АСВ».

По величине активов кредитная организация занимала 218 место в банковской системе России.