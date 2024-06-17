Медведев указал на попытки Запада «навязать другим свои подходы»

Скачко назвал ключевые пункты соглашения США и Украины по безопасности

Политолог Скачко: Байден подписал соглашение по безопасности с Зеленским от большой политической нужды

Tекст: Анастасия Куликова

«Американо-украинское соглашение стало 16 в череде подобных документов, подписанных между Киевом и странами Запада», – отметил украинский политолог Владимир Скачко. Он объясняет: страны НАТО неспособны прийти к консенсусу по важным вопросам, касающимся Украины, поэтому они решили перевести заключение «соглашений по безопасности» в двустороннюю плоскость.

«Общий документ, подписанный между Североатлантическим альянсом и Украиной, не прошел бы как минимум из-за позиций Венгрии и Словакии. Поэтому на Западе пошли на такую хитрость», – уточнил собеседник. Он напомнил, что ни одно из двусторонних соглашений не предусматривает участие европейских или американских солдат в военных действиях на стороне ВСУ.

«Ключевым же пунктом становится оказание помощи Украине с предоставлением военной продукции. Все остальное, в том числе положения о будущем вступлении Украины в НАТО, – это риторика. Как говорят в Одессе, между «я тебе дам» и «на тебе» большая разница. Вместе с тем, стоит ожидать, что поставки вооружений ВСУ будут продолжаться, а значит конфликт затянется и станет еще более ожесточенным», – подчеркнул политолог.

По мнению Скачко, Байден решился на соглашение с Киевом «от большой политической нужды». «Он не может проиграть на Украине, потому что это пополнит его список фиаско и неудач. Ему, как кандидату в президенты США, нужны любые победные реляции», – пояснил спикер. При этом политолог сомневается, что Дональд Трамп в случае победы аннулирует документ.

«Трампу тоже будут нужны внешнеполитические победы. Несмотря на обещания урегулировать конфликт за 24 часа и прочую риторику, стоит ожидать, что он будет страшно торговаться – никто не знает, что политик предложит Москве. Поэтому ситуация выглядит так, что сначала Украину в своих политических целях использует Байден, а потом ,если он потерпит поражение, будет использовать Трамп», – заключил Скачко.

Накануне на полях саммита Группы семи в Италии Джо Байден и Владимир Зеленский подписали соглашение по безопасности между Вашингтоном и Киевом сроком на десять лет. США, согласно договору, обязуются предоставлять Украине долгосрочную материальную, учебную и консультативную, техническую, разведывательную и прочую поддержку. Документ не предусматривает отправку американских солдат на Украину для участия в боевых действиях.

«Для обеспечения безопасности Украины обе стороны признают, что Украина нуждается в значительной военной силе, мощном потенциале и постоянных инвестициях в свою оборонно-промышленную базу, которые бы соответствовали стандартам Североатлантического альянса», – приводит Reuters текст документа.

США по новому соглашению помогут Киеву в усилении военного потенциала, включая передачу новых средств ПВО, пополнение запасов снарядов и повышение возможностей по использованию современных истребителей, пишет Financial Times.

Мария Захарова назвала «бумажками» соглашение Украины и США по безопасности. «В принципе не хочу принижать значение работы с прессой, но где-то мне кажется пресс-релизы даже поважнее будут. Потому что они несут в себе некую суть, заряженность, отражают произошедшие события. Эти соглашения не имеют юридической силы», – заявила официальный представитель МИД РФ.

По мнению Захаровой, подобные документы нужны «чтобы демонстрировать оставшимся на Украине гражданам, которых Зеленский еще под нож не пустил, что вроде как мировое сообщество с ними».

США стали последней страной из членов G7, которая заключила с Украиной соглашение о гарантиях безопасности. Подобные документы подписали и страны за пределами «Семерки» – Дания, Латвия, Нидерланды, Финляндия.

При этом, как отмечает The Washington Post, двустороннее соглашение по безопасности между Украиной и США в перспективе сможет отменить любой следующий американский лидер. Издание объясняет: согласованный Зеленским и Байденом документ не является договором и не может быть ратифицирован Конгрессом, а значит, его действие может быть отменено в любой момент.