Взрыв прогремел в Харькове

Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.3 комментария
Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.3 комментария
Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.26 комментариев
Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.29 комментариев
Он отметил, что Киев готов уже завтра начать переговоры, «если Россия будет уважать территориальную целостность» Украины, передает РИА «Новости».
Напомним, что ранее президент России Владимир Путин назвал условия для начала переговоров с Украиной. По его словам, Киев должен вывести свои войска с территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей и официально отказаться от планов вступления в НАТО.
Между тем пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в воскресенье выразил позицию Кремля, что фиксация любых письменных договоренностей с Зеленским де-юре будет нелегитимна.
В ходе съемки группового фото в конце первого дня конференции Трюдо начал выкрикивать бандеровский лозунг «Слава Украине» (Минюст России внес его в перечень нацистских), некоторые главы делегаций отвечали ему: «Героям слава», – передает РИА «Новости».
Напомним, в сентябре в Канаде разгорелся скандал из-за чествования украинского нациста Гуньки в парламенте. Российское посольство в Канаде сообщило, что Гуньку в канадский парламент пригласил сам Трюдо.
Зеленский отметил, что сейчас Россия не участвует в конференции. По его мнению, участникам саммита необходимо вместе определить, что «означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом», передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.
Зеленский утверждает, что «основой» является Устав ООН. По его словам, когда удастся согласовать «прозрачный для народов» план действий, его «прокоммуницируют представителям России», чтобы «на втором саммите мира могли зафиксировать реальный конец» конфликта.
Напомним, президент России Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине. В Кремле констатировали, что реакция Запада на его предложение оказалась неконструктивной.
Трамп пообещал «разобраться» с бесконечными выплатами США Украине
«Он возвращается на родину и заявляет, что ему нужны еще 60 млрд долларов. И так без конца», – приводит слова Трампа ТАСС.
Трамп считает, что Зеленский, возможно, является самым великим «торговцем среди всех когда-либо живших политиков».
Напомним, утверждалось, что у Трампа есть «детальный план по Украине», но он держится в секрете.
Помощник Байдена признал возможность отказа новых властей США от договоренностей с Украиной
Салливан, «обращаясь к истории», признал, что договоренности, «достигнутые одним правительством, могут быть изменены другим правительством», это касается как США, так и других государств, передает ТАСС.
Салливан отметил, что не в силах «изменить этот непреложный факт», а потому не собирается «вводить кого-либо в заблуждение и говорить, будто то, что написано, высечено в камне». Однако, по его словам, «согласно имеющимся свидетельствам в их совокупности», если США «заключают обязывающие соглашения на долгий срок», то чаще всего «придерживаются предусмотренных обязательств вне зависимости от смены администраций».
Напомним, США и Украина подписали соглашение по безопасности на десять лет. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что соглашение представляет собой «просто бумажки», не имеющие юридической силы.
Reuters сообщило о включении в проект коммюнике саммита по Украине заявления о необходимости «диалога всех сторон»
В документе сообщается, что собравшиеся на конференцию намерены добиваться «более активного участия представителей всех сторон» в сферах, которые обсуждались на саммите, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Кроме того, указывается, что на конференции состоялся «плодотворный, всеобъемлющий и конструктивный обмен мнениями», касающимися вопроса о путях достижения «принципов всеобъемлющего, честного и долгосрочного мира» на Украине.
Напомним, в проекте коммюнике содержатся заявления относительно атомных электростанций, обмена пленными, судоходства в Черном и Азовском морях. Документ датирован 13 июня.
Политолог Скачко: Конференция в Швейцарии нужна для создания иллюзии легитимности Зеленского
«Конференция «мира» в Швейцарии превратилась в то, во что и должна была превратиться без участия всех сторон конфликта. Как известно, для танго нужны двое, но Зеленский четко дал понять истинные цели встречи. Она была необходима для того, чтобы вновь попытаться надавить на Россию», – сказал украинский политолог Владимир Скачко.
Кроме того, по словам спикера, план заключался в том, чтобы показать – Украину поддерживает огромное число стран. «Но ничего не вышло. И что важно, Владимир Путин своим предложением по урегулированию конфликта выбил главный козырь из рук Запада – возможность обвинить Москву в нежелании говорить о мире», – пояснил аналитик. Последняя же цель мероприятия, по мнению собеседника, это создание иллюзии легитимности Зеленского.
Саму конференцию политолог назвал «дутым симулятором». «Из всей «формулы мира» Зеленского остались только три пункта: ядерная и продовольственная безопасность, а также обмен пленными. Но и тут они не оставляют возможности надавить на Россию», – убежден эксперт.
«Путин четко сказал, что четыре новых региона, вернувшиеся в Россию, останутся частью страны, это не обсуждается. А на Западе и в Киеве не хотят этого слышать, поэтому они и выдумывают в вопросах ядерной безопасности, что контроль над Запорожской АЭС должен осуществляться Украиной», – считает спикер.
И это касается всех пунктов, добавляет Скачко. «Даже в части продовольственной безопасности не Россия создает нестабильность на просторах Черного моря. В части обмена пленными Киев не заинтересован менять всех на всех, им нужны только «избранные», – указывает политолог.
«Это было исключительно демонстрационное политическое мероприятие с несколькими целями. Поэтому в ход пустили все, включая кривляния и лозунги канадского премьера Трюдо. Выдавать желаемое за действительное, конечно, можно, но это все равно будет обманом», – заключил Скачко.
Ранее Владимир Зеленский на конференции в Швейцарии заявил, что принятый по итогам встречи «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».
Зеленский отметил, что сейчас Россия не участвует в конференции. По его мнению, участникам саммита необходимо вместе определить, что «означает справедливый мир для мира и каким образом он может быть достигнут действительно длительным способом».
По его словам, «основой» является Устав ООН, и когда удастся согласовать «прозрачный для народов» план действий, его «прокоммуницируют представителям России», чтобы «на втором саммите мира могли зафиксировать реальный конец» конфликта.
Между тем агентство Reuters утверждает, что в итоговом коммюнике, датированном 13 июня, отмечается важность «свободного, полного и безопасного» коммерческого судоходства в Черном и Азовском морях, а также доступа к морским портам. Атаки против торговых судов в портах и портовой инфраструктуры названы неприемлемыми.
В документе также содержится призыв освободить «всех военнопленных». Кроме того, отмечается, что «все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены на Украину».
Подчеркивается и недопустимость угроз применения ядерного оружия. Участники саммита призывают не допускать «угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости» любой страны, в том числе Украины. При этом Запорожская АЭС якобы должна работать «под полным суверенным контролем Украины».
Кроме того, в документе указано, что собравшиеся на конференцию намерены добиваться «более активного участия представителей всех сторон» в сферах, которые обсуждались на саммите. На полях встречи, по данным Reuters, состоялся «плодотворный, всеобъемлющий и конструктивный обмен мнениями», касающимися вопроса о путях достижения «принципов всеобъемлющего, честного и долгосрочного мира» на Украине.
Что же касается требования к России относительно вывода войск, его не будет, утверждают японские СМИ. Отсутствие пунктов, на которых настаивает Киев, объясняется позицией ряда развивающихся стран из Азии и с Ближнего Востока, которые придают большое значение отношениям с Россией.
Между тем зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сравнил саммит в Швейцарии со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла. По его словам, швейцарский «скотный двор» – чистейший сюрреализм, Кафка с Оруэллом «нервно курят в сторонке». Медведев добавил, что никто из участников саммита не знает, что он там делает.
Reuters сообщило о включении в проект коммюнике саммита по Украине в Швейцарии пункта о контроле Киева над ЗАЭС
Документ датирован 13 июня. Как сообщает Reuters, в нем отмечается важность «свободного, полного и безопасного» коммерческого судоходства в Черном и Азовском морях, а также доступа к морским портам. Атаки против торговых судов в портах и портовой инфраструктуры названы неприемлемыми, передает ТАСС.
В коммюнике содержится призыв освободить «всех военнопленных». Кроме того, отмечается, что «все депортированные и незаконно перемещенные украинские дети, а также все другие украинские гражданские лица, которые были незаконно задержаны, должны быть возвращены на Украину».
Подчеркивается недопустимость угроз применения ядерного оружия. Участники саммита призывают не допускать «угрозы силой или применения силы против территориальной целостности или политической независимости» любой страны, в том числе Украины.
Напомним, сообщалось, что совместное заявление по итогам саммита в швейцарском Бюргенштоке не будет содержать требования к России о выводе войск.
NYT заявила об усиливающейся убежденности США в намерении Китая активнее поддерживать Россию в конфликте с Украиной
Как пишет New York Times, несколько месяцев назад большая часть чиновников США рассматривала такую точку зрения как преувеличение. Глава американского государства Джо Байден публично заявлял, что Москве и Пекину вряд ли удастся «преодолеть взаимные подозрения», передает РБК.
Сейчас мнение американских официальных лиц изменилось. Ряд чиновников полагает, что Китай пытался отговорить другие страны от участия в конференции по Украине в Швейцарии.
NYT также указывает на «скрытое присутствие» Китая на саммите G7 – лидеры стран G7 назвали Пекин помощником «российской военной машины». Кроме того, G7 рассматривает Китай как своенравного экономического игрока, который создает угрозу в Южно-Китайском море. Из 28 упоминаний Китая в итоговом коммюнике большинство носит враждебный характер.
В Белом доме считают, что противостояние с Китаем продолжит усиливаться. Представитель администрации США высокого ранга заявил, что «целью Си является доминирование Китая, начиная от торговли и заканчивая влиянием на вопросы безопасности во всем мире».
Напомним, Китай подтвердил стратегическое партнерство с Россией и выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине. Пекин отказался участвовать в конференции в Швейцарии.
Bloomberg выразило сомнение в способности участников саммита по Украине в Швейцарии найти путь к «справедливому миру»
Как указывает Bloomberg, в конференции не стал участвовать Китай, а государства БРИКС направили «дипломатов невысокого ранга». Все это, по мнению Bloomberg, «омрачает усилия по привлечению» стран Глобального Юга, передает РИА «Новости».
Напомним, тем временем вице-президент США Камала Харрис не стала дожидаться завершения саммита по Украине в Швейцарии и вылетела в Вашингтон.
Медведев сравнил саммит в Швейцарии со «Скотным двором» Джорджа Оруэлла, передает РИА «Новости».
По его словам, швейцарский «скотный двор» – чистейший сюрреализм, Кафка с Оруэллом «нервно курят в сторонке». Медведев добавил, что никто из участников саммита не знает, что он там делает.
По его словам, для «разрешения конфликта» «швейцарские пастушки позвали только проверенных животных: «безумного мелкого хряка с его неизменным приятелем, стадо блаженно блеющих о мире тупоголовых западных альпийских баранов, а также свору европейских цепных псов для охраны поголовья».
«Псы лают, брызжут во все стороны отравленной слюной и следят за порядком. А следить надо: овцы частенько блеют невпопад и путаются в заученных формулах», – написал Медведев.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».
По его словам, была возможность обсудить ход подготовки к передаче датских самолетов F-16, которые поступят на Украину в ближайшее время, передает ТАСС.
Ранее отставной полковник СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала Politeka заявил, что самолеты F-16 ВСУ будут уничтожены на открытых аэродромах, если не построить специальные укрытия под землей.
Страны БРИКС отказались подписывать итоговую декларацию конференции по Украине в Швейцарии
Список стран, подписавших итоговое коммюнике, был вывешен на экранах пресс-центра в швейцарском Бюргенштоке. Бахрейн, Армения, Южная Африка, Святой престол, Бразилия, Индонезия, Индия, Ливия, Саудовская Аравия, Мексика, Словакия, Таиланд, ОАЭ не подписали его, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что итоговый документ конференции по Украине, который проходит в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня, поддержали 80 из 91 страны-участницы.
Журналистка Bloomberg приводит слова Харрис о том, саммит прошел «очень хорошо». New York Post пишет, что Харрис прибыла на конференцию «всего на несколько часов», далее США на саммите будет представлять советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Советник сказал, что Харрис – «не единственный лидер, который пропустит воскресные мероприятия», передает РИА «Новости».
Напомним, СМИ сообщали, что офис Владимира Зеленского дал указание украинским чиновникам и депутатам публично критиковать президента США Джо Байдена за отказ приехать на конференцию по Украине.
Перед вылетом из Цюриха в Вашингтон Харрис на вопрос о том, как, по ее мнению, прошла встреча в Бюргенштоке, ответила, что она была очень хорошей, передает ТАСС.
О том, что Вице-президент США не будет присутствовать на конференции в воскресенье, было известно из ее рабочего графика заранее.
Во второй день встречи представлять на ней США будет помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» должен позволить зафиксировать «реальный конец» конфликта на «втором саммите мира».