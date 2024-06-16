Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.20 комментариев
Взрывы прогремели в Миргороде Полтавской области
Взрывы прогремели в воскресенье в городе Миргороде, расположенном в Полтавской области Украины, сообщило украинское издание «Страна».
Как говорится в сообщении, взрывы звучат в Миргороде, передает РИА «Новости».
Информации от официальных властей не поступало.
Согласно данным онлайн-карты, воздушная тревога звучит в Сумской, Черниговской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины.
Напомним, в субботу был нанесен удар по военному аэродрому Миргород.