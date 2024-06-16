Группа «борцов с колониализмом» была в категорическом меньшинстве, все остальные рассуждали, пусть и в разной модальности, про необходимость и неизбежность «участия России» в переговорах.0 комментариев
Ветеран «Альфы» назвал успешной операцию по освобождению заложников в Ростове-на-Дону
Операцию по освобождению заложников в СИЗО-1 в Ростове-на-Дону следует считать успешной, заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.
По его словам, любая антитеррористическая операция заключается в том, чтобы освободить заложников, и чтобы при этом не пострадали мирные граждане, передает РИА «Новости». Гончаров добавил, что оба эти условия выполнены, операцию следует признать успешной.
Гончаров прокомментировал и ликвидацию всех преступников. «Насчет этих ублюдков, наверное, никто переживать не будет», – сказал он.
Ранее во ФСИН сообщили, что захватившие заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону ликвидированы.
Напомним, в воскресенье во ФСИН сообщили, что заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников.