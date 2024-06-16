Ветеран «Альфы» назвал успешной операцию по освобождению заложников в Ростове-на-Дону

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, любая антитеррористическая операция заключается в том, чтобы освободить заложников, и чтобы при этом не пострадали мирные граждане, передает РИА «Новости». Гончаров добавил, что оба эти условия выполнены, операцию следует признать успешной.

Гончаров прокомментировал и ликвидацию всех преступников. «Насчет этих ублюдков, наверное, никто переживать не будет», – сказал он.

Ранее во ФСИН сообщили, что захватившие заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону ликвидированы.

Напомним, в воскресенье во ФСИН сообщили, что заключенные в ростовском СИЗО захватили в заложники двух сотрудников.