В Кремле оценили возможность переговоров с Украиной

Песков: Путин не отвергает возможность переговоров с Киевом

Tекст: Дарья Григоренко

Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста. Песков отметил, что «Путин ничего не отвергает». «Он не отвергает возможность переговоров. Он говорит, что там есть легитимные органы в соответствии с конституцией страны», – добавил он, передает РИА «Новости».

По его словам, нынешняя динамика положения дел на фронтах отчетливо демонстрирует, что и дальше ситуация для украинцев будет только ухудшаться. «Каждый раз, когда Путин озвучивает мирные инициативы и когда предпринимаются попытки по выходу на политико-дипломатическое русло, существуют определенные условия на земле. Каждый раз они для Украины ухудшаются» – пояснил Песков.

«Наверное, политик, который интересы родины ставит выше своих собственных и даже выше своих хозяев, он бы задумался над таким предложением», – прокомментировал он реакцию украинских властей на предложение Путина.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ назвал договоренности по Украине плодом сложных экспертных переговоров, балансом интересов и учетом реалий.

Песков добавил, что нужна система гарантий безопасности и по всем другим вопросам. «Очень сложная система – выработать эту систему гарантий с тем, чтобы обеспечить выполнение договоренностей. Но, тем не менее, если киевский режим проявит трезвость, то это предстоит сделать», – сообщил он.

Ранее Песков заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не тот человек, с которым можно письменно фиксировать договоренности по Украине, юридически это будет нелегитимно.

Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом.