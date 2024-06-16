В Белом доме изменилось мнение об отношении Китая к конфликту на Украине

NYT заявила об усиливающейся убежденности США в намерении Китая активнее поддерживать Россию в конфликте с Украиной

Tекст: Антон Антонов

Как пишет New York Times, несколько месяцев назад большая часть чиновников США рассматривала такую точку зрения как преувеличение. Глава американского государства Джо Байден публично заявлял, что Москве и Пекину вряд ли удастся «преодолеть взаимные подозрения», передает РБК.

Сейчас мнение американских официальных лиц изменилось. Ряд чиновников полагает, что Китай пытался отговорить другие страны от участия в конференции по Украине в Швейцарии.

NYT также указывает на «скрытое присутствие» Китая на саммите G7 – лидеры стран G7 назвали Пекин помощником «российской военной машины». Кроме того, G7 рассматривает Китай как своенравного экономического игрока, который создает угрозу в Южно-Китайском море. Из 28 упоминаний Китая в итоговом коммюнике большинство носит враждебный характер.

В Белом доме считают, что противостояние с Китаем продолжит усиливаться. Представитель администрации США высокого ранга заявил, что «целью Си является доминирование Китая, начиная от торговли и заканчивая влиянием на вопросы безопасности во всем мире».

Напомним, Китай подтвердил стратегическое партнерство с Россией и выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине. Пекин отказался участвовать в конференции в Швейцарии.