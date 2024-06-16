Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.20 комментариев
В Белом доме изменилось мнение об отношении Китая к конфликту на Украине
NYT заявила об усиливающейся убежденности США в намерении Китая активнее поддерживать Россию в конфликте с Украиной
В администрации США крепнет уверенность, что взгляды китайского лидера Си Цзиньпина на российскую специальную военную операцию на Украине изменились, Пекин будет сильнее поддерживать Москву, пишут СМИ.
Как пишет New York Times, несколько месяцев назад большая часть чиновников США рассматривала такую точку зрения как преувеличение. Глава американского государства Джо Байден публично заявлял, что Москве и Пекину вряд ли удастся «преодолеть взаимные подозрения», передает РБК.
Сейчас мнение американских официальных лиц изменилось. Ряд чиновников полагает, что Китай пытался отговорить другие страны от участия в конференции по Украине в Швейцарии.
NYT также указывает на «скрытое присутствие» Китая на саммите G7 – лидеры стран G7 назвали Пекин помощником «российской военной машины». Кроме того, G7 рассматривает Китай как своенравного экономического игрока, который создает угрозу в Южно-Китайском море. Из 28 упоминаний Китая в итоговом коммюнике большинство носит враждебный характер.
В Белом доме считают, что противостояние с Китаем продолжит усиливаться. Представитель администрации США высокого ранга заявил, что «целью Си является доминирование Китая, начиная от торговли и заканчивая влиянием на вопросы безопасности во всем мире».
Напомним, Китай подтвердил стратегическое партнерство с Россией и выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине. Пекин отказался участвовать в конференции в Швейцарии.