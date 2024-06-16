Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.20 комментариев
Финляндия пожаловалась на «вторжение России» во время Второй мировой войны
Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что «Россия вторглась в Финляндию во время Второй мировой войны». Во время Второй Мировой войны Финляндия была союзником нацистской Германии.
На конференции по Украине в Швейцарии Стубб заявил об обеспокоенности Финляндии общей границей с Россией. Он заявил, что между двумя странами было 30 войн. В результате «вторжения России» во время Второй мировой войны, сказал Стубб, Финляндия лишилась 10% территории, в том числе тех, на которых родились его бабушка, дедушка и отец, передает РИА «Новости» со ссылкой на Yle.
Напомним, в 1941 году финны оккупировали значительную часть Советской Карелии и блокировали Ленинград с севера.