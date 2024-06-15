  • Новость часаВ Кремле реакцию Запада на предложение Путина назвали неконструктивной
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    Отдавшие свои жизни на полях СВО не увидят, каким будет будущее России. Но самим фактом своего бытия и своего поступка они сделали невероятно много для того, чтобы «судьба всего цивилизованного проекта на планете» решилась справедливым образом.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Следующее предложение Киеву будет хуже нынешнего

    Путин не случайно озвучил свои предложения именно сейчас. 15-16 июня в Швейцарии проходит конференция по Украине. Российский лидер предложил реалистичный, в отличие от «плана Зеленского», перечень условий для приближения мира.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия верит в Большой смысл

    Идеология противников России строится на одном-единственном базовом принципе – тотальном отрицании Большого смысла для человека. И особое неприятие, вплоть до скрежета зубовного, вызывает Большой смысл России.

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    15 июня 2024, 14:30 • Новости дня

    Шольц не исключил возобновления контактов с Путиным

    Шольц не исключил возобновления контактов с Путиным
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц на канале ARD не исключил возможности возобновления контакта с президентом России Владимиром Путиным.

    По его словам, для «этого нужен подходящий момент», должен быть предмет для обсуждения, чтобы был смысл, передает РИА «Новости».

    При этом Шольц отметил, что не хочет, чтобы «было ощущение, что это исключено».

    Ранее канцлер Германии дал оценку предложению Путина по Украине.

    15 июня 2024, 11:54 • Новости дня
    Шольц дал оценку предложению Путина по Украине

    Шольц заявил, что предложение Путина по Украине «не может сработать»

    Шольц дал оценку предложению Путина по Украине
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Предложения российского президента Владимира Путина по Украине «не были сделаны всерьез» и не смогут работать, заявил на канале ZDF канцлер Германии Олаф Шольц.

    По его словам, Украине нужен «справедливый и честный» мир, а со стороны России предложение было сделано якобы «не всерьез», передает ТАСС.

    Шольц добавил, что Москва должна быть представлена на будущих конференциях по Украине, а целью конференции в Бюргенштоке является заложение основ для такого шага.

    Канцлер также сравнил данный процесс с «цветком, который нужно поливать, чтобы он вырос».

    Газета ВЗГЛЯД поясняла, как Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии, изложив условия для прекращения конфликта.

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    14 июня 2024, 20:33 • Новости дня
    Путин объяснил необходимость отодвигать линию фронта на Харьковском направлении

    Путин: Россия вынуждена отодвигать линию фронта на Харьковском направлении из-за ударов по Белгороду

    Путин объяснил необходимость отодвигать линию фронта на Харьковском направлении
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России отодвигает линию фронта на Харьковском направлении для того, чтобы снизить террористические удары по Белгороду и другим населенным пунктам, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

    «Мы просто вынуждены сейчас в направлении Харькова отодвигать линию фронта, чтобы снизить на самом деле террористические удары по Белгороду, по другим населенным пунктам», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Ранее отставной французский полковник Бертран Дарра заявил, что украинская оборона в Харьковской области ослаблена действиями российских военных.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Харьковском направлении.

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    14 июня 2024, 19:48 • Новости дня
    Путин ответил на вопрос о цели в жизни цитатой философа Ильина
    Путин ответил на вопрос о цели в жизни цитатой философа Ильина
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе встречи с участниками программы «Время героев», напомнил известную фразу: «Жить нужно ради того, ради чего можно умереть».

    «Что касается целей в жизни – это сложный такой вопрос, здесь много разных формул, а одна из них такая: «Жить надо ради того, ради чего можно умереть», – процитировал глава государства философа Ивана Ильина, передает ТАСС.

    Президент России Владимир Путин проводит встречу с участниками программы «Время героев».

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

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    14 июня 2024, 18:44 • Новости дня
    Эксперт: Система безопасности в Европе выстроена так, будто за окном начало XX века

    Политолог Бордачев: Говорить только о европейской системе безопасности больше невозможно, нужна евразийская

    Эксперт: Система безопасности в Европе выстроена так, будто за окном начало XX века
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Мир настолько изменился, что говорить о европейской системе безопасности – контрпродуктивно. Сейчас необходимо учитывать всех игроков Евразии. Однако пока не каждое государство материка способно самостоятельно принимать решения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости выработки системы безопасности на Евразийском континенте.

    «Идея о формировании евразийской архитектуры безопасности назрела давно. За последние годы мир изменился до неузнаваемости, а вся система безопасности выстроена так, будто за окном начало XX века, когда только Европейский континент имеет действительно важное значение», – сказал Тимофей Бордачев, программный директор клуба «Валдай».

    Он отметил, что Европа уже не является центром мира. «Поэтому говорить о безопасности в западной части Евразии без учета этого огромного региона в целом контрпродуктивно», – считает аналитик.

    «Так как западные европейцы объединены в рамках Евросоюза, их можно рассматривать как единого участника международных отношений. Если же говорить о множестве игроков, то сюда стоит включить Китай, страны Центральной Азии, Иран и другие государства», – продолжает спикер.

    На фоне этого, по мнению Бордачева, говорить исключительно о европейской безопасности больше не представляется возможным. «Кроме того, мы видим, что тот же Пекин активно включается в вопрос урегулирования конфликта вокруг Украины, становясь таким образом частью евразийской системы безопасности», – рассуждает политолог.

    Спикер также обращает внимание на слова президента об открытости новой системы для стран НАТО. При этом пока не понятно, каким образом в этом процессе будут участвовать Соединенные Штаты. «Мы живем в таком мире, где все постоянно меняется и ничто не является статичным. Но Вашингтон, конечно, попытается как-то управлять своими европейскими союзниками», – замечает он.

    Собеседник полагает, что в новой архитектуре безопасности на самом деле заинтересованы все страны материка. «Но каждый находится в разных условиях. Например, европейцы сейчас под жестким контролем американцев, поэтому решать что-то за себя они практически не могут», – указывает аналитик. Вместе с тем дальнейшее серьезное ослабление США может привести к тому, что Европа в конечном счете предпочтет евразийскую безопасность евро-атлантической, заключил Бордачев.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил, что «на основе новой политической, экономической реальности сегодня формируются контуры многополярного и многостороннего мироустройства». Сам процесс он назвал объективным.

    Глава государства также не исключил, что потенциал БРИКС позволит объединению со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка. Кроме того, он заявил, что «мы являемся свидетелями краха системы евро-атлантической безопасности».

    «Сегодня ее просто нет. Ее нужно фактически создавать заново. Все это требует от нас совместно с партнерами, со всеми заинтересованными странами, а таких немало, проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии, предложив их затем для широкого международного обсуждения», – заявил Путин.

    «Речь идет о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на Евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития», – добавил президент.

    Для достижения этого, по его словам, необходимо для начала наладить диалог со всеми потенциальными участниками такой будущей системы безопасности. Также, отмечает Путин, важно исходить из того, что будущая архитектура безопасности открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании, включая НАТО.

    «При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе. Понимаем, безусловно, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным, однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, в таком присутствии внерегиональных военных контингентов просто не будет необходимости», – указал Владимир Путин.

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    14 июня 2024, 20:39 • Новости дня
    Путин пообещал присвоить звание Героя России офицеру из Дагестана Избакиеву

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ходе встречи с участниками программы «Время героев» президент России Владимир Путин пообещал присвоить звание Героя РФ офицеру из Дагестана Магомеду Избакиеву, который погиб в зоне СВО.

    Группа Избакиева в октябре 2022 года обеспечивала перегруппировку войск в Херсонской области, за сутки они уничтожили до 20 единиц бронетехники и более 200 солдат противника, передает ТАСС.

    «В ходе этого боя Мага получил несколько ранений, но продолжил руководить группой. В результате поставленная задача была выполнена ценой жизни офицера», – рассказал президенту майор Денис Диденко.

    «Ничего не может быть более убедительного, чем то, что вы сказали, тем более что вы все являетесь свидетелями его героизма. Мы так и сделаем», – сказал президент.

    Ранее Путин сообщил, что в зоне проведения СВО сейчас находится почти 700 тыс. военнослужащих ВС России.

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

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    14 июня 2024, 21:05 • Новости дня
    Песков: Предложения Путина по решению конфликта на Украине бессрочны

    Песков заявил, что предложения Путина по решению конфликта на Украине бессрочны, но ситуация на фронте меняется

    Tекст: Кристина Цыцура

    Срока у предложений по решению конфликта на Украине, обозначенных Владимиром Путиным, нет, но ситуация на фронте меняется динамично, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Для киевских властей в определенный момент изменение ситуации будет означать очередное ухудшение позиций, поэтому «есть смысл задуматься сейчас» предупредил Песков, передает РИА «Новости».

    Также он добавил, что нелегитимность Владимира Зеленского не препятствует переговорам России и Украины по инициативе Путина. По словам представителя Кремля, не столь важно, кто ведет переговоры, главное – чтобы их результаты фиксировались легитимными представителями.

    Ранее Путин назвал условия для начала мирных переговоров с Киевом.

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    14 июня 2024, 21:11 • Новости дня
    Путин: Участники проекта «Время героев» не должны пока возвращаться на СВО

    Tекст: Дарья Григоренко

    Участники программы «Время героев» не должны пока возвращаться в зону спецоперации, поскольку им необходимо продолжить обучение, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками проекта.

    «Мы ведь – организаторы этого мероприятия, Высшей школы госуправления, этой платформы «Время героев» – создали ее еще и применительно к тому, как организована работа по линии Генерального штаба. А там как сделано: полтора месяца, потом все возвращаются в войска, а через полгода – еще полтора месяца», – уточнил российский лидер, передает ТАСС.

    Путин в связи с этим спросил, кто из присутствующих собирается возвращаться в войска. «Большинство», – констатировал президент. «Но все-таки это первый опыт, и отбор туда был большой. Выбор был чуть ли не из более чем двух десятков тысяч [человек]. А набрали 80 человек. И вот сейчас вы уедете… И это не обычная ситуация, не как в мирное время: уехали в войска, дистанционно продолжили обучение, потом вернулись, потом опять уехали. А вот сейчас должен начаться еще один этап – стажировка, это практически работа, получение каких-то теоретических знаний. Поэтому я думаю, что нужно продолжить это обучение и эту стажировку именно здесь», – пояснил глава государства.

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Ранее Путин от имени всего руководства страны обратился к героям спецоперации, отметив, что их считают членами большой семьи. Кроме того, он заявил, что в зоне СВО находятся почти 700 тыс. военнослужащих России.

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    15 июня 2024, 14:17 • Новости дня
    СМИ: У Шольца и Бербок возникли разногласия из-за санкций против России

    ZDF: У Шольца и Бербок возникли разногласия из-за санкций против России

    СМИ: У Шольца и Бербок возникли разногласия из-за санкций против России
    @ Britta Pedersen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок выразила недовольство на отказ Германии принять новый пакет санкций против России, это привело к недопониманию с канцлером Олафом Шольцем, сообщает ZDF.

    Отмечается, что МИД Германии активно работает над разработкой новых санкций, в связи с чем появились разногласия с канцлером Шольцем, передает РИА «Новости».

    Известно, что Бербок считает сложившуюся ситуацию неправильной, проблематичной и вредящей имиджу страны.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европу разрывают противоречия из-за санкций против России.

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    14 июня 2024, 21:16 • Новости дня
    Путин: Задача государства – поддержать людей после боевых действий

    Путин обещал поддержку попавшим в тяжелые условия людям после боевых действий

    Tекст: Вера Басилая

    Задача государства организовать поддержку людей, которые оказались в тяжелых условиях после боевых действий, заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

    «Задача государства – поддержать людей, которые оказались в очень тяжелых условиях, которые вот видят то, что происходит. Я думаю, что здесь вам не нужно говорить, вот сейчас доктор только рассказывала про эти тяжелейшие ранения. Да и здесь вот люди с такими тяжелейшими ранениями. А сами прошли через это и видят, что происходит, ну, через кровь проходят. И конечно, и реабилитация нужна, и поддержка нужна. Сейчас, и будет нужна в будущем для большого количества людей. И мы уже сегодня думаем о том, как, каким способом организовать и оказать эту поддержку всем тем, которые в ней будут нуждаться после того, как они закончат военную службу в зоне специальной военной операции. Это особая ситуация. И к людям нужно подходить с особыми ключами. В самом добром смысле этого слова», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Ранее Путин от имени всего руководства страны обратился к героям спецоперации, отметив, что их считают членами большой семьи.

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

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    14 июня 2024, 20:29 • Новости дня
    Эксперт: ШОС и БРИКС станут фундаментом будущих структур в сфере безопасности

    Политолог Семенов: Евразийская система безопасности станет важной частью многополярного мира

    Эксперт: ШОС и БРИКС станут фундаментом будущих структур в сфере безопасности
    @ Вадим Савицкий/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Западные государства после начала конфликта на Украине усилили давление на независимые страны. Подобная реакция США и ЕС все больше убеждает страны Востока и Юга в верности курса на сближение с евразийскими институтами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Кирилл Семенов. В пятницу Владимир Путин предложил сформировать систему евразийской безопасности.

    «Предложения Владимира Путина по поводу начала строительства евразийской архитектуры безопасности полностью соответствуют запросу текущего времени. Данный процесс должен стать частью формирования многополярного мира, что позволит сделать отношения государств на континенте более справедливыми и равноправными», – сказал политолог Кирилл Семенов, эксперт Российского совета по международным делам.

    «Вполне вероятно, что ШОС и БРИКС выступят в качестве фундамента для создания будущих структур в сфере безопасности. Данные организации уже предпринимали попытки сблизить позиции стран-участниц по этому направлению. Мы достигли определенных успехов, однако останавливаться на этом нельзя», – считает собеседник.

    «Вызовы, вставшие перед миром после начала конфликта на Украине, способствуют раздражению западных государств, которые в последнее время усилили уровень давления на независимые страны. Однако подобная реакция США и ЕС лишь убеждает страны Востока и Юга в верности курса на сближение с евразийскими институтами», – подчеркивает эксперт.

    «Сегодня интерес к ШОС и БРИКС велик как никогда. Мир застыл в ожидании формирования не только политических и экономических инициатив, но и предложений в сфере безопасности.

    Россия давно продвигает данный вектор сотрудничества. Усилия наших дипломатов не прошли даром», – уточняет он.

    «В связи с этим важно, что Владимир Путин не закрывает двери евразийских проектов от стран – участниц НАТО. В альянсе, например, присутствует Турция, которая доказала свою способность проводить суверенную политику без оглядки на партнеров из Вашингтона. Остальным членам объединения еще предстоит этому научиться», – заключил Семенов.

    Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД заявил о необходимости формирования евразийской архитектуры безопасности. Глава государства также не исключил, что потенциал БРИКС позволит объединению со временем стать одним из стержневых регулирующих институтов многополярного миропорядка. По его мнению, евроатлантическая система потерпела крах.

    «Сегодня ее просто нет. Ее нужно фактически создавать заново. Все это требует от нас совместно с партнерами, со всеми заинтересованными странами, а таких немало, проработать свои варианты обеспечения безопасности в Евразии, предложив их затем для широкого международного обсуждения», – заявил Путин.

    «Речь идет о том, чтобы в обозримой перспективе сформулировать на Евразийском континенте контур равной и неделимой безопасности, взаимовыгодного, равноправного сотрудничества и развития», – добавил президент. Для достижения этого, по его словам, необходимо для начала наладить диалог со всеми потенциальными участниками будущей системы безопасности. Также, отмечает Путин, важно исходить из того, что предлагаемая инициатива будет открыта для всех евразийских стран, которые пожелают принять участие в ее создании, в том числе и для тех государств, которые состоят в НАТО.

    «При этом в перспективе надо вести дело к постепенному сворачиванию военного присутствия внешних держав в Евразийском регионе. Понимаем, безусловно, что в нынешней ситуации этот тезис может показаться нереалистичным, однако это сейчас. Но если мы выстроим надежную систему безопасности в будущем, в таком присутствии внерегиональных военных контингентов просто не будет необходимости», – указал Путин. 

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    14 июня 2024, 19:59 • Новости дня
    Путин обсудил судьбу участников программы «Время героев» с Белоусовым

    Путин обсудил судьбу участников программы «Время героев» с Белоусовым и Герасимовым

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» сообщил, что недавно обсудил их дальнейшую судьбу с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и главой Генштаба Валерием Герасимовым.

    «Позавчера мы встречались с начальником Генерального штаба, с министром обороны, недавно назначенным, и говорили о тех, кто здесь собрался», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    По его словам, глава Генштаба исходит из того, что президент может принять решение и «перевести кого-то из участников программы на гражданку». «Он, правда, тоже говорит: ребят хороших и нам оставьте. Так что Вооруженные силы тоже не хотят терять людей, которые прошли такой непростой отбор, оказались здесь и показывают хорошие результаты», – добавил глава государства.

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Ранее Путин начал встречу с участниками программы «Время героев» с поздравления одного из участников – Героя России Степана Белова.

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    14 июня 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин заявил, что считает героев спецоперации членами большой семьи

    Путин обратился к героям спецоперации от имени руководства страны

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» от имени всего руководства страны обратился к героям спецоперации, отметив, что их считают членами большой семьи.

    «Вы сказали о том, что первые лица государства приходят и не просто лекции читают, а разговаривают откровенно, по душам, и душу изливают. И вы сказали, что это несколько неожиданно, – обратился Путин к одному из участников встречи в ответ на его рассказ. – Вы знаете, ничего неожиданного в этом нет. Мы вас любим и считаем вас членами нашей большой семьи. И это абсолютно нормально!», передает ТАСС.

    Программа «Время героев» разработана для участников и ветеранов СВО по поручению президента России. Она реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Ранее Путин на встрече с участниками программы «Время героев» сообщил, что недавно обсудил их дальнейшую судьбу с министром обороны РФ Андреем Белоусовым и главой Генштаба Валерием Герасимовым.

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    14 июня 2024, 20:46 • Новости дня
    Путин: России нельзя почивать на лаврах, нужно сохранять темпы развития

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия стремительно развивается, ее экономика вышла на четвертое место в мире, но нельзя терять темпов и «почивать на лаврах», заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

    «Мировой банк поставил нас на четвертое место в мире по экономике, мы обогнали Японию. Кто бы мог подумать, правда? – напомнил российский лидер. – Главное – темпы сохранять. А то если мы будем почивать на лаврах – там все начнет меняться», передает ТАСС.

    Как указал глава государства, в настоящий момент все быстро развивается – и та же Япония может начать подниматься, это высокотехнологичная экономика, современная, у них огромные преимущества. По его словам, несмотря на экономические показатели, России есть чему поучиться у японцев, например, объемам роботизации производства.

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Ранее Путин заявил, что у России почти никогда не было благостных времен, но всегда были люди, которые принимали решение служить Отечеству и защищать его, не жалея себя.

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    14 июня 2024, 20:27 • Новости дня
    Путин поблагодарил воспитывающих героев матерей России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев» выразил благодарность матерям России, воспитывающих героев и патриотов из своих сыновей.

    Участник встречи, капитан Александр Суразов рассказал Путину, что воспитывался мамой как настоящий патриот. Он остался рано без отца.

    «Как вы видите свое будущее?» – спросил Путин. «Для меня самое главное – служить Родине, чтобы была польза», – ответил Суразов. «Ответ военного, офицера», – похвалил президент, передает ТАСС.

    Путин поблагодарил маму офицера и других российских мам, которые «растят таких сыновей».

    Ранее Путин, отвечая на вопрос о цели в жизни, заявил: «Жить нужно ради того, ради чего можно умереть».

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

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    14 июня 2024, 19:53 • Новости дня
    Путин назвал воспитание кадров одной из важнейших задач России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для России одной из важнейших задач является решение проблемы нехватки кадров, заявил президент Владимир Путин на встрече с участниками программы «Время героев».

    По его словам, нехватка кадров – «одна из проблем сегодняшнего дня», однако эта проблема присутствует всегда, передает ТАСС.

    Путин пояснил, что причина актуальности этой проблемы заключается в том, что сейчас «очень много изменений в стране происходит – и в технологиях, и в образе жизни, в стандартах, которые рождаются, и в управлении».

    «Одна из важнейших задач – это кадры», – подчеркнул глава государства.

    Программа «Время героев» реализуется по поручению президента России. Цель проекта – подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации. Реализуется Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления «Сенеж».

    Ранее Путин поручил развить систему подготовки кадров в области искусств.

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    Путин изменил повестку саммита по Украине в Швейцарии

    Владимир Путин предложил способ завершения конфликта на Украине. Его формула во многом повторяет инициативу Москвы 2022 года, которая подразумевала нейтральный статус Украины, однако теперь Киев и Запад должны признать «реалии на земле». Почему эти предложения прозвучали именно сейчас и что будет с Украиной, если мирная инициатива Путина будет отвергнута? Подробности

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    Битва дронов спустилась с неба на землю

    Вслед за воздушными беспилотниками, которые изменили природу боевых действий, поле боя начинает завоевывать еще один вид боевых машин, действующих без экипажа. Речь идет о сухопутных (наземных) боевых дронах или же робототехнических комплексах. Как устроены подобные аппараты и как они уже помогают российским военным в зоне спецоперации? Подробности

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    Уникальные залежи Украины готовятся для продажи Америке

    Масштабная программа приватизации провозглашена на Украине. Среди разной мелочи типа гостиниц и ликеро-водочных заводов киевский режим готовится пустить с молотка и несколько настоящих жемчужин, поистине уникальных ресурсов. О чем идет речь и кому они в итоге, скорее всего, достанутся? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Киев и Запад отказались от мира

      МИД Украины и НАТО отвергли предложение президента России Владимира Путина об окончательном урегулировании конфликта на Украине. Правда, логика у этого отказа какая-то странная и откровенно истеричная. Теперь боевые действия продолжатся, хотя у Украины был и третий путь – куда более хитрый и содержащий ловушку для России.

    • Путин выдвинул Киеву и Западу условия и новые границы

      Президент России Владимир Путин предложил Украине и Западу завершить конфликт. Не заморозить, а именно завершить, заключив соответствующий договор. Цена за это может показаться Киеву слишком высокой, но в случае отказа придется заплатить гораздо дороже.

    • Истерика в Ереване: Пашинян против Лукашенко

      После того, как МИД Армении дезавуировал слова премьер-министра о выходе из ОДКБ, сам Никол Пашинян заявил, что решение вопроса зависит от президента Белоруссии Александра Лукашенко: Ереван требует от Минска извинений. Что происходит в Армении?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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