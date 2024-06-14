Economist: Конференция в Швейцарии определит судьбу чиновников офиса Зеленского

Tекст: Максим Попов

По словам источника, офис Зеленского в круглосуточном режиме работает над организацией мероприятия. «Мы вкладываем все силы в эту конференцию. На кону карьеры», – приводит цитату издание, передает ТАСС.

Вместе с тем, по словам обозревателей, некоторые украинские чиновники в частном порядке критикуют Зеленского за его «дипломатическую наивность». Так, один из них указал на то, что проблемы конференции связаны с максимализмом Зеленского, который склонен предлагать смелые, но трудно реализуемые идеи.



Швейцария проведет 15–16 июня конференцию по Украине недалеко от города Люцерн, на курорте Бюргеншток. Российская сторона не будет принимать участие в саммите.



Как сообщалось ранее, по словам Сергея Лаврова, сегодняшние заявления Путина о ключевых условиях для начала мирных переговоров по Украине дают повод для обсуждения на конференции в Швейцарии.





