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ФРГ поставила Киеву несколько десятков танков и БМП
ФРГ поставила Киеву несколько десятков танков и БМП, системы ПВО и РСЗО
Правительство Германии обновило список поставленных Украине вооружений, в него вошли 20 боевых машин пехоты Marder, десять танков Leopard 1A5, две огневые установки IRIS-T, три РСЗО HIMARS и различные боеприпасы.
Последний раз правительство обновляло список 24 мая, передает РИА «Новости».
С этого времени Германия поставила на Украину десять танков Leopard 1A5 и соответствующие боеприпасы в рамках совместной инициативы с Данией, 20 БМП Marder, два мостоукладчика Biber, 16 заправщиков Mercedes-Benz Zetros, четыре машины разминирования Wisent 1, два инженерных танка Dachs, одну бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer 2, три РСЗО HIMARS, две огневые установки IRIS-T (SLM и SLS), 85 снайперских винтовок HLR 338 и 180 тыс. патронов к ним, 100 штурмовых винтовок MK 556, 100 винтовок CR 308, 4 млн патронов для ручного огнестрельного оружия, 21 тыс. 155-миллиметровых боеприпасов и три бортовых противоракетных системы AMPS для вертолетов.
Напомним, 24 мая сообщалось, что Германия спустя почти месяц обновила перечень переданных Киеву вооружений, включив в него в том числе десять танков Leopard 1A5, поставленных Украине в рамках совместного с Данией проекта.