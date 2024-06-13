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В ОДКБ прокомментировали заявление Пашиняна о выходе из организации
Секретариат ОДКБ: Армения остается членом организации
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) после заявлений армянского премьер-министра Никола Пашиняна о возможном выходе из организации считает, что Ереван остается ее полноправным членом. Об этом сообщили в Секретариате ОДКБ.
В Секретариате ОДКБ, комментируя слова Пашиняна, отметили, что организация исходит из того, что, несмотря на заметное сокращение участия Республики Армения в мероприятиях ОДКБ, она остается полноправным членом организации. В организации также отреагировали на пояснение главы МИД Армении Арарата Мирзояна, по словам которого, Пашинян не имел в виду, что Армения выходит из ОДКБ, передает ТАСС.
Напомним, в четверг Пашинян заявил о намерении Армении выйти из ОДКБ.
Позже Пашинян объяснил планы по выходу из ОДКБ позицией президента Белоруссии Александра Лукашенко по войне в Нагорном Карабахе, допустив изменение позиции в случае, если белорусский лидер принесет извинения.