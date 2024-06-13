Депутат Госдумы Езубов попал в больницу после ДТП в Подмосковье

ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи

Tекст: Алексей Дегтярев

Сделки с долларом США и евро продолжат совершать на внебиржевом рынке, заявили в ЦБ, передает ТАСС.

Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах российских граждан и компаний остаются сохранными, подчеркнул регулятор.

Для определения курсов доллара и евро к рублю планируется использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

Напомним, США ввели санкции против Московской биржи, после чего торговая площадка объявила, что прекратит торги долларом США.