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Инстасамка отсудила у Ярушина 2 млн рублей за песню «За деньги да»
Инстасамка отсудила у Стаса Ярушина 2 млн рублей за песню «За деньги да»
Арбитражный суд Московской области удовлетворил требования директора исполнительницы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) Максима Столярова и обязал Стаса Ярушина удалить видео с песней «За деньги да» и выплатить 2 млн рублей, следует из решения суда.
Суд установил, что Ярушин незаконно использует музыкальное произведение «За деньги да» в соцсети YouTube. Кроме компенсации в 2 млн рублей Ярушину следует оплатить расходы на услуги по фиксации правонарушения, оформлению нотариального протокола осмотра в размере 150 тыс. рублей, а также госпошлину 39 тыс. рублей, передает ТАСС.
Напомним, права на исполнение «За деньги да» принадлежат Инстасамке. Песню исполнила Мия Бойка на YouTube-канале шоумена в сентябре 2023 года.