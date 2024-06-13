  • Новость часаГруппировка «Север» отразила восемь контратак ВСУ в Харьковской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Как США найдут новых солдат для войны с Россией
    Пашинян допустил изменение позиции по ОДКБ в случае извинений Лукашенко
    Россиянам рекомендовали не суетиться с продажей долларов
    МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
    Стало известно об отступлении ВСУ с позиций на юго-западе Красногоровки
    В Кремле заявили о способности ЦБ обеспечить стабильность на всех рынках
    Эксперт указал на попытки Пашиняна силой подавить возмущение народа Армении
    Лондон назвал условие прекращения Украиной ударов западным оружием по России
    Политологи спрогнозировали итоги саммита «хромых уток» G7 в Италии
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Запад оказался далек от своих идей

    Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

    Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Москва ставит Узбекистан во главу угла

    Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

    15 комментариев
    13 июня 2024, 13:49 • Новости дня

    Инстасамка отсудила у Ярушина 2 млн рублей за песню «За деньги да»

    Инстасамка отсудила у Стаса Ярушина 2 млн рублей за песню «За деньги да»

    Tекст: Вера Басилая

    Арбитражный суд Московской области удовлетворил требования директора исполнительницы Инстасамки (Дарьи Зотеевой) Максима Столярова и обязал Стаса Ярушина удалить видео с песней «За деньги да» и выплатить 2 млн рублей, следует из решения суда.

    Суд установил, что Ярушин незаконно использует музыкальное произведение «За деньги да» в соцсети YouTube. Кроме компенсации в 2 млн рублей Ярушину следует оплатить расходы на услуги по фиксации правонарушения, оформлению нотариального протокола осмотра в размере 150 тыс. рублей,  а также госпошлину 39 тыс. рублей, передает ТАСС.

    Напомним, права на исполнение «За деньги да» принадлежат Инстасамке. Песню исполнила Мия Бойка на YouTube-канале шоумена в сентябре 2023 года.

    12 июня 2024, 18:46 • Новости дня
    ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи
    ЦБ разъяснил статус доллара в России после санкций против Мосбиржи
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россияне и российские компании смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки, сообщил Центральный банк России.

    Сделки с долларом США и евро продолжат совершать на внебиржевом рынке, заявили в ЦБ, передает ТАСС.

    Все средства в долларах США и евро на счетах и вкладах российских граждан и компаний остаются сохранными, подчеркнул регулятор.

    Для определения курсов доллара и евро к рублю планируется использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.

    Напомним, США ввели санкции против Московской биржи, после чего торговая площадка объявила, что прекратит торги долларом США.

    Коментарии (48)
    12 июня 2024, 16:12 • Новости дня
    Орбакайте заявила, что у нее «иммунитет к говну»
    Орбакайте заявила, что у нее «иммунитет к говну»
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Певица Кристина Орбакайте обратилась к «поклонникам и недоброжелателям» с заявлением о том, что у нее все хорошо, и пояснила, что у нее за годы выработался иммунитет к негативной информации.

    Артистка в своем Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) выразила благодарность друзьям и поклонникам за поддержку, поскольку в последнее время ей уделяется столько внимания.

    «Ну а тем, кто меня не любит, не любил, разлюбил, хочу сказать – да все у меня зашибись. У меня куча творческих планов, любых планов. Нигде я не проваливаюсь никогда, а то говно, которое по жизни встречается… Слушайте, у меня уже такой иммунитет за эти годы [выработался], и оно ко мне не прилипает», – пояснила Орбакайте.


    Певица добавила, что ей всегда найдется что спеть и что сказать благодарной публике.

    Ранее мать Орбакайте и певица Алла Пугачева выпустила песню под названием «Не высовывайся, дочка». Поклонники посчитали, что Пугачева так обратилась к своей дочери с советом «посидеть в уголочке».

    Коментарии (79)
    12 июня 2024, 16:46 • Новости дня
    Французский полковник: Россия добилась своего под Харьковом

    Французский полковник Дарра: Россия добилась своего под Харьковом

    Французский полковник: Россия добилась своего под Харьковом
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская оборона в Харьковской области ослаблена действиями российских военных, заявил отставной французский полковник Бертран Дарра.

    ВС России смогли «добиться своего», заявил Дарра в интервью LCI, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что российские силы в Харьковской области смогли ослабить украинские подразделения и рассредоточить их с других участков фронта. Это позволило остальным российским частям наступать на позиции ВСУ.

    Полковник добавил, что эвакуация из Харькова нарушила логистику армии Украины и создала трудности для киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, как ВСУ пытаются остановить продвижение российских сил на Харьковском направлении.

    Коментарии (17)
    12 июня 2024, 21:42 • Новости дня
    Обменники в Москве резко повысили курс покупки доллара

    Обменники в Москве резко повысили курс покупки доллара и евро

    Обменники в Москве резко повысили курс покупки доллара
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Часть обменников в столице сильно увеличили курс, по которому у них можно приобрести наличные доллары, максимальное значение дошло у Норвик Банка.

    У Норвик Банка к 19.15 один доллар можно было купить за 200 рублей, передает РБК со ссылкой на сервис «Банки.ру».

    Оператор колл-центра заявил, что ни один из дополнительных офисов банка не работает.

    Курс покупки евро в нескольких обменниках Москвы также увеличился, дороже всех за евро просит Цифра Банк – 160 рублей.

    Ранее ЦБ заявил, что россияне и российские компании после санкций США в отношении Мосбиржи смогут продолжить покупать и продавать доллары и евро через российские банки.

    ВТБ и Сбер заявили, что американские санкции не повредят работе банков внутри России.

    Коментарии (50)
    12 июня 2024, 18:10 • Новости дня
    Мосбиржа решила не торговать долларом после санкций США
    Мосбиржа решила не торговать долларом после санкций США
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В четверг Московская биржа не станет проводить торги долларом США из-за американских санкций против нее, заявили в торговой площадке.

    Торги евро также проводиться не будут, указали там, передает ТАСС.

    С 13 июня на валютном рынке и рынке драгметаллов торги будут производиться по всем инструментам за исключением валютных пар с долларом и евро.

    На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги продолжатся по всем инструментам, кроме инструментов с расчетами в долларах и евро. На срочном рынке торги будут проходить в обычном режиме.

    Ранее США объявили очередной антироссийский пакет санкций, в него включили Мосбиржу.

    Коментарии (37)
    12 июня 2024, 19:05 • Новости дня
    Пашинян спровоцировал драку в парламенте Армении, назвав генералов трусами

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В армянском парламенте в среду произошла потасовка между оппозиционными и провластными депутатами, она началась после того, как премьер Никол Пашинян назвал нескольких генералов трусами.

    Многие упомянутые оппозицией генералы при начале наступления Азербайджана «звонили с просьбой вывезти их» лично премьеру, заявил Пашинян, передает ТАСС.

    По его словам, они «трусы и дезертиры».

    После этих слов в парламенте Армении началась перепалка, которая перешла в потасовку.

    Ранее сообщалось, что Пашинян якобы объявил о выходе страны из ОДКБ, однако позже министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян опроверг эту информацию.

    Коментарии (17)
    12 июня 2024, 21:01 • Новости дня
    Эксперт: Украина обманула Румынию, чтобы использовать ее базы для F-16

    Эксперт: Украина обманула Румынию, чтобы использовать ее авиабазы для F-16

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим намеревается эксплуатировать румынские авиационные базы для боевых вылетов истребителей F-16, для этого она обманула руководство Румынии, заявил эксперт из Британии Александр Меркурис.

    Украина намерена эксплуатировать F-16 с румынских аэродромов, такой план у нее был изначально, заявил Меркурис, передает радио Sputnik.

    Чтобы успокоить румынских союзников, Киев придумал историю о том, что самолеты будут переправляться с румынской территории и вооружаться на Украине, после чего вводиться в бой.

    Переданные Украине F-16, по прогнозу эксперта, будут уничтожены, как и авиабазы, на которых их расположат.

    Ранее военный обозреватель Михаил Ходаренок предполагал, что переданные Украине F-16 будут запускать с территории Польши или Румынии.

    Коментарии (15)
    12 июня 2024, 19:26 • Новости дня
    Уехавшая из Германии омичка победила на выборах в Гамбурге
    Уехавшая из Германии омичка победила на выборах в Гамбурге

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уехавшая из Омска Ольга Петерсен выиграла местные выборы в Гамбурге, хотя ранее ее исключили из «Альтернативы для Германии» (АдГ), после чего она была вынуждена покинуть Германию.

    Петерсен получила 3460 голосов в гамбургском районе Хаусбрух, этого количества должно хватить для победы и перехода в районное собрание, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Отмечается, что не досчитано несколько поданных через почту голосов, но, вероятнее всего, они не скажутся на результатах голосования.

    Петерсен переехала вместе с семьей в Германию в 2008 году. Она выступала недавно в ОБСЕ, где шла речь о дискриминации россиян в ЕС. Также она приезжала наблюдателем на выборы президента России в 2024 году.

    После этого ее исключили из АдГ в парламенте Гамбурга, решается вопрос об исключении ее из партии в целом.

    Также Петерсен была вынуждена покинуть Германию, поскольку школьные учителя ее детей жаловались в социальные органы на «странное поведение» этих учеников.

    Коментарии (13)
    12 июня 2024, 21:18 • Новости дня
    Обыски прошли у брата юмориста Максима Галкина

    Tекст: Алексей Дегтярев

    У брата артиста Максима Галкина (иностранный агент) Дмитрия Галкина прошли обыски, сообщили СМИ в среду вечером.

    Дмитрий является старшим братом в семье, у него прошли обыски, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал 112.

    По этим данным, Дмитрий ранее служил в силовых структурах. Обыски имеют отношение к хищениям в военном ведомстве.

    Коментарии (24)
    12 июня 2024, 21:47 • Новости дня
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники G7 смогли договориться о выделении киевскому режиму 50 млрд долларов, об этом заявили в Елисейском дворце в среду вечером.

    Лидеры G7 договорились выделить 50 млрд долларов Украине за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Идея о выделении этих средств принадлежит США, кредит предполагается гасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов, сказали в Елисейском дворце.

    Ранее Белый дом заявлял, что в G7 разрабатывают план «по изъятию» замороженных российских активов.

    Коментарии (42)
    13 июня 2024, 03:27 • Новости дня
    Маск призвал объявить НКО на Украине террористической организацией

    Маск предложил признать террористической организацией украинскую медиакомпанию за список «трампистов и коммунистов»

    Маск призвал объявить НКО на Украине террористической организацией
    @ Ron Sachs/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Медиакомпанию TEXTY – украинскую некоммерческую организацию, которая связана с правительством США – нужно признать террористами за составление черного списка американских политиков, критикующих помощь Киеву, заявил американский предприниматель Илон Маск.

    На прошлой неделе TEXTY представила список людей и организаций, которые выступают против американской поддержки Украины. В список вошли Маск, экс-президент США Дональд Трамп, ряд влиятельных конгрессменов, журналист Такер Карлсон, психолог Джордан Петерсон и другие – всего 391 человек и 76 организаций, передает РИА «Новости».

    Сенатор от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс и член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц потребовали от госсекретаря США Энтони Блинкена «ответов» в связи публикацией списка американцев, названных «трампистами и коммунистами» за их «сопротивление предоставлению большего количества американских денежных средств», сообщает Fox News.

    Конгрессмен-республиканец Эндрю Клайд заявил, что профильный комитет Палаты представителей принял решение отменить финансирование украинской организации, передает ТАСС.

    Маск в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) заявил, что «это хороший первый шаг», но «их следует добавить в список подсанкционных террористических организаций».

    Напомним, в мае Маск высказал сомнения в демократических процессах на Украине, отреагировав на сообщение о продлении полномочий президента Владимира Зеленского.

    Коментарии (3)
    12 июня 2024, 15:24 • Новости дня
    Путин: В России выросла плеяда командиров, вызывающих «чувство надеги»
    Путин: В России выросла плеяда командиров, вызывающих «чувство надеги»
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России выросла замечательная плеяда командиров разных уровней, они «вызывают чувство надеги», заявил президент России Владимир Путин, рассказывая о прошедшей во вторник встрече с командующими группировками ВС России.

    Глава государства признался, что встреча произвела на него очень хорошее, позитивное впечатление, передает ТАСС.

    «Все взрослые, серьезные, но по возрасту достаточно молодые люди. Профессионалы, отдающие полностью себе отчет в том, что они должны делать сейчас, что должны делать завтра, послезавтра, сегодня. Все слажено. – отметил Путин. – У нас выросла замечательная плеяда командиров и на таком высоком уровне, и на низком. Такое чувство, как у нас в народе говорят, надеги возникает, когда общаешься с людьми такого уровня и класса».

    Ранее сообщалось, что Путин заслушал доклады Белоусова и Герасимова о ходе СВО.

    Коментарии (40)
    12 июня 2024, 19:35 • Новости дня
    Военкор Коц оценил прибывшие на Кубу российские корабли
    Военкор Коц оценил прибывшие на Кубу российские корабли
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В порт кубинской столицы прибыли лучшие боевые вымпелы Северного флота, это тот случай, когда «качество важнее количества», заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя визит ВМФ России в порт Гаваны.

    Состав эскадры Северного флота – это тот случай, когда «качество важнее количества», это «лучшие корабли» СФ, заявил Коц в своем Telegram-канале.

    «Адмирал Горшков» – это многоцелевой фрегат первого ранга с управляемым ракетным вооружением проекта 22350, корабль может нести «Ониксы», «Калибры» и гиперзвуковые «Цирконы», пояснил военкор.

    Также у фрегата есть радиолокационные станции, умеющие следить за всеми типами целей, современные комплексы РЭБ и РЭП, а все системы управления – цифровые.

    «По сути, этот корабль – плавающий компьютер, способный выполнять множество задач практически без участия человека», – добавил Коц.

    Его оборудование связано в сеть единым управлением, радиоэлектронный комплекс освещения надводной и подводной обстановки позволяет фиксировать врага на значительном расстоянии.

    Атомная подводная лодка «Казань», которая также в составе эскадры зашла в порт Гаваны – это проект 885М. Она может вести огонь всеми современными типами крылатых ракет морского базирования, у нее обновлена элементная база, модернизированное оборудование. Также у подлодки менее шумный новый двигатель, который делает сложным ее обнаружение в океанских глубинах.

    Все компоненты на этой АПЛ – российского производства, добавил Коц.

    В среду в порт Гаваны зашел российский фрегат «Адмирал Горшков» в составе группы кораблей Военно-морского флота России.

    Отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон заявил, что прибытие кораблей ВМФ России на Кубу схоже с событиями Карибского кризиса в 1962 году.

    Коментарии (16)
    13 июня 2024, 10:39 • Новости дня
    МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
    МВД объявило в розыск телеведущую Татьяну Лазареву
    @ Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущая Татьяна Лазарева (признана в России иноагентом) объявлена МВД в розыск по уголовной статье, следует из базы ведомства.

    По какой статье ведется розыск, не уточняется, однако источник ТАСС сообщил,  что Лазареву обвиняют в дискредитации Вооруженных сил России.

    В июле 2022 года Лазареву включили в перечень физических лиц-иноагентов.

    Ранее Лазарева заявила, что в глубине души радуется, когда видит новость об атаке украинским беспилотником на российские города.

    После слов об атаках на российские города прокуратура Москвы организовала проверку в отношении Лазаревой.

    Коментарии (22)
    13 июня 2024, 06:57 • Новости дня
    G7 собралась установить единые стандарты поставок полупроводников

    Yomiuri сообщила о планах G7 установить единые стандарты поставок важных для промышленности товаров и материалов

    G7 собралась установить единые стандарты поставок полупроводников
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны G7 собираются установить единые стандарты поставок полупроводников, а также других товаров и материалов, которые имеют важное значение для промышленности, сообщают СМИ.

    G7 хочет сформулировать единые принципы взаимодействия, которые позволят не допустить зависимости от конкретных государств. Планируется ввести критерии отбора поставщиков, чтобы обеспечить диверсификацию и прозрачность поставок, передает ТАСС со ссылкой на Yomiuri.

    Также G7 работает над снижением угрозы нарушения логистических цепочек при торговле полупроводниками. Кроме того, планируется ввести новые меры по защите информации и борьбе с кибератаками. Одним из направлений работы является укрепление связей с государствами, которые не входят в G7, но важны для поставок ключевых товаров и материалов.

    Указывается, что внимание к данной теме связано с укреплением позиций Китая на рынке микросхем и электромобилей. Соответствующий пункт собираются включить в итоговое заявление саммита G7 в Италии.

    Напомним, в США признали зависимость от чипов с Тайваня. Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что Америка покупает 92% своих передовых чипов у тайваньской компании TSMC.

    Коментарии (20)
    Главное
    В Горловке в ДНР тяжело ранены сотрудники НТВ
    Столтенберг назвал «самообороной» нанесение ударов по России при помощи F-16
    Германия не смогла предоставить Украине системы ПВО Patriot
    Глава Пентагона назвал сумму поставленного Киеву оружия
    Американист спрогнозировал лишение украинских НКО финансирования из США
    Суд оштрафовал журналиста Невзорова
    Задержан стрелявший у монастыря Оптина пустынь под Калугой

    Саудовская Аравия освободилась от нефтедолларовых обязательств

    Нефтедолларовый пакт Саудовской Аравии и США, подписанный еще в 1974 году, закончил свое действие. Это позволит Саудовской Аравии продавать свою нефть и другие товары не только в долларах США, но и в других валютах, уверяют СМИ. Почему саудиты в свое время подписали такое соглашение с Соединенными Штатами и почему сегодня подобное невозможно? Подробности

    Перейти в раздел

    В чем проблемы со стратегическим договором между Россией и Ираном

    Ключевой договор, который должен определить отношения России и Ирана на десятилетия вперед, поставлен на паузу. Об этом официально заявлено руководством МИД РФ. В чем заключаются возникшие сложности, насколько они велики и почему в целом непросто согласовывать документы с Тегераном? Подробности

    Перейти в раздел

    Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16

    В ВСУ впервые раскрыли планы по хранению и использованию истребителей F-16. Так, часть машин планируется базировать на заграничных аэродромах, чтобы избежать их уничтожения ударными средствами ВС России. В чем заключаются политические и военно-технические особенности подобного подхода и что этому противопоставит армия России? Подробности

    Перейти в раздел

    Как США найдут новых солдат для войны с Россией

    Соединенные Штаты, не слишком афишируя, делают новый шаг в подготовке своей страны и американского общества к большой войне. Это прямо касается всеобщего воинского призыва, на данный момент в США отсутствующего. О чем идет речь и почему это важно в том числе для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

    Перейти в раздел
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа движется правильно, но медленно

      Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

      3 комментария
    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Запад оказался далек от своих идей

      Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

      0 комментариев
    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Москва ставит Узбекистан во главу угла

      Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

      15 комментариев
    Перейти в раздел

    • «Украинцы сидят на 12 триллионах»

      Влиятельный сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, заявил, что украинцы «сидят на 10-12 триллионах долларов» – и именно поэтому им нужно помогать. Что имеется в виду? И чего добивается старый враг России?

    • Макрон уйдет досрочно?

      Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность досрочной отставки, сообщают французские СМИ. Сам он такой сценарий, впрочем, категорически отрицает. Однако у досрочного ухода есть резон: он даст Макрону шанс вернуть власть в будущем.

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............