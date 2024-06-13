В Госдуме назвали обратную сторону новых антироссийских санкций США

Депутат Аксаков: Новый пакет антироссийских санкций – признак ослабления доллара США

Tекст: Максим Попов

В среду США расширили санкции против России, добавив в список Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Из-за этого торги долларом, евро и гонконгским долларом на бирже были приостановлены и переведены на внебиржевой рынок.

Аксаков подчеркнул, что решение американских властей может стать сигналом для других стран, которые раньше активно использовали доллар. По его мнению, государства начнут избавляться от американских активов, номинированных в долларах. Это может привести к ослаблению могущества США, которое ранее основывалось на долларе как основной валюте для международных расчетов, передает РИА «Новости».



Как сообщалось ранее, Москва пообещала ответ на новые санкции США.





