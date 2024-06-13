Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.3 комментария
ФСБ выявила хищение 1 млрд рублей соцвыплат по поддельным документам ЕС
Совместно с МВД и при содействии Росгвардии пресечена противоправная деятельность этнической межрегиональной организованной группы, было выявлено хищение более 1 млрд рублей соцвыплат на основании полученных из стран ЕС поддельных документов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.
В сообщении отмечается, что преступная группа специализировалась на хищении средств Социального фонда России и ГУП «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия» в особо крупных размерах», передает ТАСС.
В ФСБ отметили, что в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах назначались пенсии и соцвыплаты по поддельным свидетельствам о рождении и смерти. Документы якобы были выданы властями Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами России в этих странах.
Ранее в Ингушетии задержали банду за хищение более 1 млрд рублей бюджетных средств, предназначенных на меры поддержки семьям с детьми.