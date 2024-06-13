ФСБ выявила хищение 1 млрд рублей соцвыплат по поддельным документам ЕС

Tекст: Вера Басилая

В сообщении отмечается, что преступная группа специализировалась на хищении средств Социального фонда России и ГУП «Региональный оператор ипотечного жилищного кредитования Республики Ингушетия» в особо крупных размерах», передает ТАСС.

В ФСБ отметили, что в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах назначались пенсии и соцвыплаты по поддельным свидетельствам о рождении и смерти. Документы якобы были выданы властями Австрии, Бельгии, Германии и Франции, а также посольствами России в этих странах.

Ранее в Ингушетии задержали банду за хищение более 1 млрд рублей бюджетных средств, предназначенных на меры поддержки семьям с детьми.