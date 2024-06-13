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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа движется правильно, но медленно

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    13 июня 2024, 13:44 • Новости дня

    Политологи спрогнозировали итоги саммита «хромых уток» G7 в Италии

    Политолог Трухачев: Группа «Большой семерки» в нынешних условиях стала анахронизмом

    Политологи спрогнозировали итоги саммита «хромых уток» G7 в Италии
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лидеры стран G7 едут в Италию для протокола. На повестке – украинский и палестинский конфликты, а также судьба атлантических отношений на фоне поражения правящих партий в ведущих странах Европарламента и предстоящих выборов в США. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали политологи Вадим Трухачев и Федор Лукьянов. Напомним, в Италии стартует саммит G7, который западная пресса уже прозвала встречей «хромых уток».

    «Лидеры «Большой семерки» традиционно собираются в июне», – напомнил Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ. Однако, отметил он, нынешний саммит проходит на фоне поражения правящих партий Германии и Франции по итогам выборов в Европарламент и падения рейтингов политиков.

    По мнению собеседника, лидеры G7 едут в Италию скорее для протокола. «В ходе мероприятия будут звучать уже знакомые мантры: «надо помогать Украине», «надо забрать у России деньги, отдать их Киеву», – прогнозирует политолог. – На этом фоне куда интереснее будет читать новости о том, что лидерам «Семерки» подают на обед».

    Трухачев полагает, что единственное решение, которое может быть согласовано в ходе саммита G7, касается судьбы российских активов. «Но и это не станет сенсацией, поскольку сообщения о возможной передаче доходов, а также в целом замороженных средств РФ обсуждается Западом на протяжении года», – указал спикер.

    Поэтому возникает вопрос, насколько в нынешних условиях группа «Большой семерки» актуальна. Доцент РГГУ убежден: G7 стала анахронизмом. «Объединение наиболее экономически развитых стран возникло в 1970-е годы. Сейчас члены группы таковыми не являются. Более того, они не решают важные задачи, потому что, как правило, это происходит по линии Евросоюз – США, Канада – США, Канада – Евросоюз, НАТО – Евросоюз. Недаром в придачу к «Семерке» существует «Большая двадцатка», которая более-менее отражает тот расклад, который существует в современном мире», – пояснил Трухачев.

    Несколько иной точки зрения придерживается Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор МКД «Валдай». «В 1970-е годы, когда был период острых структурных экономических проблем в западном мире, встречи тогда еще G6 проводились с целью обсуждения в спокойной закрытой обстановке существующих вопросов. Потом эти мероприятия превратилась в светский раут. Когда же Россия была частью этого формата, наступил политизированно публичный период. Сейчас же суть «Большой семерки» становится более содержательной», – считает он.  

    Политолог объясняет: G7 – это консультативный совет самых влиятельных западных государств, в ходе саммитов политики могут согласовывать свои позиции, но окончательных решений они не принимают. «Семерка» – это не мировое политбюро. Лидеры стран могут скоординировать подходы, например, по финансированию, а также сделать заявления, но конкретные шаги будут предпринимать организации, институты западного мира», – детализировал Лукьянов.

    По его мнению, на повестке нынешнего саммита будут украинский и палестинский конфликты, поскольку оба – причем второй в большей степени – влияют на состояние западного мира: происходит раскол в обществах и в политических кругах. «Касательно Украины вопросом номер один будет «что делать?» Лидеры G7, вероятно, обсудят и решение о механизмах финансовой поддержки Киева», – рассуждает спикер.

    Вторым вопросом повестки может стать судьба атлантических отношений. «Для Европы предельно важно понять, что будет по ту сторону Атлантики, каковы шансы на изменение в пользу сил, которые менее позитивно смотрят на континент. При этом едва ли они услышат от Байдена что-то интересное, кроме как обещаний сделать все, чтобы такой сценарий не был реализован», – уточнил Лукьянов.

    «Более того, если действительно считать Байдена «хромой уткой», то что остается делать его партнерам? Начать диверсификацию, отползать и пытаться переориентироваться на Трампа – не вариант. Во-первых, потому что еще неизвестно, что будет с экс-президентом США на фоне судебных дел. Во-вторых, отношение лидеров «Семерки» к Трампу известно. Поэтому все завороженно ждут осени, а до этого европейские политики попытаются решить некоторые вопросы до возможных изменений», – добавил собеседник.

    «В то же время для американцев важно понять те индикаторы, которые сейчас замигали в Европе. Речь о смещении политических предпочтений в пользу более национально ориентированных сил, – добавил политолог. – Вашингтон хочет понять, насколько это серьезно, ведь пока индикатор мигает, но реальных изменений еще не произошло».

    Что касается решения наследного принца Саудовской Аравии не участвовать в саммите G7, то Эр-Рияд ведет себя хитро, считает научный директор МКД «Валдай». «Для «Семерки» было бы очень важно показывать, что это не закрытый клуб, а место, куда тянутся в том числе ведущие страны Глобального Юга. Они, впрочем, и тянутся – побывать на саммите, конечно, всем любопытно. Но Саудовская Аравия аккуратно выстраивает отношения со всеми. Сообщая об отказе участвовать в мероприятии, Эр-Рияд никак не вредит контактам со странами G7, но в то же время обозначает, что у него есть другие приоритеты», – пояснил Лукьянов.

    Ранее издание Politico назвало саммит лидеров стран «Группы семи» встречей «хромых уток». Газета отмечает, что съезд едва ли похож на демонстрацию западной мощи. Участники переговоров являются откровенно слабыми политиками, теряющими свою популярность. Исключение составляет лишь премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

    В то же время, по оценке издания The New York Times, главе правительства Британии Риши Сунаку «осталось три недели до выборов, на которых, как ожидается, его Консервативная партия будет отстранена от власти». В свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц пребывают в крайне сложном состоянии после того, как их фракции потерпели поражение на прошедших выборах в Европарламент. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала об их итогах.

    «Джо Байден ведет воздушный бой со своим предшественником Дональдом Трампом. Даже премьер-министр Японии Фумио Кисида сталкивается с растущими волнениями внутри Либерально-демократической партии и может потерять свой пост уже этой осенью», – акцентирует издание. В неутешительном состоянии пребывает и глава парламента Канады Джастин Трюдо.

    Газета подчеркивает, что спустя восемь лет своего правления он столкнулся с невероятной разочарованностью со стороны населения собственной страны. Кроме того, семь государств, входящих в объединение, год от года теряют позиции в доле мирового ВВП. При этом в составе G7 отсутствуют такие заметные силы, как Китай и Россия.

    По мнению западных аналитиков, все это приведет к тому, что в повестку объединения будет «вторгаться внутренняя политика» стран-членов. «Как вы можете брать на себя какие-либо обязательства, если собираетесь сменить правительство? «Подождем и посмотрим» станут ключевыми словами этой встречи», – комментирует ситуацию Агата Демарэ, старший научный сотрудник по вопросам политики и директор геоэкономической инициативы Европейского совета по международным отношениям в Лондоне.

    «В качестве жеста навстречу меняющемуся миру Мелони пригласила в Италию целый список незападных лидеров», – отмечает газета. Так, наследный принц Саудовской Аравии бен Салман Аль Сауд сообщил об отказе участвовать в саммите G7. Интересно, что данное решение он принял после встречи с Владимиром Зеленским. Издание SPA пишет, что в рамках их беседы обсуждалась поддержка усилий, нацеленных на разрешение кризиса на Украине.

    12 июня 2024, 21:47 • Новости дня
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    В G7 решили выделить 50 млрд долларов Украине за счет активов России
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники G7 смогли договориться о выделении киевскому режиму 50 млрд долларов, об этом заявили в Елисейском дворце в среду вечером.

    Лидеры G7 договорились выделить 50 млрд долларов Украине за счет прибыли от замороженных российских активов до конца 2024 года, передает ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse.

    Идея о выделении этих средств принадлежит США, кредит предполагается гасить за счет средств, полученных от замороженных российских активов, сказали в Елисейском дворце.

    Ранее Белый дом заявлял, что в G7 разрабатывают план «по изъятию» замороженных российских активов.

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    12 июня 2024, 20:28 • Новости дня
    Столтенберг: Страны НАТО будут обязаны отправлять оружие Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участников Североатлантического альянса обяжут поставлять оружие киевскому режиму, заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг.

    Не все страны НАТО поставили оружие Киеву, обязательность поставок позволит сделать их более надежными и масштабными, а также создать командную структуру с общим финансированием, сказал Столтенберг, передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщали, что НАТО может создать пост специального представителя по Украине, который займется координацией поддержки Киева.

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    13 июня 2024, 10:35 • Новости дня
    Медведев призвал превратить жизнь на Западе в кошмар в ответ на санкции

    Зампред Совбеза Медведев призвал превратить жизнь на Западе в кошмар в ответ на санкции

    Tекст: Александра Юдина

    В ответ на санкции Запада нужно превратить жизнь недружественных стран в сплошной кошмар, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    В своем Telegram-канале он указал, что Россия успешно научилась жить и развиваться под западными санкциями, количество которых «измеряется десятками тысяч».

    При этом Медведев заверил, что необходимо остро на них реагировать, так как США и их «союзнички» объявили России войну без правил. В этой связи зампред призвал действовать по принципу «никаких правил в отношении врага! Пусть получат все сполна за вред России, и как можно больнее!»

    В частности, политик имеет в виду причинение ущерба «во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений», а также в западных важнейших технологиях. Зампред призвал беспощадно «изничтожать энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европу разрывают противоречия из-за санкций против России.

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    11 июня 2024, 16:44 • Новости дня
    Лавров: Россия наблюдает разыгрывание Западом «ядерной карты»
    Лавров: Россия наблюдает разыгрывание Западом «ядерной карты»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона наблюдает попытки западных стран «внедрять ядерные компоненты» в свои учения и выступает категорически против таких провокаций, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Вокруг Тайваня в Южно-Китайском море нагнетается ситуация, Китай провоцируют на «резкие движения», а на Корейском полуострове формируется альянс США, Южной Кореи и Японии, сказал Лавров, передает ТАСС.

    Запад проводит учения, внедряя активно ядерные компоненты в такие маневры, подчеркнул он.

    «Выступаем категорически против разыгрывания ядерных провокаций, ядерной карты, об этом убедительно сказал президент [России Владимир Путин], выступая совсем недавно на Петербургском международном экономическом форуме», – сказал министр.

    Ранее президент России Владимир Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

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    12 июня 2024, 00:58 • Новости дня
    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России

    Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против «Совкомфлота»

    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России
    @ кадр из видео ПАО «Совкомфлот»

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС предлагает ввести санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот», сообщило Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.

    По данным Bloomberg, ЕС также рассматривает введение санкций против 13 судов за «перевозку товаров и технологий для оборонной сферы», нефти или нефтепродуктов и работу по «развитию российского энергетического сектора». При этом указывается, что планы ЕС в отношении российской компании еще могут измениться, передает ТАСС.

    Кирби сказал, что объявить о «новых чувствительных санкциях и мерах по экспортному контролю», взятых на себя лидерами стран G7, США планируют «на этой неделе». Целями санкций станут «организации и сети», способствующие в закупке иностранной продукции Россией, передает РИА «Новости».

    США рассчитывают, что из-за новых санкций «финансовым посредникам будет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу», Вашингтон хочет «ограничить будущие доходы России в ключевых секторах» и оказать давление на ВПК России.

    В конце 2023 года США ввели санкции против «дочки» «Совкомфлота» из ОАЭ. В 2024 году минфин США ужесточил санкции против «Совкомфлота».

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    13 июня 2024, 05:55 • Новости дня
    Постпред США при НАТО объяснила слова Байдена об Украине вне альянса

    Постпред США при НАТО Смит заявила о несоответствии Украины требованиям альянса

    Постпред США при НАТО объяснила слова Байдена об Украине вне альянса
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит прокомментировала заявление американского президента Джо Байдена о том, что Украина может остаться вне НАТО.

    По мнению Смит, Байден «имел в виду», что Украине нужно провести «определенную работу» по «выполнению критериев». От Киева ждут реформ, которые требуются для вступления в НАТО, сказала она. Члены НАТО, как заявила Смит, взаимодействуют с украинской стороной, чтобы помочь Киеву «добиться дальнейшего прогресса», передает ТАСС.

    Напомним, на вопрос о том, чем закончится ситуация на Украине и как будет выглядеть мир в этой стране, Байден ответил, что «мир заключается в том, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину». При этом он отметил, что Украина может остаться вне НАТО, но США продолжат снабжать ее оружием.


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    13 июня 2024, 11:36 • Новости дня
    Столтенберг назвал «самообороной» нанесение ударов по России при помощи F-16

    Столтенберг: НАТО не считает эскалацией применение F-16 и западного оружия на территории России

    Столтенберг назвал «самообороной» нанесение ударов по России при помощи F-16
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    НАТО считает применение Украиной западного оружия, а также истребителей F-16 на территории России самообороной, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны НАТО.

    Столтенберг заявил, что самооборона включает поражение военных целей на территории России, в том числе при помощи F-16. Однако он призвал быть осторожными относительно сроков подготовки пилотов для F-16, поскольку необходимо еще и обучить персонал, передает ТАСС.

    Столтенберг также заявил, что министры обороны НАТО обсудят варианты ответа альянса «на акты саботажа и кибератаки», которые якобы совершает Россия. По его словам, в ряде стран НАТО «произошли попытки поджогов».

    Ранее Столтенберг заявил, что страны НАТО обяжут поставлять оружие киевскому режиму.

    Напомним, что начальник авиации командования воздушных сил вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Голубцов сообщил, что часть истребителей F-16 будут размещены на зарубежных аэродромах.

    Президент России Владимир Путин заявил, что если F-16 будут применяться против ВС России с аэродромов третьих стран, то они станут для России законной целью, «где бы они ни находились».

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    13 июня 2024, 10:03 • Новости дня
    FT: Всемирный банк задействуют в передаче Украине кредита под залог активов России

    Financial Times: Всемирный банк будет задействован в передаче Украине кредита под залог активов России

    Tекст: Александра Юдина

    Всемирный банк (ВБ) будет задействован в предоставлении Украине кредита под залог доходов от замороженных российских активов России, пишет Financial Times.

    По данным газеты, речь идет в первую очередь об американской доле в общей сумме стран G7, которая, как ранее проинформировало агентство AFP, может составить 50 млрд долларов, передает ТАСС.

    Как отмечает издание, пока что страны G7 только обсуждают технические детали этого решения. Так, одной из проблем является то, что страны ЕС не могут гарантировать, что действующие санкции против России будут действовать всегда.

    Также неясно, какую часть общей суммы возьмет на себя каждая из стран G7. Известно, что некоторые чиновники, участвующие в обсуждении, предлагают распределять доли в соответствии с объемом ВВП, другие же – на основе объема замороженных активов, которые находятся в той или иной стране.

    В среду вечером в Елисейском дворце заявили, что участники G7 смогли договориться о выделении киевскому режиму 50 млрд долларов.

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    11 июня 2024, 13:57 • Новости дня
    Шольц призвал Запад сделать все возможное для укрепления ПВО Украины
    Шольц призвал Запад сделать все возможное для укрепления ПВО Украины
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц на международной конференции по вопросам восстановления Украины (Ukraine Recovery Conference) в Берлине призвал Запад приложить все силы для укрепления противовоздушной обороны Украины.

    По его словам, сами германские власти будут поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», остальным предлагается поддержать инициативу по усилению украинской противовоздушной обороны всем, чем можно, передает ТАСС.

    Шольц добавил, что больше всего украинская армия нуждается в боеприпасах и вооружениях ПВО.

    Также немецкий канцлер напомнил, что объем военной помощи Украине со стороны ФРГ (оказанной и обещанной) исчисляется 28 млрд евро.

    Он отметил, что на предстоящем саммите Группы семи будет выступать за предоставление «масштабных и долгосрочных обязательств для Украины». Кроме того, Шольц затронул тему «будущего нового члена ЕС» в вопросе мер по восстановлению бывшей советской республики.

    Италия уже заявила об отправке на Украину нового пакета военной помощи для ПВО.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины есть договоренности с другими странами о поставках Киеву новых систем ПВО.

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    11 июня 2024, 12:28 • Новости дня
    Венгрии пригрозили исключением из «Бухарестской девятки» за позицию по Украине

    Financial Times: Венгрия может быть исключена из «Бухарестской девятки» из-за позиции по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Дипломаты стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония) обсуждают возможность исключения Венгрии из группы из-за ее позиции по Украине, пишет Financial Times.

    По данным издания, Венгрия на последних встречах группы блокировала решения об увеличении помощи Украине, в том числе военной по линии НАТО, а также об ускорении рассмотрения заявки Киева на вступление в альянс, передает ТАСС.

    Также FT подчеркивает, что данные обсуждения носят очень серьезный характер – встреча в Риге 11 июня может стать для Венгрии последней в составе «девятки».

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что доволен итогами выборов в Европарламент. По его словам, удалось «замедлить поезд», который нес Европу к новой войне.

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    12 июня 2024, 23:46 • Новости дня
    Захарова обвинила США в желании устроить «еще большее кровопускание» в Европе

    Захарова заявила о желании США с помощью НАТО устроить «еще большее кровопускание» в Европе

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что участников Североатлантического альянса обяжут поставлять оружие киевскому режиму.

    Захарова заявила в Telegram, что США пытаются втянуть ЕС в «прямое столкновение с Россией под флагом НАТО». По ее мнению, «истеричная накачка западной общественности тезисом» о том, что Россия якобы собирается напасть на страны Запада, «означает только одно» – Белому дому нужно «еще большее кровопускание» в Европе, чтобы избежать «коллапса и собственной власти, и американской экономики».

    Напомним, Столтенберг заявил, что не все страны НАТО поставили оружие Киеву, обязательность поставок позволит сделать их более надежными и масштабными, а также создать командную структуру с общим финансированием.

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    10 июня 2024, 23:37 • Новости дня
    Орбан выразил удовлетворение итогами выборов в Европарламент

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что доволен итогами выборов в Европарламент. По его словам, удалось «замедлить поезд», который нес Европу к новой войне.

    «В ходе кампании я говорил, что выборы в Европарламент – возможность замедлить или остановить все более быстрое сползание европейских политиков в войну. Сначала в Европе, потом в США. Если мы не сможем выиграть состязание сторонников мира с войной, то скоро втянемся в войну в Европе», – сказал Орбан каналу М1, передает ТАСС

    Он отметил, что выборы прошли так, как «планировали и хотели».

    «Поезд удалось замедлить. Можно и остановить, потому что во Франции, которая была страной, наиболее решительно выступавшей за войну, произошло настоящее политическое землетрясение», – сказал Орбан.

    Он добавил, что надеется на победу «сторонников мира» на предстоящих парламентских выборах во Франции и на возвращение Дональда Трампа к власти в США.

    Ранее сообщалось, что партия Орбана показала худший за 20 лет результат на выборах в Европарламент. «Фидес» набрала 44,6% голосов.

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    11 июня 2024, 12:06 • Новости дня
    Бортников: Украина пытается терактами вызвать панику у россиян

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим, поддерживаемый НАТО, пытается нарастить свои возможности по совершению терактов и диверсий в России, чтобы создать панику у россиян, заявил директор ФСБ и председатель российского Национального антитеррористического комитета Александр Бортников.

    В Москве состоялось заседание НАК под руководством Бортникова, на нем обсуждалась тема профилактики террористических угроз в ЦФО, передает РИА «Новости».

    Бортников пояснил, что киевский режим пытается при поддержке США и НАТО нарастить усилия по совершению терактов и диверсий в России, чтобы ослабить ресурсную поддержку Российской армии и спровоцировать панику среди населения.

    С начала СВО в центральной части России предотвратили 134 теракта и диверсии, пресекли деятельность 32 террористических ячеек, указали в НАК.

    Также сорвано восемь терактов на государственных объектах и в местах массового скопления людей. Их готовили выходцы из стран Центральноазиатского региона.

    Ранее в НАК сообщали о росте угроз со стороны спецслужб Украины и украинских неонацистских структур.

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    11 июня 2024, 10:11 • Новости дня
    «Укроборонпром» и Rheinmetall заявили о запуске цеха по ремонту бронетехники

    «Укроборонпром» и Rheinmetall заявили о запуске цеха по ремонту и производству бронетехники

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине якобы начал работу предназначенный для ремонта и производства бронетехники первый совместный цех «Укроборонпрома» и немецкого концерна Rheinmetall, сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

    По его словам, начал работу «первый проект в рамках партнерства «Укроборонпрома» и немецкого оборонного гиганта», передает РИА «Новости».

    Камышин уверяет, что в новом цеху работают украинские специалисты под руководством немецких коллег.

    Ранее госхолдинг «Укроборонпром» запустил производство мин натовского калибра 60 мм.

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    13 июня 2024, 10:10 • Новости дня
    Германия выступила против нового пакета санкций ЕС против России

    DPA: Германия блокирует переговоры о новом пакете санкций ЕС против России

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкое правительство требует исключения из 14-го санкционного пакета Евросоюза против России меры об ответственности зарубежных филиалов предприятий за нарушение санкционного режима или же ограничении списка таких компаний, сообщили источники в Брюсселе немецкого агентства DPA.

    По информации собеседников агентства, сомнения немецкой стороны вызваны прежде всего мерами, которые затруднят обход ранее введенных ограничений.

    В Германии опасаются, что в случае обхода санкций Россией к ответственности будут привлечены в том числе немецкие компании.

    Кроме того, Германия требует смягчить санкции в части использования российской системы обмена финансовой информацией, пишет «Коммерсант».

    Источники агентства считают, что обсуждение новых санкций затягивается именно из-за несогласия Германии по некоторым параметрам и сравнивают поведение немецких властей с позицией Венгрии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европу разрывают противоречия из-за санкций против России.

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    Саудовская Аравия освободилась от нефтедолларовых обязательств

    Нефтедолларовый пакт Саудовской Аравии и США, подписанный еще в 1974 году, закончил свое действие. Это позволит Саудовской Аравии продавать свою нефть и другие товары не только в долларах США, но и в других валютах, уверяют СМИ. Почему саудиты в свое время подписали такое соглашение с Соединенными Штатами и почему сегодня подобное невозможно? Подробности

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    В чем проблемы со стратегическим договором между Россией и Ираном

    Ключевой договор, который должен определить отношения России и Ирана на десятилетия вперед, поставлен на паузу. Об этом официально заявлено руководством МИД РФ. В чем заключаются возникшие сложности, насколько они велики и почему в целом непросто согласовывать документы с Тегераном? Подробности

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    Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16

    В ВСУ впервые раскрыли планы по хранению и использованию истребителей F-16. Так, часть машин планируется базировать на заграничных аэродромах, чтобы избежать их уничтожения ударными средствами ВС России. В чем заключаются политические и военно-технические особенности подобного подхода и что этому противопоставит армия России? Подробности

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    Как США найдут новых солдат для войны с Россией

    Соединенные Штаты, не слишком афишируя, делают новый шаг в подготовке своей страны и американского общества к большой войне. Это прямо касается всеобщего воинского призыва, на данный момент в США отсутствующего. О чем идет речь и почему это важно в том числе для России? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Европа движется правильно, но медленно

      Правые евроскептики прибавили голоса по итогам выборов в Европарламент. Там увеличилось число противников войны с Россией, а число отъявленных русофобов, напротив, сократилось. Однако изменения пока слишком малы для того, чтобы в руководство ЕС пришли другие люди и его политика изменилась.

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    • Игорь Караулов Игорь Караулов
      Запад оказался далек от своих идей

      Изучая наследие западной мысли, мы всегда должны помнить о том, насколько слабо оно связано с тем, как реально живет и действует Запад. Западная цивилизация руководствуется именно инстинктами – и в этом ее главная мощь.

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    • Глеб Простаков Глеб Простаков
      Москва ставит Узбекистан во главу угла

      Конкуренция России и Китая в Центральной Азии носит ограниченный и неконфликтный характер. Во-первых, у каждого своя специализация. Большие инфраструктурные проекты – за Россией, масштабные инвестиции и кредиты – за Китаем. Во-вторых, рост влияния осуществляется преимущественно за счет США и ЕС.

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    • «Украинцы сидят на 12 триллионах»

      Влиятельный сенатор Линдси Грэм, внесенный в России в список террористов и экстремистов, заявил, что украинцы «сидят на 10-12 триллионах долларов» – и именно поэтому им нужно помогать. Что имеется в виду? И чего добивается старый враг России?

    • Макрон уйдет досрочно?

      Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность досрочной отставки, сообщают французские СМИ. Сам он такой сценарий, впрочем, категорически отрицает. Однако у досрочного ухода есть резон: он даст Макрону шанс вернуть власть в будущем.

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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