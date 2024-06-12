В Томске в День России прошли концерты уличных музыкантов

В День России они посетили площадки проекта «Голос города», который организовало томское отделение «Новых людей».

Проект «Голос города» заключается в том, что все лето в Томске работают десять открытых площадок для уличных артистов: музыкантов, танцоров, чтецов. Они располагаются на самых оживленных площадях, парках и скверах. Так у томичей появляется возможность узнать больше о современной городской культуре, а у исполнителей – найти своего зрителя.

На одной из площадок начинающая томская певица исполняла песню Виктории Дайнеко.

«Очень важно поддерживать уличных музыкантов, которые делают первые шаги на сцене. Выступления даже перед небольшой публикой дают колоссальный толчок к развитию. «Голос города» – замечательная возможность для талантливых людей раскрыться», – отметила певица.

Выступить на открытой площадке может каждый желающий. Для этого нужно просто оставить заявку на странице проекта. Лучшие артисты в конце лета представят свои номера на гала-концерте, который пройдет на главной городской площади Томска.

«Опыт Томска нужно масштабировать, распространять на всю страну. Это хороший пример того, как уличную культуру не душат бессмысленными запретами, а помогают ей, объединяют артистов и предоставляют для них площадку», – отметил Даванков.