Вышло глобальное обновление игры «Смута»

Tекст: Максим Попов

Так, в патче 1.0.7 были доработаны боевая и диалоговая система, стелс, визуальная составляющая, а также звук, говорится в Telegram-канале игры.

Кроме того, была проведена масштабная работа над ошибками. В частности, устранены баги системы сохранений, когда участник игры закрывается после загрузки. Исправлена возможность вставить обереги и артефакты в не соответствующие слоты. И проблема, при которой отключался квестлог, как только игрок перемещался на карту «окрестности Нижнего Новгорода».

Всего разработчики игры устранили более 20 ошибок в различных квестах и картах. Скидки на игру будут действовать до 19 июня.

Как сообщалось ранее, создатели игры «Смута» рассказали о планах на ближайший год.