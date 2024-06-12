  • Новость часаЕС и США собрались ввести новые санкции против России
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    В чем проблемы со стратегическим договором между Россией и Ираном
    В Бундестаге две партии отказались слушать выступление Зеленского
    В Словакии признали незаконной передачу Украине МиГ-29
    Олимпийская чемпионка Мастеркова попала в больницу с подозрением на инсульт
    Число готовых участвовать в конференции по Украине стран снизилось до 78
    В Грузии заявили о работе по открытию посольства в Москве
    В штабе Трампа назвали цель суда над сыном Байдена
    СК проверит слова актрисы Трояновой про убийства русских
    Суд в Москве арестовал работника ФСИН за призывы к терроризму
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо изобретать новую идентичность – она у русских уже есть

    В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.

    13 комментариев
    Василий Стоякин Василий Стоякин Зря Зеленский прогуливал уроки истории

    Запад пытается нарисовать сказочную версию истории Второй мировой войны, где США, Великобритания и Франция помогали освободить от нацистско-российской оккупации Украину. Но почему-то не освободили.

    4 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Немцы потеряли смысл жизни

    «Я – низачем», – говорил мой дрезденский приятель Толя, русский немец, уехавший на свою историческую родину. Очень хотел жить в ФРГ, а пришлось умирать там – тоже самоубийство.

    26 комментариев
    12 июня 2024, 00:58 • Новости дня

    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России

    Bloomberg сообщило о планах ЕС ввести санкции против «Совкомфлота»

    ЕС и США собрались ввести новые санкции против России
    @ кадр из видео ПАО «Совкомфлот»

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС предлагает ввести санкции против российской судоходной компании «Совкомфлот», сообщило Bloomberg со ссылкой на соответствующий документ. Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби сообщил, что США в ближайшее время объявят о новых санкциях против России.

    По данным Bloomberg, ЕС также рассматривает введение санкций против 13 судов за «перевозку товаров и технологий для оборонной сферы», нефти или нефтепродуктов и работу по «развитию российского энергетического сектора». При этом указывается, что планы ЕС в отношении российской компании еще могут измениться, передает ТАСС.

    Кирби сказал, что объявить о «новых чувствительных санкциях и мерах по экспортному контролю», взятых на себя лидерами стран G7, США планируют «на этой неделе». Целями санкций станут «организации и сети», способствующие в закупке иностранной продукции Россией, передает РИА «Новости».

    США рассчитывают, что из-за новых санкций «финансовым посредникам будет сложнее поддерживать российскую оборонно-промышленную базу», Вашингтон хочет «ограничить будущие доходы России в ключевых секторах» и оказать давление на ВПК России.

    В конце 2023 года США ввели санкции против «дочки» «Совкомфлота» из ОАЭ. В 2024 году минфин США ужесточил санкции против «Совкомфлота».

    11 июня 2024, 08:36 • Новости дня
    Стало известно об ожесточенных боях возле Часова Яра

    Марочко сообщил об ожесточенных боях за господствующие высоты в районе Часова Яра

    Стало известно об ожесточенных боях возле Часова Яра
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В районе микрорайона «Канал», на территории Часовоярского ремонтного завода, а также северо- и юго-восточнее от Часова Яра идут интенсивные боевые действия за господствующие высоты и позиции, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

    По словам Марочко, ВСУ пытаются всеми силами удержать укрепленные рубежи. Кроме того, украинские военные регулярно проводят инженерную разведку, чтобы не допустить форсирования российскими войсками водного канала Северский Донец – Донбасс.

    Эксперт рассказал, что ВСУ установили вдоль канала камеры видеонаблюдения, передает РИА «Новости».

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%.

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    11 июня 2024, 13:35 • Новости дня
    Для обвиняемого в убийстве Захарченко и Моторолы затребовали пожизненный срок
    Для обвиняемого в убийстве Захарченко и Моторолы затребовали пожизненный срок
    @ Сергей Аверин/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Гособвинение затребовало для обвиняемых по делу о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко и убийству Арсена Павлова (Моторола) от 24 лет колонии до пожизненного заключения, сообщили в Южном окружном военном суде.

    На скамье подсудимых четыре человека, в том числе основной фигурант Александр Погорелов, проходящий по делу о покушении на Захарченко, передает ТАСС.

    Погорелову прокурор попросил назначить пожизненное заключение, Чурилову – 29 лет колонии, Ене – 28 лет колонии, Тимошенко – 24 года колонии.

    Согласно версии следствия, Погорелов отслеживал передвижения Захарченко, снимал на видео и передавал в СБУ. В 2017 году он разместил взрывчатку в ресторане «Пушкин», который посещал политик. Довести до конца дело у него не получилось, бомбу обнаружили.

    Также Погорелов, как считает обвинение, причастен к убийству командира ополченцев Моторолы. По заданию СБУ в 2016 году он поставил бомбу на крыше лифта в доме, где жил Павлов.

    Погорелову вменяются статьи «Шпионаж», «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», «Теракт, повлекший причинение смерти», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности», «Участие в террористическом сообществе» и «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств».

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    11 июня 2024, 19:52 • Новости дня
    В Бундестаге две партии отказались слушать выступление Зеленского

    АдГ и «Союз Сары Вагенкнехт» бойкотировали Зеленского в Бундестаге

    В Бундестаге две партии отказались слушать выступление Зеленского
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На выступлении украинского президента Владимира Зеленского в Бундестаге отказались присутствовать депутаты партий «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW) и «Альтернативы для Германии» (АдГ).

    Парламентарии этих фракций вышли из зала заседаний перед выступлением украинского политика, передают «Известия» со ссылкой на трансляцию. Фланг АдГ был полностью пустым во время выступления Зеленского.

    Президент Украины участвует в международной конференции по вопросам восстановления Украины, которая проходит в немецкой столице 11-12 июня.

    Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия не станет обучать украинских военных на подконтрольной киевскому режиму территории.

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    11 июня 2024, 05:28 • Новости дня
    США сняли запрет на поставки оружия «Азову»
    США сняли запрет на поставки оружия «Азову»
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Денис Тельманов

    Администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России). Об этом сообщили в Госдепартаменте США.

    «Украинская 12-я бригада специального назначения «Азов» прошла проверку на соответствие критериям закона Лихи, проведенную Госдепартаментом», – приводит заявление американского внешнеполитического ведомства газета The Washington Post, на которую ссылается ТАСС.

    Закон запрещает оказание американской военной помощи зарубежным подразделениям, уличенным в тяжких нарушениях прав человека.

    В Госдепартаменте заявили, что не нашли «никаких свидетельств» таких нарушений со стороны «Азова».

    Ранее Боевики «Азова», приговоренные к тюремным срокам от 25 лет до пожизненного заключения в ДНР, рассказали, как их накачивали нацистской идеологией.

    Бывшие бойцы «Азова», среди которых есть и те, кто лично убивал мирных жителей, рассказали о том, что лекции, запрещенная литература, пропаганда были частью подготовки к карательным акциям.

    В частности, в батальон постоянно приезжали так называемые лекторы, раздавали запрещенные в России книги, например, «Черное солнце», рассказывали о так называемых героях, которые воевали в рядах СС.

    Один из осужденных рассказал, что командир заставил его убить мирного жителя, а сам он этого делать не хотел.

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    11 июня 2024, 17:15 • Новости дня
    Лавров назвал условия для начала переговоров по Украине

    Лавров: Киевский режим надо вернуть в правовое поле, чтобы вести переговоры по Украине

    Лавров назвал условия для начала переговоров по Украине
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Киевский режим необходимо вернуть в правовое поле, чтобы можно было вести переговоры по урегулированию конфликта, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам совещания глав МИД стран – участниц БРИКС.

    Он отметил, что когда страны предлагают проводить переговоры, иногда звучит: «Давайте сейчас просто остановим боевые действия и начнем разговаривать», передает ТАСС.

    Лавров задался вопросом, разве требования соблюдать права любого национального меньшинства, тем более такого крупного, как русские на Украине, является каким-то искусственным предварительным условием?

    В связи с этим министр призвал вернуть Киев в правовое поле, где существуют все ответственные и порядочные страны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Украиной на прежних условиях. Путин также отмечал, что на Украине власть сейчас узурпирована, поэтому полномочия, согласно конституции, переходят к спикеру Верховной рады, так что можно найти, с кем вести переговоры.

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    11 июня 2024, 13:54 • Новости дня
    Российские войска освободили Артемовку и Тимковку
    Российские войска освободили Артемовку и Тимковку
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения группировки «Запад» в последние сутки установили контроль над Артемовкой в ЛНР и Тимовкой в Харьковской области, сообщило министерство обороны.

    Группировка также поразила формирования 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ у Купянска (Харьковская область) и Невского (ЛНР), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла свыше 560 человек, польскую САУ Krab, американскую гаубицу М777, две гаубицы Д-30 и две станции радиоэлектронной борьбы. Также ликвидировано два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Север» продолжила продвижение вглубь обороны украинской армии и поразила живую силу и технику 42-й механизированной бригады ВСУ и 36-й бригады морской пехоты у Глубокого и Тихого в Харьковской области.

    Группировка отразила две контратаки украинских штурмовиков 13-й бригады нацгвардии. ВСУ потеряли более 265 человек, немецкую САУ Panzerhaubitze 2000, САУ 2С3 «Акация», гаубицу Д-20, машину РСЗО «Град» и станцию радиоэлектронной борьбы «Нота». Уничтожен полевой склад боеприпасов ВСУ.

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    11 июня 2024, 04:29 • Новости дня
    Китай и Бразилия представили консенсус по Украине

    Китай и Бразилия представили консенсус по Украине, который одобряют все больше стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Консенсус Китая и Бразилии по урегулированию украинского конфликта одобряет все большее число стран, заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с бразильским коллегой Мауро Виэйрой.

    «Китай и Бразилия опубликовали совместное заявление, где представлен их консенсус из шести пунктов по урегулированию украинского вопроса. Все больше стран одобряют его», – приводит слова Ван И ТАСС

    В совместном заявлении говорится, что диалог и переговоры – единственный путь к урегулированию. Китай и Бразилия также предложили «в подходящее время» провести мирную конференцию.

    Ранее Китай выступил за созыв настоящей мирной конференции по Украине

    Министр иностранных дел Китая Ван И на заседании министров иностранных дел стран БРИКС в Нижнем Новгороде заявил, что для решения конфликта на Украине необходимо созвать конференцию, которую признают и Москва, и Киев.

    По его словам, Китай выступает за своевременный созыв настоящей конференции «с равноправным участием всех сторон и честным обсуждением всех мирных планов».

    Власти Китая заявляли, что Пекин не будет участвовать в конференции в Швейцарии, так как ключевые факторы для проведения мероприятия не созданы.

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    11 июня 2024, 16:44 • Новости дня
    Лавров: Россия наблюдает разыгрывание Западом «ядерной карты»
    Лавров: Россия наблюдает разыгрывание Западом «ядерной карты»
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона наблюдает попытки западных стран «внедрять ядерные компоненты» в свои учения и выступает категорически против таких провокаций, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    Вокруг Тайваня в Южно-Китайском море нагнетается ситуация, Китай провоцируют на «резкие движения», а на Корейском полуострове формируется альянс США, Южной Кореи и Японии, сказал Лавров, передает ТАСС.

    Запад проводит учения, внедряя активно ядерные компоненты в такие маневры, подчеркнул он.

    «Выступаем категорически против разыгрывания ядерных провокаций, ядерной карты, об этом убедительно сказал президент [России Владимир Путин], выступая совсем недавно на Петербургском международном экономическом форуме», – сказал министр.

    Ранее президент России Владимир Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

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    11 июня 2024, 19:12 • Новости дня
    В Одессе произошла драка между сотрудниками скорой и военкомата
    В Одессе произошла драка между сотрудниками скорой и военкомата
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт между сотрудниками скорой медицинской помощи и работниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) в Одессе закончился дракой, пишут украинские СМИ.

    На появившемся в Сети видео запечатлено, как в ходе конфликта военный распылил в лицо водителю скорой, одетому в гражданскую одежду, газовый баллончик, а тот, в свою очередь, напал на него с битой, пишет издание «Страна».

    Затем в потасовку вмешались еще два человека, одетых «по гражданке», один из которых начал бить медика. Как выяснили журналисты, это члены добровольных отрядов содействия полиции – подразделений, участники которых патрулируют улицы и находятся на блокпостах вместе с военными, а также нередко помогают сотрудникам ТЦК в «силовой» мобилизации. Такие отряды появились на Украине в 2022 году.

    Зарплат члены этих отрядов не получают, зато их не мобилизуют. Кроме того, сотрудничество с ТЦК и полицией дает участникам отрядов возможность для нелегального заработка. Так, они  зачастую выступают посредниками в даче взяток сотрудникам ТЦК или задействованы в коррупционных схемах выдачи пропусков для такси в ночное время.

    В мае в городе Синельниково Днепропетровской области мужчина ранил ножом сотрудника военкомата.

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    11 июня 2024, 13:59 • Новости дня
    ВС России уничтожили на аэродромах базирования Су-27 и Су-25 ВСУ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки уничтожили украинский истребитель и украинский штурмовик на аэродромах базирования воздушных сил Украины, сообщило Минобороны России.

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили скопления живой силы и военной техники ВСУ в 107 районах. На аэродромах базирования уничтожены Су-27 и Су-25, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Средства ПВО уничтожили 45 дронов, две французские управляемые авиабомбы Hammer, 10 снарядов РСЗО HIMARS.

    С начала СВО уничтожено 613 самолетов, 276 вертолетов, 25 559 дронов, 528 ЗРК, 16 312 танков и других бронемашин, 1332 машины РСЗО, 10 332 орудия полевой артиллерии и минометов.

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    11 июня 2024, 14:32 • Новости дня
    Стоявший на аэродроме в Днепропетровской области Су-25 уничтожили «Ланцетом»

    Стоявший на аэродроме в Днепропетровской области украинский Су-25 уничтожили «Ланцетом»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский штурмовик Су-25 на аэродроме в Днепропетровской области уничтожили с помощью боеприпаса «Ланцет», сообщило министерство обороны.

    Российские операторы беспилотников ударили барражирующим боеприпасом «Ланцет» по стоянке боевых самолетов ВСУ на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области, указало ведомство, передает ТАСС.

    В результате прямого попадания дрона уничтожен Су-25 ВСУ, уничтожение зафиксировано кадрами объективного контроля, указали в министерстве.

    Ранее во вторник Минобороны сообщило, что ВС России за сутки поразили Су-25 и Су-27 на аэродромах базирования.

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    11 июня 2024, 09:15 • Новости дня
    Минобороны показало видео учений нестратегических ядерных сил
    Минобороны показало видео учений нестратегических ядерных сил
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Ракетные соединения Южного военного округа (ЮВО) отработали получение спецбоеприпасов для «Искандеров» и выдвижение в район пусков, следует из видео Министерства обороны России.

    В сообщении Минобороны говорится, что учения с использованием ОТРК «Искандер», а именно получение спецбоеприпасов, снаряжение ими ракет-носителей и скрытный выезд в точку пуска, отрабатывались во время первого этапа.

    Также в рамках учений авиация отработала снаряжение учебными специальными боевыми частями ракет «Кинжал» и вылеты в место патрулирования.

    Ранее президент России Владимир Путин дал приказ о старте второго этапа учений нестратегических ядерных сил.

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    11 июня 2024, 12:38 • Новости дня
    Российский посол оценил решение США поставлять оружие нацистам «Азова»

    Посол МИД Мирошник: США закрыли глаза на преступления украинских карателей из «Азова»

    Российский посол оценил решение США поставлять оружие нацистам «Азова»
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Анастасия Куликова

    Еще недавно американцы считали украинский батальон «Азов» «токсичным», а теперь администрация США фактически наплевала на права человека, мораль и справедливость. Так в разговоре с газетой ВЗГЛЯД посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник прокомментировал решение США снять запрет на поставки вооружений националистическому подразделению.

    «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен) – это националистический батальон. Его руководство исповедует исключительно праворадикальные взгляды. Это проявляется в том числе в символике – на знамени «Азова», напомню, черный вольфсангель (Wolfsangel, с немецкого «волчий крюк» – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима.

    Собеседник отметил, что у этого образования есть боевое и политическое крыло. «Представители формирования являются наследниками нацистской идеологии и всячески ее проповедуют на территории Украины», – добавил он.

    Мирошник также указал на методы ведения войны боевиками «Азова». «В Мариуполе они «отличились» убийствами мирных жителей, обстрелами жилых кварталов, насилием и мародерством. Информацию об этих фактах публикует в том числе Следственный комитет России. За совершение преступлений более 100 боевиков по решению суда приговорены к пожизненному заключению», – детализировал спикер.

    В США же закрыли глаза на действия украинских карателей, подчеркнул посол МИД РФ. Он напомнил, что некоторое время в Штатах обозначали «Азов» как нацистское подразделение, а направлять им военную помощь и проводить совместные тренировки было запрещено. «То есть еще недавно батальон считался американцами «токсичным». Сейчас администрация США фактически наплевала на права человека, мораль и справедливость», – пояснил Мирошник. 

    Такое решение он объясняет стремлением Белого дома «нанести поражение» России. «Для Вашингтона, видимо, считается нормальным то, что делает «Азов». Судя по всему, разрешение передавать оружие боевикам продиктовано желанием Соединенных Штатов использовать любой мусор в своих интересах», – убежден дипломат.

    Ранее администрация США сняла запрет на поставки вооружений украинскому националистическому батальону «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на Госдепартамент.

    Согласно выдержке из заявления ведомства, отряд прошел «тщательную проверку» в соответствии с «законом Лихи», который не позволяет США оказывать военную помощь подразделениям иностранных войск, уличенным в нарушении прав человека. У американских властей «нет доказательств» такой деятельности, пишет WP.

    Представитель Госдепартамента отказался сообщить изданию, когда был снят запрет и поступило ли уже американское вооружение в распоряжение боевиков «Азова». По данным WP, отмена запрета была приоритетом для украинских чиновников, которые говорят, что подразделение могло бы быть «более эффективным» во время боев за завод «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года, если бы у него был доступ к американскому оборудованию.

    Напомним, в США действовал запрет на предоставление помощи «Азову» в силу нацистского характера его идеологии и деятельности, однако уже в прошлом году The Washington Post цитировал источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков «Азова» включили в вооруженные силы и Национальную гвардию Украины, а также создали с их участием обособленные вооруженные формирования.

    В марте 2023 года в Белом доме произошел, как выразился посол России в США Анатолий Антонов, позорный факт: там награждали члена нацбатальона «Азов» Юлию Паевскую, известную как Тайра. Дипломат отмечал, что американские власти знают о человеконенавистнической идеологии «Азова», который использует символику гитлеровской Германии.

    «В 2019 году американские конгрессмены потребовали от госсекретаря включить военное формирование в перечень иностранных террористических организаций. Получается, что Соединенные Штаты ради цели «насолить» России готовы прославлять нацизм. Местным правящим кругам должно быть стыдно перед американскими и советскими ветеранами, которые ценой своих жизней освобождали мир от «коричневой чумы», – приводило агентство РИА «Новости» заявление Антонова.

    Напомним, батальон «Азов» был создан в 2014 году из добровольцев. Ранее боевики подразделения, приговоренные к тюремным срокам от 25 лет до пожизненного заключения в ДНР, рассказали, как их накачивали нацистской идеологией. Бывшие бойцы «Азова», среди которых есть и те, кто лично убивал мирных жителей, рассказали о том, что лекции, запрещенная литература, пропаганда были частью подготовки к карательным акциям.

    В частности, в батальон постоянно приезжали так называемые лекторы, раздавали запрещенные в России книги, например, «Черное солнце», рассказывали о так называемых героях, которые воевали в рядах СС. Один из осужденных рассказал, что командир заставил его убить мирного жителя, а сам он этого делать не хотел.

    Коментарии (4)
    11 июня 2024, 07:58 • Новости дня
    Группировка «Запад» захватила пять опорных пунктов ВСУ

    Минобороны: Группировка «Запад» захватила пять опорных пунктов ВСУ близ Серебрянки и Берестового

    Tекст: Александра Юдина

    Российская группировка войск «Запад» выбила украинские силы с позиций и захватила пять опорных пунктов, уничтожив при этом 570 солдат противника и несколько единиц артиллерийского вооружения, сообщил старший офицер пресс-центра группировки Леонид Шаров.

    По его словам, российские подразделения «решительными действиями» выбили противника с занимаемых позиций и овладели пятью опорными пунктами в районах Серебрянки, Берестового, Синьковки и Тимковки, передает РИА «Новости».

    В результате боев российские войска нанесли поражение подразделениям 77-й аэромобильной, 14-й, 43-й, 54-й, 63-й, 116-й механизированных бригад, 12-й бригады специального назначения ВСУ и 18-й бригады нацгвардии.

    ВСУ потеряли в ходе боев 570 солдат, самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin американского производства, гаубицы М777 и «Мста-Б», а также две гаубицы Д-30 и орудие L-119.

    Ранее группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи в Харьковской области и ДНР, нанесла поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины.

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    11 июня 2024, 20:56 • Новости дня
    В штабе Трампа назвали цель суда над сыном Байдена

    В штабе Трампа назвали суд над сыном Байдена способом отвлечь внимание от его других преступлений

    В штабе Трампа назвали цель суда над сыном Байдена
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трамп заявил, что суд над Хантером Байденом призван отвлечь внимание от настоящих преступлений его отца Джо Байдена.

    Отмечается, что судебный процесс лишь отвлекает внимание от преступлений «клана Байденов, который заработал десятки миллиардов долларов с Китаем, Россией и Украиной», передает ТАСС.

    Ранее жюри присяжных вынесло обвинительный вердикт о том, что Хантер Байден нарушил правила хранения оружия.

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    Как идея о спасении мира превращается в орудие Запада

    Энергетический переход терпит крах, несмотря на усилия его адептов – западных стран, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин в своем докладе. Огромные инвестиции в солнечную и ветряную энергетику не привели к вытеснению традиционных углеводородов. С какими проблемами столкнулся Евросоюз и как идея о спасении планеты от выбросов парниковых газов становится новым способом колонизировать бедные страны? Подробности

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    США перешли к прямому вооружению украинских неонацистов

    Власти США сняли запрет на поставки вооружений украинской нацбригаде «Азов». До этого в Штатах долгое время действовали ограничения на снабжение данного формирования из-за его приверженности неонацистской идеологии. Кроме того, боевики «Азова» часто фигурировали в новостях как виновники военных преступлений. Что же заставило Вашингтон изменить свою позицию и какие выводы из этого должна сделать Россия? Подробности

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    Запад превращает Украину в аэродром подскока F-16

    В ВСУ впервые раскрыли планы по хранению и использованию истребителей F-16. Так, часть машин планируется базировать на заграничных аэродромах, чтобы избежать их уничтожения ударными средствами ВС России. В чем заключаются политические и военно-технические особенности подобного подхода и что этому противопоставит армия России? Подробности

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    Операцию по зачистке британской элиты начал ее бывший союзник

    Главная интрига предстоящих в Британии выборов связана с фигурой Найджела Фараджа. Он вернулся в большую политику, а его партия почти сравнялась по популярности с нынешней партией власти. Кто этот человек, почему его называли «британским Жириновским» и что сделало его одним из самых влиятельных британцев? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Макрон уйдет досрочно?

      Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность досрочной отставки, сообщают французские СМИ. Сам он такой сценарий, впрочем, категорически отрицает. Однако у досрочного ухода есть резон: он даст Макрону шанс вернуть власть в будущем.

    • Трамп обещал начать войну с Россией и Китаем?

      Как утверждает издание The Washington Post, на встрече с крупными спонсорами Дональд Трамп заявил, что приказал бы «бомбить Москву и Пекин» в том случае, если бы СВО или операция против Тайваня начались в период его президентства. Как к этому относиться?

    • Русофобы теряют власть в Нидерландах

      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

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