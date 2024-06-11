В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.5 комментариев
Депутаты одобрили упрощение процедуры внесудебного банкротства
Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении процедуры внесудебного банкротства
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, упрощающий процедуру внесудебного банкротства. Об этом сообщил глава комитета по собственности, земельным и имущественным отношениям нижней палаты парламента Сергей Гаврилов.
Согласно законопроекту, при взаимодействии оператора Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) с федеральными органами исполнительной власти будет происходить обмен данными через систему межведомственного электронного взаимодействия, передает ТАСС.
По словам Гаврилова, цель законопроекта – дальнейший переход на электронное взаимодействие между гражданами и государственными органами при получении необходимых справок. Россияне смогут воспользоваться действующей единой системой межведомственного электронного взаимодействия, чтобы получить справки о своем имущественном и финансовом положении. Личное присутствие не потребуется.
«Мы уверены, что такой механизм получения документов поможет избежать ошибочных отказов гражданам при запросе информации, подтверждающей соответствие условиям для прохождения внесудебной процедуры», – сказал Гаврилов.
Как сообщалось ранее, по словам министра экономического развития Ильи Торосова, за время действия процедуры внесудебного банкротства было завершено около 25 тысяч процедур, а гражданам списали порядка 8,5 млрд рублей.