Депутаты одобрили упрощение процедуры внесудебного банкротства

Госдума приняла в первом чтении законопроект об упрощении процедуры внесудебного банкротства

Tекст: Максим Попов

Согласно законопроекту, при взаимодействии оператора Единого федерального реестра сведений о банкротстве (ЕФРСБ) с федеральными органами исполнительной власти будет происходить обмен данными через систему межведомственного электронного взаимодействия, передает ТАСС.

По словам Гаврилова, цель законопроекта – дальнейший переход на электронное взаимодействие между гражданами и государственными органами при получении необходимых справок. Россияне смогут воспользоваться действующей единой системой межведомственного электронного взаимодействия, чтобы получить справки о своем имущественном и финансовом положении. Личное присутствие не потребуется.

«Мы уверены, что такой механизм получения документов поможет избежать ошибочных отказов гражданам при запросе информации, подтверждающей соответствие условиям для прохождения внесудебной процедуры», – сказал Гаврилов.

Как сообщалось ранее, по словам министра экономического развития Ильи Торосова, за время действия процедуры внесудебного банкротства было завершено около 25 тысяч процедур, а гражданам списали порядка 8,5 млрд рублей.





