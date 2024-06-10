  • Новость часаМакрон объявил о роспуске парламента Франции
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    Почему Шольц не верит в поражение Украины
    Стало известно об отступлении ВСУ из Часова Яра
    Орбан раскрыл «гениальный план» Запада получить богатства России
    Австрия заявила о пересечении Западом красной линии в конфликте с Россией
    Партия Шольца проиграла выборы в Европарламент
    Группировка «Запад» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ
    Лавров оценил реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия
    МИД счел недружественным шагом посещение Бучи делегацией из Армении
    Эксперт: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Украинство цивилизованным быть не может

    СВО и освобождение территорий вновь заставляют решить, в каком виде нужно сохранение украиноязычного наследия и нужно ли оно вообще. Чтобы ответить на этот вопрос и опять не ошибиться, придется для начала разобраться, с чем мы имеем дело.

    41 комментарий
    Илья Ухов Илья Ухов В Британии заметили «Русскую общину»

    СВО позволила понять, кто есть кто на политической сцене внутрироссийской жизни, в том числе на русском национальном фланге.

    3 комментария
    Александр Носович Александр Носович В конфликте России и Запада все меньше НАТО

    Плохая новость: России с европейскими странами, видимо, всё же придется воевать. Хорошая новость: это не будет третья мировая война, ядерный апокалипсис и конец света.

    12 комментариев
    10 июня 2024, 05:33 • Новости дня

    Россиянам списали 8,5 млрд рублей долгов в рамках внесудебного банкротства

    Tекст: Денис Тельманов

    За время действия процедуры внесудебного банкротства было завершено около 25 тысяч процедур, а гражданам списали порядка 8,5 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития России Илья Торосов.

    Он отметил, что оценивает реализацию процедуры внесудебных банкротств положительно.

    «Мы ожидали такой рост. Если у нас за предыдущий год 16 тыс. человек запустили эту процедуру, то только за полгода, с ноября 2023 года (когда мы расширили возможности процедуры), у нас уже 24 тыс. человек ее начали», – уточнил он, передает ТАСС

    Напомним, что по поручению президента были расширены условия допуска к процедуре внесудебного банкротства. К ней допустили пенсионеров и других людей, получающих пособия.

    9 июня 2024, 07:27 • Новости дня
    Орбан раскрыл «гениальный план» Запада получить богатства России

    Орбан заявил о желании Запада вернуть 1990-е годы в отношениях с Россией

    Орбан раскрыл «гениальный план» Запада получить богатства России
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Запада, «вставшие на тропу войны», хотят одержать над Россией военную победу, чтобы заполучить российские богатства, как в 1990-х годах, заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан.

    Орбан заявил, что «гениальный план» Запада «абсолютно прост, потому что речь идет о деньгах, которые дают влияние и власть». Он указал, что в 1990-х годах Россия приветствовала европейцев и позволяла им «беспрепятственно внедряться в экономику», передает ТАСС со ссылкой на HirTV.

    По его словам, Запад в 1990-х годах эксплуатировал Россию и Украину, но народ России в результате «взял все в свои руки». Сейчас же в странах Запада желают вернуть прежние времена, увидеть «великую перестройку на Востоке», а «поставщики вооружений, кредиторы, биржевые спекулянты» уже пытаются нажиться на украинском кризисе.

    Орбан с иронией заявил, что сейчас США проталкивают «отличное предложение» – Вашингтон выдаст Киеву кредит на 40 млрд долларов, а Европа предоставит гарантии возвращения долга. Орбан подчеркнул, что Украина уже погрязла в долгах, хотя прежде являлась богатой страной.

    Напомним, глава МИД Бельгии Аджа Лябиб предложила использовать седьмую статью Договора о ЕС, чтобы лишить Венгрию права голоса из-за ее позиции по Украине. Она отметила, что Будапешт слишком часто блокирует инициативы Брюсселя по оказанию военной помощи Киеву.

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    9 июня 2024, 10:58 • Новости дня
    Стало известно об отступлении ВСУ из Часова Яра

    Военкор Котенок заявил о начале отступления ВСУ из Часова Яра

    Стало известно об отступлении ВСУ из Часова Яра
    @ Nina Liashonok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили из большей части микрорайона «Канал» в Часовом Яре и отошли на западные рубежи города, сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

    Как указал Котенок в своем Telegram-канале, к исходу минувших суток ВСУ признали потерю большей части микрорайона «Канал» в Часовом Яре. По его словам, причиной отступления стала переброска значительных сил ВСУ на Харьковское направление, в результате чего оставшимся бойцам не хватает численности для удержания позиций в Часовом Яре.

    «Усиление обороны противника на этом участке снято и переброшено на Харьковское направление», – отметил он. Военкор добавил, что оставшаяся живая сила не может удержать кварталы.

    Ранее первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что территория Часова Яра в ДНР освобождена почти на 70%.

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    9 июня 2024, 14:31 • Новости дня
    Лавров оценил реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия
    Лавров оценил реакцию Запада на слова Путина о поставках оружия
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Запад услышал и понял сигнал президента России Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в другие страны, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью, фрагмент которого опубликовал журналист Павел Зарубин.

    Глава МИД не сомневается, что сигнал услышали и поняли, потому что на Западе еще остались люди, которые умеют анализировать, передает РИА «Новости».

    «Думаю, поймут, вернее, думаю, что поняли и сделают выводы», – подчеркнул Лавров.

    Напомним, Путин на ПМЭФ заявил, что Россия оставляет за собой право поставлять дальнобойное оружие другим странам.

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    9 июня 2024, 20:26 • Новости дня
    Партия Шольца проиграла выборы в Европарламент

    Экзит-пол: Блок оппозиции ХДС/ХСС обошел партию Шольца на выборах в ЕП в Германии

    Tекст: Ольга Иванова

    Оппозиционный блок Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) лидирует на выборах в европейский парламент в Германии с 29,5%, при этом Социал-демократы (СДПГ) канцлера Олафа Шольца занимают третье место, свидетельствуют данные опроса, проведенного на выходе с участков институтом Infratest Dimap.

    Правая партия Альтернатива для Германии (АдГ) занимает второе место с 16,5%, партия Шольца занимает третье место – 14%, передает РИА «Новости».

    Партнеры СДПГ по коалиции «Зеленые по данным опроса могут получить 12%. Еще один член коалиции, свободные либералы (СвДП), могут получить 5%.

    В четверг Нидерланды стали первой страной Евросоюза, в которой начались выборы депутатов Европейского парламента нового созыва. Утром четверга, 6 июня, открылись первые избирательные участки.

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    9 июня 2024, 14:01 • Новости дня
    Группировка «Запад» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ
    Группировка «Запад» нанесла поражение пяти бригадам ВСУ
    @ @mod_russia

    Tекст: Дарья Григоренко

    Группировка войск «Запад» за минувшие сутки заняла более выгодные рубежи в Харьковской области и ДНР, нанесла поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии Украины, противник потерял до 400 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины и пять пикапов, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Харьковском направлении группировка войск «Север» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям 82-й десантно-штурмовой бригады, 120-й, 125-й и 127-й бригад теробороны ВСУ. Потери противника составили до 225 человек, семь автомобилей и 152-мм орудие Д-20.

    В Минобороны добавили, что на западном направлении группировка войск «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям 14-й, 116-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 13-й бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 400 человек, танк, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

    Как указали в пресс-службе, на южном направлении группировка войск «Юг» улучшила положение по переднему краю и нанесла поражение формированиям 28-й, 30-й, 56-й, 93-й механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения нацгвардии. Потери ВСУ составили до 375 человек, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, 155-мм САУ М109 Paladin, 155-мм гаубица FH-70, 152-мм гаубица «Мста-Б», 152-мм орудие Д-20, две 122-мм САУ «Гвоздика», 105-мм орудие М119.

    В ведомстве уточнили, что на центральном направлении группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и нанесла поражение формированиям 71-й пехотной, 23-й и 47-й механизированных бригад ВСУ. Потери ВСУ составили до 300 человек, БМП Marder и Bradley, два автомобиля.

    В Минобороны подчеркнули, что на восточном направлении группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 123-й бригады теробороны и 21-й бригады нацгвардии. Потери ВСУ составили до 140 человек, танк, две ББМ, три автомобиля, 155-мм САУ Krab, 152-мм гаубица «Мста-Б», станция РЭБ «Анклав».

    В сообщении говорится, что в Херсонской области группировка войск «Днепр» нанесла поражение формированиям 121-й бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 35 человек, четыре пикапа, 122-мм САУ «Гвоздика», 122-мм гаубица Д-30.

    В пресс-службе заявили, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен 131 район скопления живой силы и техники, а также пункты дислокации иностранных наемников и операторов ударных БПЛА «Птахи Мадяра». Сбит вертолет Ми-8 ВСУ, перехвачено 66 БПЛА и 13 снарядов HIMARS.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ, подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной бригады ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Гранов и Константиновка Харьковской области.

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    9 июня 2024, 07:57 • Новости дня
    Додон назвал условия для нападения Украины на Приднестровье

    Додон заявил, что принадлежность к Молдавии спасла Приднестровье от Украины

    Додон назвал условия для нападения Украины на Приднестровье
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Если продолжится продвижение российских войск, Украина может открыть второй фронт в Приднестровье, но произойдет это только с согласия властей Молдавии, заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

    «Мы призывали и призываем президента: если на нее кто-то давит, западники, лучше Майя Санду пусть уйдет с должности, чем развязывать войну», – заявил Додон на полях ПМЭФ

    Он выразил уверенность, что «у Приднестровья будущее может быть только в составе» Молдавии, это должен быть регион «с особым статусом». Будь Приднестровье независимым, сказал Додон, «Украина бы давно их «накрыла» в условиях происходящего в этой стране», передает ТАСС.

    По мнению Додона, от нападения Украины Приднестровье спасло «только то, что они являются частью Молдовы де-юре». Как полагает Додон, даже Санду не собирается пока решать вопрос «военным путем». При этом существуют риски «дестабилизации» со стороны Киева при «молчаливом согласии Кишинева».

    Напомним, Додон считает, что Санду и ее кураторы готовят страну к войне. Додон выразил надежду, что «до президентских выборов ничего не произойдет», а новый лидер страны станет «гарантией мира».

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    9 июня 2024, 17:36 • Новости дня
    На главу АНО «Цифровые платформы» напали с ножом в Москве
    На главу АНО «Цифровые платформы» напали с ножом в Москве

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Москве на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина и его знакомого было совершено нападение, в результате которого знакомый Щельцина скончался, сообщили в правоохранительных органах.

    Отмечается, что нападение произошло на Сиреневом бульваре в столичном районе Измайлово. По данным СМИ, Щельцин и его знакомый Иван Поздняков сделали замечание незнакомым мужчине и женщине, которые громко разговаривали и что-то искали на детской площадке. Как указал источник, в ходе словесного конфликта, переросшего в потасовку, злоумышленник нанес своим оппонентам множественные удары ножом, пишет РБК.

    В результате нападения знакомый Щельцина, Поздняков, получил не менее девяти ножевых ранений и скончался в машине скорой помощи. Сам Щельцин также получил ножевые ранения в область туловища и верхних конечностей и был доставлен в больницу, передает ТАСС.

    По информации ГУ МВД России, в течение нескольких часов после происшествия подозреваемый в нападении был задержан. Им оказался мужчина 1976 года рождения.

    По данным Baza, нападавший является лидером музыкальной группы «Пасека» Романом Медведкиным. В настоящее время задержанного допрашивают следователи, впоследствии ему будет избрана мера пресечения.

    Директор коллектива Павел Жилов подтвердил задержание лидера группы. «На самом деле, что там произошла драка, знаю. С кем дрался, узнал я от СМИ. То, что его забрали правоохранители, я тоже могу подтвердить. Суд завтра состоится. Мы на гастролях. Это его личная история, я бы сказал, носит бытовой характер», – рассказал он.

    Позже стало известно, что после нападения на Щельцина столичный СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Отмечается, что СК завел дело по статье о покушении на убийство двух или более лиц (ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК).

    Ранее сообщалось, что на северо-востоке Москвы неизвестный открыл стрельбу у торгового центра, пострадали два человека.

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    9 июня 2024, 12:09 • Новости дня
    Песков объяснил заявление Берлина о «российской угрозе»
    Песков объяснил заявление Берлина о «российской угрозе»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Германия пытается угодить сразу всем центрам силы на Западе – США, ЕС и НАТО, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Берлина о российской угрозе.

    Он напомнил о словах президента Владимира Путина, который говорил, что Германия после Второй Мировой войны никогда не была суверенной.

    Из-за этого дефицита Берлин старается угодить сразу всем, передает ТАСС.

    «Представляете, как они разрываются?» – сказал Песков, говоря о том, как стремятся власти ФРГ сделать заявления на всех уровнях.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, зачем Германия пугает граждан войной с Россией.

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    9 июня 2024, 20:02 • Новости дня
    МИД счел недружественным шагом посещение Бучи делегацией из Армении

    Захарова: МИД рассматривает посещение Бучи делегацией из Армении как недружественный шаг

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва рассматривает посещение Бучи делегацией из Еревана как откровенный недружественный шаг, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова сообщила, что армянская делегация посетила на прошлой неделе город Буча на Украине. Членами делегации стали армянский посол в Киеве и глава одного из районов Еревана, они заявили о солидарности Армении с Украиной в борьбе «с российской агрессией», говорится на сайте МИД России.

    Кроме того, МИД России направил ноту протеста МИД Армении в связи с передачей помощи на нужды ВСУ в ходе посещения Бучи делегацией Еревана.

    Ранее Захарова заявила, что Россия призывает армянских парламентариев поделиться переданным им Киевом списком людей, якобы погибших в Буче.

    В апреле 2022 года в СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.

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    9 июня 2024, 11:17 • Новости дня
    Обран рассказал, от чего зависит мир на Украине
    Обран рассказал, от чего зависит мир на Украине
    @ Meng Dingbo/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Урегулирование украинского конфликта зависит от победы миролюбивых сил на выборах в Европарламент и на выборах президента США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на избирательном участке после голосования на выборах в ЕП.

    По его словам, достичь мира на Украине можно в два шага. Сейчас основной темой выборов в Европарламент во всех странах ЕС стал вопрос о мире и войне, передает ТАСС.

    Второй шаг – это президентские выборы в США, которые пройдут в ноябре. Если победа будет за миролюбивыми людьми, то на Украине может быть восстановлен мир.

    Ранее Орбан заявил, что конфликт на Украине дошел до опасного уровня, Запад подошел к точке невозврата.

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    9 июня 2024, 17:52 • Новости дня
    Reuters: Байден достиг соглашения с Макроном по замороженным активам России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Джо Байден и французский лидер Эмманюэль Макрон достигли соглашения по вопросу использования прибыли от замороженных российских активов, сообщили СМИ.

    Как пишет Reuters, Байден заявил, что достиг договоренности с Макроном об использовании прибыли от замороженных активов РФ для помощи Украине, передает РИА «Новости».

    Напомним, в воскресенье сообщалось, что Байден и Макрон намерены продолжить поддержку действий ЕС и G7 по передаче Киеву доходов от заблокированных суверенных активов России.

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    9 июня 2024, 19:02 • Новости дня
    Малькевич: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну
    Малькевич: После конференции в Швейцарии Украина усилит информационную войну
    @ Annette Riedl/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    После так называемой «мирной конференции в Швейцарии» на Россию будет оказываться еще большее информационное давление. Украина будет вести себя совсем нагло, сказал газете ВЗГЛЯД член ОП Александр Малькевич. Ранее в Киеве заявили о намерении создать коалицию с Западом для атак на РФ в инфорпространстве.

    «Герасимюк выступила в роли капитана-очевидность. Дело в том, что война в инфорпространстве против нас ведется давно. Причем делается это не просто в коалиции с Украиной, а украинскими руками под чутким руководством западных инструкторов», – говорит Александр Малькевич, журналист, член Общественной палаты.

    Спикер не исключает, что после так называемой «мирной конференции в Швейцарии Киев перестанет стесняться». «Они будут вести себя совершенно нагло, прикрываясь некими украинскими запросами», – рассуждает спикер. Он допускает, что среди прочего во время Олимпиады в Париже будут задержания российских журналистов, а часть статей, касающихся России, в Сети будут переписаны.

    «Формально для этого будут использоваться некие запросы со стороны Украины. Но нет никаких сомнений в том, что «мочить» нас будут с удвоенной силой», – заключил Малькевич, уточнив, что к этому надо быть готовым.

    Ранее глава национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимюк сообщила о намерении Киева создать коалицию со странами Запада для того, чтобы атаковать Россию в информационном пространстве. Как пишет ТАСС, в эфире национального телемарафона она обвинила Россию в совершении информационных атак на Украину, в частности вмешательствах в теле- и радиоэфир. По ее словам, причастность РФ к этому якобы подтвердили европейские страны.

    Герасимюк не пояснила, как именно Украина и союзники, по замыслу Киева, должны будут осуществлять свои атаки на Россию, идет ли речь о взломах теле- и радиоэфира или же о прямых хакерских атаках на цифровую инфраструктуру.

    Во вторник украинские СМИ сообщили, что одесские радиостанции взломали, после чего включили там российские патриотические песни.

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    9 июня 2024, 15:03 • Новости дня
    Лавров назвал ложью заявления Франции об отсутствии на Украине французских инструкторов
    Лавров назвал ложью заявления Франции об отсутствии на Украине французских инструкторов
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заявления Парижа о том, что на Украине нет французских инструкторов – ложь, и во Франции это знают, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Он призвал обратить внимание, как «завибрировали наши французские коллеги», а премьер-министр вдруг стал говорить, что на Украине нет инструкторов.

    «Это неправда. И они это знают», – передает слова Лаврова РИА «Новости».

    Ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал направление западных военных инструкторов на Украину.

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    10 июня 2024, 03:21 • Новости дня
    Макрон объявил о роспуске парламента Франции

    Макрон объявил о роспуске парламента Франции после победы ультраправых на выборах в Европарламент

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о роспуске Национального собрания – нижней палаты парламента – после того, как его партия «Возрождение» потерпела поражение на выборах в Европарламент.

    «В ближайшее время я подпишу декрет о созыве новых парламентских выборов. Первый тур состоится 30 июня, а второй – 7 июля», – заявил Макрон, передает «Российская газета». 

    Отмечается, что победу на выборах в Европарламент одержало ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, получившее, по предварительным данным, 32% голосов. Партия Макрона набрала лишь чуть более 15% голосов.

    Ле Пен уже заявила, что ее партия готова взять власть в стране, если французы доверят ей это право.

    В совокупности ультраправые партии набрали около 40% голосов избирателей.

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    9 июня 2024, 06:24 • Новости дня
    Зеленский заявил о договоренностях по новым системам ПВО для Украины

    Tекст: Антон Антонов

    У Украины есть договоренности с другими странами о поставках Киеву новых систем ПВО, сообщил украинский лидер Владимир Зеленский.

    Зеленский отметил, что часть договоренностей планируется реализовать «более оперативно», другие должны быть исполнены «ближе к осени». При этом он не сообщил, о каких именно системах ПВО идет речь, а также откуда ожидаются поставки, передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский заявлял, что Россия займет Харьков, если Украина не получит системы ПРО Patriot.

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      В Нидерландах впервые за долгие годы сменится глава правительства, причем главной силой в новой правящей коалиции будут евроскептики, выступающие против поддержки Украины. Это важно, поскольку Нидерланды стали одним из главных поставщиков ВСУ и спонсоров Зеленского.

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      Президент России Владимир Путин прокомментировал кризис легитимности Владимира Зеленского и заявил, что законной властью на Украине, исходя из ее же конституции, является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук. Что это означает на практике?

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    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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