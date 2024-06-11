В России немало спорили и спорят о том, Европа ли мы. С одной стороны, нас постоянно «выписывали из европейцев» политики и публицисты других народов, с другой – и у нас есть тенденция самим объявить себя чуждыми Европе. Тенденция, которая усиливается на фоне нынешнего противостояния.3 комментария
Шойгу заявил о сдержанной реакции мира на учения нестратегических ядерных сил
Мировое сообщество сдержанно реагирует на учения нестратегических ядерных сил России на территории Союзного государства, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
По его словам, все большее число стран понимает, что к деградации в сфере ядерной безопасности привели безответственное поведение США и их действия по подрыву режимов, передает ТАСС.
Учения России – адекватное реагирование на поддержку Западом режима Киева и активное участие военных НАТО в боевых действиях на Украине, а также на разрешение ВСУ наносить ракетные удары по российским гражданским объектам.
Помимо этого, Россия учениями отвечает на наращивание военного потенциала стран НАТО у своих границ.
Ранее Минобороны опубликовало видео учений нестратегических ядерных сил.