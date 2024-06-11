Шойгу заявил о сдержанной реакции мира на учения нестратегических ядерных сил

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, все большее число стран понимает, что к деградации в сфере ядерной безопасности привели безответственное поведение США и их действия по подрыву режимов, передает ТАСС.

Учения России – адекватное реагирование на поддержку Западом режима Киева и активное участие военных НАТО в боевых действиях на Украине, а также на разрешение ВСУ наносить ракетные удары по российским гражданским объектам.

Помимо этого, Россия учениями отвечает на наращивание военного потенциала стран НАТО у своих границ.

Ранее Минобороны опубликовало видео учений нестратегических ядерных сил.