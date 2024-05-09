Может быть, День Победы и был бы забыт, отошел бы в область глубокой истории, но ход текущей истории нам этого не позволил. Та Победа, за которую было отдано столько жизней, требует подтверждения уже от нас нынешних.3 комментария
Оскорбившего пенсионерок блогера задержали в аэропорту
В столице задержали оскорбившего пожилых женщин подозреваемого, он делал это для развития своего блога, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Оперативники выявили ролик в Сети, где мужчина оскорбил пожилых женщин, они установили подозреваемого, им оказался 37-летний местный житель, у него есть две судимости, указала Волк в своем Telegram-канале.
Мужчина оскорблял женщин на видео «с целью успеха своего блогерства», добавила представитель ведомства.
Подозреваемый испугался волны негодования в свой адрес, он попытался сбежать в страну ближнего зарубежья, но его задержали полицейские в аэропорту.
Проводится проверка, будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.