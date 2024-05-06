В Первоуральске оценили пост главы «Водоканала» о «жителях-плаксах»

В Первоуральске пообещали побеседовать с главой «Водоканала» из-за слов о «жителях-плаксах»

Tекст: Ольга Никитина

Представитель администрации в комментарии «Газете.Ru» допустила, что Ярин, назвавший первоуральцев «плаксами», мог быть «нервный» или «эмоции взяли верх». Она добавила, что такое поведение является некорректным, и пообещала, что информация будет передана, чтобы с главой водоканала провели беседу.

Напомним, накануне Ярин на своей странице во «ВКонтакте» опубликовал пост о том, что не собирается принимать жалобы жителей на качество воды у себя в соцсетях и будет блокировать всех, кого захочет. Такая реакция у чиновника, предположительно, была вызвана диалогом с одним из жителей, который остался недоволен ответом Ярина на просьбу вернуть чистую воду.

«Плакс, скринящих мою переписку с ними и выкладывающих ее в других местах со слезами типа «вот как он мне ответил», убираю в первую очередь. Пусть плачут в стороне, раз такие нежные», – написал Ярин в посте, возмутившем жителей.

В январе в Первоуральске разгорелся другой скандал, связанный с высказываниями чиновников. В тот раз начальник управления МЧС по Волгоградской области Николай Любавин пожелал заболеть онкологией семье сотрудника ведомства, написавшего на него жалобу в прокуратуру.