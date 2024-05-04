У Boeing возникли проблемы из-за ухода западных компаний из России

Wall Street Journal рассказала о проблемах Boeing из-за ухода из России компании RTX

Tекст: Антон Антонов

Когда RTX уходила из России, ее производство покрывало спрос. Однако сейчас Boeing пытается увеличить производство новых самолетов, а мощностей RTX в США и Великобритании для этого не хватает, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

Гендиректор Boeing Давид Калхоун отметил, что также есть проблема с дефицитом пассажирских кресел от сторонних поставщиков, справиться с ней будет еще сложнее. В результате Boeing пришлось заявить инвесторам, что в середине 2024 года производство Dreamliner просядет, хотя к концу года его обещают вернуть на уровень пяти бортов в месяц.

Напомним, еще в 2022 году Boeing столкнулась с невозможностью выпускать столько самолетов, сколько должен в рамках контрактных обязательств, у компании возникли сложности с поставками необходимых деталей для сборки самолетов после прекращения поставок титана и алюминия из России.