Эмиссары приезжают и уезжают. Встречают их в Средней Азии гостеприимно. Потому что в местных обычаях встречать гостеприимно даже врагов. Угрожать эмиссарам в действительности есть чем. Но без России региону не обойтись.10 комментариев
У Boeing возникли проблемы из-за ухода западных компаний из России
Wall Street Journal рассказала о проблемах Boeing из-за ухода из России компании RTX
В числе компаний, которые прекратили работу в России, оказалась RTX, производящая терморегулирующее оборудование для Boeing 787 Dreamliner, из-за этого у Boeing возникли трудности, сообщают СМИ.
Когда RTX уходила из России, ее производство покрывало спрос. Однако сейчас Boeing пытается увеличить производство новых самолетов, а мощностей RTX в США и Великобритании для этого не хватает, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.
Гендиректор Boeing Давид Калхоун отметил, что также есть проблема с дефицитом пассажирских кресел от сторонних поставщиков, справиться с ней будет еще сложнее. В результате Boeing пришлось заявить инвесторам, что в середине 2024 года производство Dreamliner просядет, хотя к концу года его обещают вернуть на уровень пяти бортов в месяц.
Напомним, еще в 2022 году Boeing столкнулась с невозможностью выпускать столько самолетов, сколько должен в рамках контрактных обязательств, у компании возникли сложности с поставками необходимых деталей для сборки самолетов после прекращения поставок титана и алюминия из России.