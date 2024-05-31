Президент Зимбабве решил участвовать в ПМЭФ

Американист назвал последствия приговора Трампу

Американист Дробницкий: Приговор Трампу может значительно расшатать политическую систему США

Tекст: Илья Абрамов

«Вердикт Трампу в некотором смысле был ожидаем, так как жюри тщательно отбиралось для вынесения именно этого вердикта. Судья также был политически ангажирован. Его дочь работает в компании, помогавшей Байдену и Харрис. Удивляет в этом деле только признание экс-президента виновным по всем 34 пунктам», – сказал американист Дмитрий Дробницкий.

«Нет сомнений в том, что вердикт является еще одной ступенью эскалации, способствующей дальнейшему расколу США. Кроме того, от этого дела будет зависеть политическая обстановка в Штатах ближайшим летом. Исход событий определят общественное мнение и последующие действия американских элитных групп», – отмечает собеседник.

«В частности, приговор для самого Трампа может варьироваться от нескольких штрафов до фактически пожизненного заключения. Кроме того, присяжные приняли решение за несколько дней до предвыборной конференции Республиканской партии. Дело в том, что экс-президента могут посадить под домашний арест, тем самым ограничив его передвижение и не допустив посещения съезда», – подчеркивает он.

«В связи с этим интересно, как на решение присяжных и впоследствии суда будут реагировать консервативные группировки внутри правительства США. Решат ли они поднять Трампа на знамя и идти с ним до конца, либо же начнут какие-то политические маневры в связи с вердиктом по делу экс-президента», – акцентирует эксперт.

«Кроме того, перед оглашением приговора Дональду Трампу в Демократической партии шла медийная атака на Байдена. Не исключено, что одна из группировок будет требовать переизбрания действующего главы государства, а другая попытается отказаться от него и поставить некоего «спасителя республики». Возможно, им станет протеже Обамы», – резюмировал Дробницкий.

Ранее в суде Нью-Йорка жюри присяжных признало экс-президента США Дональда Трампа виновным в уголовном деле о фальсификации документов по всем 34 пунктам. Однако бывший глава государства может обжаловать данное решение. Сам приговор ожидается 11 июля.

Трамп уже обвинил администрацию действующего президента Штатов Джо Байдена в причастности к решению жюри, чтобы «навредить политическому оппоненту». По словам бывшего главы государства, «это просто позор», США «превратились в ад». «Это было подтасованное решение с самого первого дня, с конфликтным судьей, которому никогда не должны были разрешать рассматривать это дело. Мы будем бороться за нашу страну, за нашу конституцию», – сказал он.

На главной странице сайта предвыборной кампании Трампа появилось заявление: «Я политический заключенный». Его штаб призывает граждан США помочь экс-президенту одержать победу на выборах, пожертвовав деньги. Американские СМИ сообщают, что периодически сайт стал выдавать ошибку – возможно, из-за наплыва доноров.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, в свою очередь, заявил, что «сегодня позорный день в американской истории». По его словам, процесс против Трампа был политическим, власти США используют юридическую систему как оружие.

Накануне Трамп уже объявил, что Байден контролирует судебный процесс против него. «Он не просто вовлечен в судебный процесс, он фактически руководит им», – подчеркнул он. Кроме того, экс-президент США заявлял, что ему запретили давать показания по этому делу на заседаниях из-за постановления о неразглашении. Более того, Трамп уже был оштрафован на 9 тыс. долларов за нарушение этих ограничений.

Напомним, поводом для расследования против экс-президента США стала информация о подлоге им документов. Якобы за месяц до победы республиканца на выборах в 2016 году его адвокат Майкл Коэн выплатил порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тыс. долларов, чтобы та не распространяла информацию о связи с Трампом, произошедшей около десяти лет назад.

По версии следствия, он возместил адвокату потраченные деньги, оформив это через Trump Organization как плату за судебные издержки. Поэтому 4 апреля 2023 года суд в Нью-Йорке выдвинул против экс-президента обвинения по делу о выплатах Дэниэлс.