Кремль анонсировал визит президента Республики Сербской на ПМЭФ

Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.0 комментариев
Шведским политикам и военным приходится выдумывать обоснования своего участия в НАТО. Отсюда и появления экзотических идей вроде необходимости укреплять остров Готланд – для отражения русской угрозы.0 комментариев
«Одним из самых тяжелых последствий европеизации является уничтожение национального единства, расчленение национального тела», – писал Николай Трубецкой столетие назад о судьбе народов, пожелавших уподобиться Европе.6 комментариев
Многое из того, что было создано в последние десятилетия в области HiTech, создано гиками, «альтернативными» учеными. Мало кто из них готов жить по правилам, установленным за прошедшие столетия «настоящими» учеными.53 комментария
В результате удара по пункту дислокации ВСУ погибли порядка 100 военнослужащих, из которых не менее 30 были иностранными наемниками, говорится в сообщении под видео, которое опубликовал Telegram-канал Dambiev, передает «Газета.Ru».
В ролике показаны сгоревшие палатки и двухъярусные армейские кровати.
Ранее появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области.
По словам Рогова, Ахмедова пока только «вывели в распоряжение, ситуация в развитии», передает «Коммерсант».
Сухраб Ахмедов родился в 1974 году в Грозном. Является выпускником Военной академии им. Фрунзе в Москве. Командовал 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригадой и 155-й отдельной бригадой морской пехоты. В декабре прошлого года указом президента России Ахмедову было присвоено звание генерал-лейтенанта.
Этот этап может означать вовлечение западноевропейских государств или войск НАТО в конфликт на украинской территории, что даже многие бывшие премьер-министры, поддерживающие Украину, считают чрезмерным, сказал Орбан в интервью Blikk, передает ТАСС.
Ранее лидер американских демократов в Палате представителей США Хаким Джеффрис заявил, что не исключен ввод американских военных на Украину, чтобы избежать падения киевского режима.
До этого итальянское издание Repubblica указывало, что НАТО «в очень конфиденциальной форме» установило для себя «красные линии», за которыми может последовать прямое вмешательство альянса в конфликт.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Это ответные меры на незаконное изъятие активов России за рубежом. Согласно указу, российский правообладатель (под ним понимается РФ или ее Центробанк) вправе «обратиться в суд <…> с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа США и о компенсации ущерба». При этом обращение будет происходить «в соответствии с правилами подсудности, установленными процессуальным законодательством РФ», передает ТАСС.
«Правительству РФ в четырехмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа», – говорится в документе.
В соответствии с указом главы государства российские суды получили право использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.
Речь идет о находящемся на территории России движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США и американцев в РФ.
Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации ущерба от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка РФ.
«Решением [суда] об установлении факта необоснованного лишения российского правообладателя прав на имущество и о компенсации ущерба предусматриваются прекращение прав на имущество США или лица США, включенное в перечень, и последующая передача этих прав российскому правообладателю в целях компенсации ущерба», – говорится в указе президента.
Полковник ВСУ: Украине придется уступить территории для окончания конфликта с Россией
Конфликт может закончиться сделкой между Украиной и Россией, в рамках которой Киеву придется уступить часть территорий, предположил Бакулин в интервью телеканалу ABC News, передает РИА «Новости».
В качестве примера он привел итоги Советско-финской войны 1939-1940 годов. Тогда Финляндия потеряла некоторые территории, но сохранилась как страна, отметил полковник.
«Мы находимся в аналогичном положении, но я надеюсь, что мы не потеряем свою землю», – сказал он.
По словам Бакулина, украинским войскам удалось «стабилизировать» положение на поле боя, однако ситуация в Харьковской области «очень тяжелая».
Ранее в США призвали Украину срочно отказаться от части территорий.
Иностранец тяжело ранен, ему оказывается медицинская помощь, пишет «Царьград» со ссылкой на Telegram-канал «Военное дело».
Издание добавляет, что раненного в ногу иностранца, судя по характеру ранений, пытались добить выстрелом в сердце.
Ранее военкоры сообщили о первых потерях французского иностранного легиона на Украине.
24 апреля Басманный суд арестовал замминистра обороны Тимура Иванова, подозреваемого во взяточничестве. В суде сообщили, что Иванов, по версии следствия, получил взятку при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны России. Иванову грозит до 15 лет лишения свободы.
14 мая СМИ сообщили, что руководителя Главного управления кадров Минобороны генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова поместили под арест после допроса. По данным следствия, в период с 2021 по 2023 год, будучи начальником 8-го управления Генерального штаба ВС РФ, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу. Если чиновника Минобороны признают виновным, то ему грозит до 15 лет лишения свободы и штраф.
В среду, 22 мая, столичный 235-й Гарнизонный военный суд по ходатайству следствия арестовал экс-командующего 58-й армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова по подозрению в хищении в особо крупном размере. По версии следствия, Попов, используя служебное положение, продавал металлоконструкции, которые предназначались для строительства оборонительных объектов на территории Запорожской области. Сумма ущерба оценивается в 130 млн рублей. Следствие попросило суд изменить меру пресечения Попову с заключения под стражу на домашний арест.
В четверг, 23 мая, стало известно о том, что начальник Главного управления связи Вооруженных сил генерал-лейтенант Вадим Шамарин, который также занимает пост заместителя начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, задержан. Позднее он был арестован. Шамарину вменяется получение взятки в размере 36 млн рублей.
В четверг СМИ также сообщили, что задержан руководитель управления департамента по обеспечению госзаказа Министерства обороны России Владимир Вертелецкий. Он, по версии следствия, допустил злоупотребления полномочиями, ущерб от его действий составил 70 млн рублей. По ходатайству следствия подозреваемый помещен под стражу.
Он отметил, что вывод украинских войск из этого города «кажется вопросом нескольких дней», передает «МК». Репке усомнился в том, что ВС РФ можно остановить в северной части Волчанска.
Ранее сообщалось, что украинские военные в последние сутки под городом Харьковом потеряли порядка 365 человек.
После голосования о принятии резолюции о «геноциде в Сребренице» Вучич накинул на спину и обернул вокруг плеч национальный флаг. «Сдача для нас никогда не является опцией! Горжусь свободной Сербией и героическим сербским народом», – написал Вучич в соцсетях под своим фото с флагом на ГА ООН, передает РИА «Новости».
Ранее Вучич заявил, что глава МИД Германии Анналена Бербок шантажирует страны, которые не хотят голосовать за принятие резолюции Генассамблеи ООН по Сребренице.
Напомним, Генассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашающую 11 июля Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице. Позже постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что принятие резолюции ГА ООН о «геноциде в Сребренице» несет угрозу миру и безопасности в Боснии и Герцеговине (БиГ) и регионе в целом.
Экономист Лизан: Москва вынудит американские юридические лица оплатить изъятие российских активов госструктурами США
«США, в отличие от Евросоюза, придерживаются гораздо более жесткой позиции по золотовалютным резервам РФ. Их политика по данному направлению, фактически, сводится к банальной конфискации капиталов нашей страны. Эту стратегию, вне всяких сомнений, можно назвать дуболомной. Поэтому именно в отношении Вашингтона Москва и применяет наиболее радикальные меры», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.
«Указ Владимира Путина как бы предупреждает Белый дом: если вы пойдете по пути банального воровства – пострадаете. Однако из-за того, что Штаты не хранили в России собственные резервы, меры будут приняты в отношении американских юридических и физических лиц. Только так мы сумеем соразмерно отреагировать на действия США», – уточняет он.
«Вся процедура будет работать по крайне простой схеме. Пострадавшее лицо, чаще всего им будут выступать государственные структуры, будет иметь возможность обратиться в суд для разбирательств по делу о конфискации его имущества Штатами. После рассмотрения иска специальная комиссия рассмотрит необходимую сумму компенсации», – подчеркивает эксперт.
«Выплата ущерба будет осуществляться за счет собственности представителей США, находящейся на территории России. Несмотря на серьезность указанных мер, имущественной войной происходящее пока еще нельзя. Скорее, стороны ведут активную подготовку к ней: создают необходимые юридические нормы, собирают данные об имевших место прецедентах», – резюмирует Лизан.
Ранее Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США. Полный текст документа размещен на официальном портале правовой информации. Исходя из указа, правообладатель (РФ или ЦБ) имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении факта необоснованного лишения имущества.
Причиной потери собственности должно быть решение государственного или судебного органа США. Таким образом, заявитель имеет возможность взыскать компенсацию со стороны нарушителя. Регламентироваться процедура будет в соответствии с правилами подсудности, которые установлены на территории России процессуальным законодательством.
В соответствии с указом, суды РФ могут приобрести право использовать американское имущество, расположенное на территории страны, в качестве компенсации ущерба от изъятия активов пострадавших сторон в США. Под действие инициативы подпадает как движимая, так и недвижимая собственность Штатов.
Возмещение ущерба может быть осуществлено, в том числе и за счет американских компаний, граждан, а также принадлежащих им ценных бумаг, долях в уставных капиталах российских компаний. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации потери от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка.
«Правительству РФ в четырехмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа», – говорится в документе.
Об этом говорится в распространенном пресс-службой Еврокомиссии заявлении Варгелия, передает ТАСС.
«В связи с заявлением, сделанным премьер-министром Грузии 23 апреля, я хочу выразить мои искренние сожаления, что некоторая часть нашего разговора была вырвана из контекста, – подчеркнул еврокомиссар.
По его словам]. он почувствовал необходимость привлечь внимание премьер-министра к необходимости не обострять уже очень хрупкую ситуацию, принимая закон, которым может привести к дальнейшей поляризации на улицах Тбилиси.
«В этом контексте я упомянул трагический инцидент в Словакии», – отметил Варгелий.
Источник: Планы сотрудничества Косово и Украины основаны на неприязни к России и Сербии
По его словам, в апреле 2024 года в ходе встречи с главой ГУР МО Украины Кириллом Будановым экс-министр иностранных дел Косово Мелиза Харадинай-Стубла заявила о планах косовского премьера Альбина Курти наращивать двустороннее сотрудничество в области безопасности, передает РИА «Новости».
Как указал источник, Харадинай-Стубла подчеркнула «богатый опыт украинских спецслужб по диверсионной работе против России», который, по ее мнению, «может использоваться для организации косовоалбанцами операций против Сербии».
Стороны обсудили возможность создания в Косово центра подготовки диверсионно-разведывательных групп. Косовские власти рассчитывают на поддержку Украины в развертывании базы, налаживании учебного процесса и предоставлении инфраструктуры, уточнил он.
Источник отметил, что власти Косово уже поставили Украине тактические грузовики, бронеавтомобили, а также готовят к отправке боеприпасы. «Данный шаг представляет собой очередной этап сближения Приштины с Киевом на основе неприязни к России и Сербии», – заявил источник, добавив, что он совпадает со стартом поставок Косово военной техники для нужд ВСУ.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Косово не готово к вступлению в Совет Европы и не имеет на это права, поскольку не является независимым государством.
На записи встречи видно, что король не сразу разобрался, как правильно пользоваться наушником, тогда российский лидер жестом показал ему, как его надеть, передает РИА «Новости».
Встреча Путина с королем Бахрейна состоялась в четверг в Кремле. Король Бахрейна назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с Путиным.
В сообщении говорится, что суд единогласно признал неприемлемой обе жалобы истца, пишет «Политика страны» со ссылкой на Anadolu.
Адвокаты Саакашвили сообщили, что категорически не согласны с решением ЕСПЧ и будут его обжаловать в установленном порядке в ближайшее время. Между тем в правящей партии «Грузинская мечта» отметили, что требуют извинений от западных политиков за нападки на грузинскую систему правосудия после того, как ЕСПЧ отклонил иск Саакашвили.
Напомним, Саакашвили оспаривал справедливость двух уголовных дел и приговоров, которые были вынесены ему грузинскими судами. Он заявлял о политическом преследовании, нарушении права на беспристрастный суд и «наказании без закона».
В апреле адвокаты Саакашвили, отбывающего шестилетнее заключение за коррупцию и злоупотребление служебными полномочиями, отозвали иск из ЕСПЧ о том, что состояние его здоровья опасно для жизни.
Суд в Москве приговорил бармена Малину к 25 годам за госизмену и диверсию на ж/д
Судья постановил назначить подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы, передает РИА «Новости». В ходе прений сторон прокурор просил приговорить Малину к 28 годам колонии.
Малину задержали летом прошлого года за поджог релейного шкафа. Сначала ему вменили диверсию, а потом добавили обучение террористической и диверсионной деятельности, участие в террористической организации, совершение двух диверсий, подготовку еще к нескольким и госизмену.
Ранее неизвестные подожгли релейные шкафы на ж/д перегоне в Москве.