Tекст: Алексей Дегтярев

Авиация и средства противовоздушной обороны ВС России сбили за этот период два МиГ-29 и два Су-27, а также 14 американских оперативно-тактических ракет ATACMS, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Также уничтожены 17 французских управляемых авиабомб Hammer, шесть американских противорадиолокационных ракет HARM, шесть противокорабельных ракет «Нептун», 58 снарядов HIMARS, Vampire и «Ольха», 312 дронов.

За неделю сдались в плен 45 украинских военнослужащих.

Группировка «Восток» улучшила тактическое положение, поразила две бригады ВСУ, два соединения теробороны и бригаду нацгвардии Украины, а также отразила четыре контратаки. ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 920 человек, танк, две боевые бронированные машины машину РСЗО «Град», 18 орудий полевой артиллерии.

Группировка «Днепр» за семь дней поразила две бригады морской пехоты, три соединения ВСУ, бригаду теробороны и бригаду нацгвардии Украины. В зоне ответственности этой группировки украинская сторона потеряла до 325 человек, три боевые бронированные машины, 17 орудий полевой артиллерии.

С начала СВО уничтожено 607 самолетов, 274 вертолета, 24 902 дрона, 524 ЗРК, 16 208 танков и других боевых бронированных машин, 1325 машин РСЗО, 9972 орудия полевой артиллерии и минометов.