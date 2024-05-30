Названы условия запуска ЗАЭС

Гросси: ЗАЭС можно запустить только после тщательной оценки безопасности

Tекст: Алексей Дегтярев

Безопасность и надежность станции остаются «крайне хрупкими», даже когда все шесть реакторов находятся в состоянии холодного останова, сказал Гросси, передает ТАСС.

Решению о повторном запуске реакторов ЗАЭС в будущем должен предшествовать тщательный анализ всех эксплуатационных и нормативных аспектов по ядерной безопасности, добавил он. Это необходимо, чтобы не подвергать ЗАЭС дальнейшей опасности, заключил глава МАГАТЭ.

Ранее глава Росатома Алексей Лихачев после переговоров с Гросси заявил, что перезапуск ЗАЭС возможен, если будет гарантирована ее безопасная работа.