Глава Росатома назвал условие для перезапуска ЗАЭС

Глава Росатома Лихачев: Для перезапуска ЗАЭС необходимо гарантировать ее безопасную работу

Tекст: Валерия Городецкая

То, как эта безопасность будет обеспечена, «покажет время», сказал Лихачев, передает ТАСС. Это могут быть как социальные гарантии, так и отвод линии фронта как можно дальше от ЗАЭС.

Гросси сообщил, что МАГАТЭ и российская делегация, в которую также входили представители Ростехнадзора, Минобороны, Росгвардии и МИД, в ходе переговоров достигли общего понимания мер по укреплению безопасности станции.

На прошлой неделе ЗАЭС отключилась от основной линии внешнего электропитания 750 кВ.