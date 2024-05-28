«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Глава Росатома назвал условие для перезапуска ЗАЭС
Глава Росатома Лихачев: Для перезапуска ЗАЭС необходимо гарантировать ее безопасную работу
Перезапуск Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) возможен, если будет гарантирована ее безопасная работа, заявил глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев по итогам переговоров с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
То, как эта безопасность будет обеспечена, «покажет время», сказал Лихачев, передает ТАСС. Это могут быть как социальные гарантии, так и отвод линии фронта как можно дальше от ЗАЭС.
Гросси сообщил, что МАГАТЭ и российская делегация, в которую также входили представители Ростехнадзора, Минобороны, Росгвардии и МИД, в ходе переговоров достигли общего понимания мер по укреплению безопасности станции.
На прошлой неделе ЗАЭС отключилась от основной линии внешнего электропитания 750 кВ.