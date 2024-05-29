Путин призвал чиновников работать «как на линии фронта»

Путин назначил Дюмина секретарем Госсовета

Tекст: Ольга Никитина

Указ опубликован на сайте Кремля. Документ вступает в силу со дня подписания.

Ранее секретарем Госсовета был Игорь Левитин.

В середине мая Путин назначил Алексея Дюмина своим помощником.

Алексей Геннадьевич Дюмин родился 28 августа 1972 г. в Курске в семье военного медика. В 1994 г. получил диплом Воронежского высшего военного инженерного училища радиоэлектроники (ныне в составе Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина). В 2009 г. с отличием окончил Российскую академию государственной службы при президенте РФ (ныне РАНХиГС). В 2013 г. прошел профессиональную переподготовку в Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Кандидат политических наук.

В 1994–1996 гг. работал инженером Центрального узла комплексного технического контроля Военно-воздушных сил России.

В 1996–2013 гг. служил в Федеральной службе охраны РФ. Работал в подразделении, которое обеспечивает связь первых лиц государства. С августа 1999 г. входил в группу личной охраны премьер-министра России Владимира Путина. Затем занимал должность заместителя начальника управлений по обеспечению безопасности председателя правительства и президента России. Сопровождал главу государства во время различных мероприятий внутри страны и за рубежом (в т. ч. на саммиты Группы восьми, Группы двадцати, Шанхайской организации сотрудничества, АТЭС).

В 2013 г. был назначен заместителем начальника главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ. Командовал Силами специальных операций ВС РФ.

В 2015 г. занимал должность начальника главного штаба – первого заместителя главнокомандующего Сухопутными войсками РФ.

С 24 декабря 2015 г. по 2 февраля 2016 г. – заместитель министра обороны РФ Сергея Шойгу. Курировал департаменты строительства, жилищного обеспечения, имущественных отношений, экспертное управление министерства, а также главное военно-медицинское управление.

С 2016 по 2024 г. – губернатор Тульской области.

14 мая 2024 г. Алексей Дюмин перешел на работу в Администрацию президента РФ, где занял должность помощника главы государства Владимира Путина. Курирует вопросы военно-промышленного комплекса, спорта, а также работу Государственного совета РФ.

Входит в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех» (с мая 2024 г.).

Генерал-полковник (2021). Герой Российской Федерации. Почетный гражданин Тульской области (2024).

Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, Александра Невского и другими наградами.