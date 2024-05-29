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Лидер Гагаузии попросила Блинкена вмешаться в связи с ущемлением прав автономии
Лидер Гагаузии Гуцул попросила Блинкена вмешаться в связи с ущемлением прав автономии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул и спикер парламента автономии Дмитрий Константинов направили открытое письмо госсекретарю США Энтони Блинкену, в котором выразили обеспокоенность действиями молдавского правительства.
В письме говорится, что президент Молдавии Майя Санду и правящая партия «Действие и солидарность» проводят политику, направленную на ущемление прав и полномочий Гагаузии, а также на дискриминацию жителей автономии, передает ТАСС.
Гуцул в своем Telegram-канале подчеркнула, что они с Константиновым «надеются, что недружественная политика центральных властей Молдовы в отношении жителей Гагаузии станет одной из тем обсуждения во время встречи Блинкена и Санду».
Ранее газета ВЗГЛЯД собрала мнения экспертов, которые предположили, что планирует обсудить Энтони Блинкен с президентом Молдавии Майей Санду.