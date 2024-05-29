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    29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Киргизия опередила Россию в борьбе с колдунами

    Запрет рекламы оккультных услуг – достаточно очевидная мера, которая предлагается уже очень давно. Конечно, можно сказать, что люди вольны тратить свои деньги, как им угодно – в том числе и на то, что мы сочли бы чрезвычайно дурацким. Этот довод применим в других областях – но не в этой.

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    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Вокруг Швейцарии разыгрывается спектакль

    Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?

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    29 мая 2024, 12:47 • Новости дня

    Военный эксперт объяснил участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край

    Военный эксперт Леонков: С помощью атак БПЛА на Краснодарский край Украина хочет нанести ущерб туристической отрасли России

    Военный эксперт объяснил участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край
    @ armawir.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Противник пытается сорвать курортный сезон в Краснодарском крае и запугать местное население, однако, как показывает практика, эти методы не работают. В то же время регион нуждается в дополнительной защите от атак дронами. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее беспилотник ВСУ был сбит над Армавиром.

    «Очевидно, что атаки украинских дронов на Краснодарский край нацелены на повреждение нашей инфраструктуры в регионе. При этом я не исключаю, что частично данные полетов беспилотников передаются странам НАТО для дальнейшего анализа», – допустил военный эксперт Алексей Леонков.

    «В то же время противник хочет оказать и психологическое давление на российской общество. Он пытается создать видимость того, что БПЛА могут беспрепятственно летать по большей части наших территорий. Не стоит забывать и о туристическом сезоне, который стартует сейчас в Краснодарском крае. Вероятно, ВСУ вознамерились запугать отдыхающих. Однако как показывает практика, желаемого результата им не достичь», – отмечает он.

    По словам собеседника, украинская армия неслучайно выбирает именно беспилотники для совершения подобных атак. «Эти аппараты могут летать на большие расстояния на низких высотах и огибать рельеф местности, что позволяет ударному средству долго оставаться незамеченным», – поясняет эксперт.

    «Необходимо отметить, что противник постоянно анализирует нашу противовоздушную оборону и пытается нанести удар там, где чувствует уязвимость. На многих участках мы уже практически закрыли для противника возможность атаки беспилотниками», – подчеркивает собеседник.

    «Краснодарский край также нуждается в усилении противовоздушной обороны. В перспективе необходимо защитить города региона и важные объекты такими системами как ТОР-М2КМ. Кроме того, для борьбы с БПЛА будут полезны комплексы РЭБ», – акцентирует эксперт.

    Аналитик при этом убежден – важно не только противодействовать уже летящему дрону, но и пресекать саму возможность противника пользоваться аппаратами. «Необходимо продолжать и усиливать работу по обнаружению и уничтожению мест сборки беспилотников», – резюмировал Леонков.

    Ранее российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Армавиром в Краснодарском крае. Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале отметил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений нет.

    На этой неделе противник уже попытался атаковать гражданские объекты на территории Геленджика с помощью беспилотников. Губернатор также в Telegram-канале отмечал, что все БПЛА подавлены силами ПВО. Тем не менее обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание в селе Криница. В хуторе Джанхот дрон упал на деревья.

    В ночь на 19 мая российские ПВО сбили 57 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем. Тем не менее на территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края упали шесть беспилотников. Позднее появились сведения, что объект был атакован дронами с зарядами, начиненными снаряженными стальными шариками.

    Ночью 17 мая российские средства ПВО перехватили 44 беспилотника в небе над Краснодарским краем, более десятка дронов были подавлены над Новороссийском. Оперштаб региона в своем Telegram-канале заявил о падении двух БПЛА на территории НПЗ в Туапсе. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла США, ЕС и Украину от дальнейших атак, подчеркнув, что Москва не оставит это без ответа.

    28 мая 2024, 16:24 • Новости дня
    Путин назвал легитимную власть на Украине
    Путин назвал легитимную власть на Украине
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано, нужно проводить серьезный и глубокий анализ по этому вопросу, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Узбекистане.

    По словам Путина, если выборы на Украине не проводятся в период военного положения, это не значит, что президентский срок пролонгируется, передает ТАСС.

    «По поводу легитимности украинской власти, действительно, нужно проводить такой серьезный, глубокий анализ. По законам Украины верховная власть после истечения президентских полномочий должна быть передана спикеру парламента. Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано. Единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер», – заявил Путин, добавив, что власти Украины сами не захотели отменить военное положение, чтобы провести выборы президента.

    Президент отметил, что окончательный ответ на вопрос о легитимности власти должна дать политическая и правовая система Украины, «это не так уж и сложно». Путин допустил, что Запад желает постепенно сменить власти на Украине, чтобы новое руководство не отвечало за прежние непопулярные решения.

    Ранее Путин заявил, что Москва отдает себе отчет в том, что легитимность действующего главы украинского государства Владимира Зеленского закончилась.

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    29 мая 2024, 04:27 • Новости дня
    AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара
    AFP заявило об украинском ударе западным оружием близ Краснодара
    @ MND/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Западное оружие уже несколько раз применялось Украиной «против территории России», в том числе по цели в районе Краснодара, сообщили западные источники.

    Как заявило Agence France-Presse, «в последний раз» западное оружие для ударов вглубь России было использовано «против... города Краснодар», передает РИА «Новости».

    Agence France-Presse не сообщает, какой именно объект был целью вооруженных сил Украины, но указывает, что удар наносился к западу от города, передает ТАСС.

    Напомним, Bild со ссылкой на источники сообщала, что украинские военные минимум один раз применили систему ПВО Patriot наперекор договоренностям с западными странами не бить вглубь России.

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    28 мая 2024, 17:02 • Новости дня
    Путин оценил предложение Лукашенко договориться с украинскими военными

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Если бы президент Белоруссии Александр Лукашенко командовал украинскими военными, то конфликт уже был бы завершен, заявил глава российского государства Владимир Путин, комментируя предложение лидера республики договориться с ВСУ.

    «К сожалению, пока Александр Григорьевич (Лукашенко – прим. ВЗГЛЯД) военными на Украине не командует. Если бы командовал, мы бы уже давно решили этот конфликт, причем к взаимному удовлетворению, мы бы нашли развязки с Украиной. Если бы Украиной сейчас командовали люди, которые руководствовались бы национальными интересами, а не интересами своих хозяев в Европе или за океаном», – передает слова Путина РИА «Новости».

    Ранее Лукашенко заявил о готовности стать «третьей силой» в конфликте России и Украины.

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    28 мая 2024, 14:20 • Новости дня
    Украинский воздушный шар ранил двух человек в Подмосковье
    Украинский воздушный шар ранил двух человек в Подмосковье
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Обломки сбитого в Московской области низколетящего воздушного шара ранили двух человек, сообщил источник в экстренных службах.

    У мужчины 1986 года рождения зафиксировали рваную рану щеки, его госпитализировали в Люберецкую центральную райбольницу, указал собеседник РИА «Новости».

    У мужчины 1995 года рождения зафиксировали ушиб мягких тканей правой стопы. Медпомощь ему оказали на месте происшествия.

    В понедельник Минобороны сообщало о сбитом средствами ПВО украинском малоразмерном воздушном шаре в Балашихе. Обломки упали на частный дом.

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    28 мая 2024, 20:52 • Новости дня
    Bild: Киев минимум раз ударил с помощью Patriot вглубь России
    Bild: Киев минимум раз ударил с помощью Patriot вглубь России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные минимум один раз применили систему ПВО Patriot наперекор договоренностям с западными странами не бить вглубь России, утверждает Bild со ссылкой на источники.

    Украинская армия сама как минимум раз применила поставленный Германией комплекс Patriot по объекту в глубине России, на это Киев получил «гневные звонки из Берлина и Вашингтона», сообщили источники Bild, передает ТАСС.

    Также киевскому режиму пригрозили прекратить поставку ракет для ПВО, если это повторится.

    Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что удары Украины западным дальнобойным оружием вглубь России являются «законными по международному праву».

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    28 мая 2024, 13:20 • Новости дня
    Российские войска продолжили продвижение в Харьковской области
    Российские войска продолжили продвижение в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» в последние сутки продвинулась вглубь обороны ВСУ в Харьковской области, сообщило министерство обороны.

    В зоне ответственности этой группировки поражены живая сила и техника 42-й механизированной, 57-й мотопехотной, 3-й танковой бригад ВСУ, 125-й бригады теробороны у Петропавловки и Липцов в Харьковской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также отражены пять контратак украинских штурмовиков у Волчанска и Старицы в этом же регионе. Украинская сторона за сутки потеряла до 285 человек, три боевые бронированные машины.

    При контрбатарейной борьбе поражены две САУ «Богдана», американская гаубица М777, французская гаубица Caesar, гаубица Д-30, четыре машины РСЗО БМ-21 «Град» и чешских RM-70 Vampire.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила формирования 57-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ у Купянска (Харьковская область) и Красного Лимана (ДНР).

    Отражены три контратаки украинских штурмовиков 115-й механизированной бригады и 31-й бригады нацгвардии у Белогоровки и Червоной Дибровы в ЛНР.

    Украинская сторона в зоне ответственности группировки потеряла до 160 человек, две БМП, САУ «Богдана», гаубицу М777, польскую САУ Krab и две гаубицы Д-30.

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    28 мая 2024, 20:38 • Новости дня
    На Украине предложили Западу новый формат помощи ВСУ

    Умеров призвал Запад взять шефство над подразделениями ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава министерства обороны Украины Рустем Умеров предложил западным партнерам Киева взять шефство над подразделениями украинской армии для их подготовки и оснащения.

    На своем аккаунте в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской в России) Умеров написал, что Украина «активно обновляет боевые подразделения для усиления вооруженных сил», поэтому каждой из стран-союзников было предложено «взять шефство над одной из таких бригад для ее оснащения», передает РИА «Новости».

    Он также призвал разрешить украинским войскам атаковать территорию России с использованием западного оружия и рассмотреть возможность использования замороженных в Европе российских активов для покупки оборонной продукции для Украины.

    Ранее Умеров попросил НАТО закрыть небо над западными территориями Украины.

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    28 мая 2024, 15:35 • Новости дня
    Минобороны: ВСУ планируют крупномасштабное применение химоружия

    Начальник РХБЗ Кириллов: ВСУ планируют крупномасштабное применение химического оружия

    Минобороны: ВСУ планируют крупномасштабное применение химоружия
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные планируют использование токсичных веществ, они запросили антидоты, противогазы и другие средства защиты, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.

    Представители ВСУ заявляли о наличии у них фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества «Табун» («Джи-Эй»), включенной в список Конвенции о запрещении химического оружия, сказал Кириллов, передает ТАСС.

    О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы киевского режима антидотов, противогазов и других средств защиты в чрезмерных объемах, подчеркнул он.

    ВСУ не прекращают попытки разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР, создавая угрозу химического поражения мирных жителей.

    Они неоднократно применяли массированные ракетные удары по промышленному предприятию «Заря» в Рубежном, «Азоту» в Северодонецке, заводу «КоксоХим» в Авдеевке, заключил Кириллов.

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    29 мая 2024, 10:06 • Новости дня
    Newsweek: Украине придется пойти на мирную сделку на условиях России
    Newsweek: Украине придется пойти на мирную сделку на условиях России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Украине, возможно, придется пойти на мирную сделку с Россией на условиях Москвы, если она не предпримет быстрых действий для урегулирования ситуации, пишут американские СМИ.

    В статье Newsweek говорится, что у киевского режима может не остаться другого выбора.

    Авторы статьи отмечают, что если Украина и ее союзники не смогут адаптироваться к новым реалиям, страна продолжит терять территории, передает РИА «Новости».

    Ранее президент Владимир Путин говорил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

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    28 мая 2024, 21:05 • Новости дня
    Военкор Поддубный показал кадры из Волчанска в Харьковской области
    Военкор Поддубный показал кадры из Волчанска в Харьковской области
    @ epoddubny

    Tекст: Вера Басилая

    Военкор Евгений Поддубный показал кадры из Волчанска в Харьковской области, где продолжаются штурмовые действия российской армии и идут ожесточенные бои.

    Поддубный в своем Telegram-канале показал кадры, снятые в Волчанске, по его словам, съемочной группе удалось попасть в северную часть города, которая находится под контролем российских войск. Военкор показал кадры с подбитой техникой и разрушенными зданиями, которые «складываются» под ударами. Он отметил, что ВСУ использовали Волчанск как базу, для обстрела Белгородской области.

    «В небе от БЛА не протолкнуться. Более нельзя скрытно заводить резервы, осуществлять ротации, проводить эвакуации. Глаза всегда есть и с этим приходится жить. Но время от обнаружения до поражения сокращено до минимума», – написал военкор, добавив, что город нужно обязательно освобождать.

    Ранее сообщалось, что сотрудник ВГТРК, оператор Александр Пушин получил ранение из-за подрыва на мине в городе Волчанске в Харьковской области.

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    28 мая 2024, 16:56 • Новости дня
    Путин ответил Столтенбергу на призывы бить дальнобойным оружием по России

    Путин: Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют

    Tекст: Вера Басилая

    Высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг должен знать, как готовятся удары дальнобойными ракетами, которые переданы Западом Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    «Если он (Столтенберг – прим. ВЗГЛЯД) говорит о возможности нанесения ударов по российской территории высокоточным оружием большой дальности, он как человек, который возглавляет военно-политическую организацию, хоть и является гражданским человеком, как я, все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки», – цитирует ТАСС Путина.

    «Окончательный выбор цели, так называемое полетное задание, могут вносить только высококвалифицированные специалисты на основе этих разведданных, технических разведданных, могут вообще производиться без участия украинских военных, исключительно представителями стран НАТО. Представители стран НАТО должны понимать, с чем они играют», – подчеркнул Путин.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал разрешить Киеву удары по России из-за наступления под Харьковом.

    Также он заявил, что страны НАТО сами решают, разрешать ли применение Киевом оружия для ударов вглубь России.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Путин и военные знают, каким будет ответ на удары по территории России.

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    29 мая 2024, 08:52 • Новости дня
    Володин обвинил Зеленского в совершении государственного преступления

    Спикер Госдумы Володин обвинил Зеленского в совершении государственного преступления

    Володин обвинил Зеленского в совершении государственного преступления
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Пребывание Владимира Зеленского во главе государства противоречит Конституции Украины, он захватил власть, то есть совершил государственное преступление, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что в соответствии с нормами Конституции Украины исполнение обязанностей президента Украины должно возлагаться на председателя Верховной рады до избрания нового президента.

    Володин подчеркнул, что из-за отказа председателя исполнять свои обязанности экс-президент Зеленский продолжает находиться на этой должности, что противоречит Конституции Украины и является захватом власти.

    Спикер Госдумы также добавил, что, согласно Конституции Украины, продление полномочий президента возможно только через новые выборы, а все иное является государственным преступлением.

    Кроме того, политик заметил, что главы иностранных государств также оказались в сложном положении, так как встречаться с экс-президентом Зеленским они могут, однако международные соглашения и договоры с ним юридической силы иметь не будут.

    «Это несет в будущем риски невозврата денежных средств и многие другие проблемы», – заключил он.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что «Конституция Украины предусматривает продление полномочий только Верховной рады, про президента ничего не сказано», поэтому «единственной легитимной властью на Украине остаются Верховная рада и ее спикер». Полномочия Зеленского как президента истекли в ночь на 21 мая.

    Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась.

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    29 мая 2024, 09:28 • Новости дня
    ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского военного

    Tекст: Ольга Никитина

    Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) начал рассмотрение дела о пытках российского военнопленного Дениса Резникова украинскими силовиками, сообщила донецкая правозащитница Ирина Вихорева.

    Резников, до начала конфликта работавший шахтером в Донецке, в конце 2022 года ушел на фронт добровольцем. Спустя полтора года он попал в плен под Красногоровкой, где над ним издевались, требуя от его дочери фотографировать военные объекты в обмен на прекращение пыток, передает РИА «Новости».

    В итоге дочь Резникова обратилась за помощью к правозащитникам.

    «ЕСПЧ запустил процесс под названием «Резников против Украины», но пока не уведомил об этом украинские власти», – рассказала Вихорева.

    До конца июня необходимо предоставить дополнительные материалы и составить текст апелляции.

    Юрист Резникова также передал информацию о пытках в МИД Швейцарии. На предстоящей конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии 15–16 июня, планируется обсудить, в том числе, тему военнопленных.

    В ООН ранее сообщили, что более 40 связанных с конфликтом на Украине заключенных подвергались пыткам и сексуальному насилию, в основном в секретных центрах содержания под стражей.

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    28 мая 2024, 13:25 • Новости дня
    Средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские системы противовоздушной обороны в последние сутки уничтожили МиГ-29 украинских воздушных сил, сообщило Минобороны.

    Средства ПВО также уничтожили 39 украинских беспилотников, американскую оперативно-тактическую ракету ATACMS, семь французских управляемых авиабомб Hammer, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также уничтожен снаряд РСЗО HIMARS.

    С начала СВО уничтожено 604 самолета, 274 вертолета, 24 739 дронов, 524 ЗРК, 16 182 танка и других бронемашин, 1322 машины РСЗО, 9914 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    29 мая 2024, 05:53 • Новости дня
    Зеленского попросили не давить на НАТО

    Telegraph сообщила о просьбе НАТО к Зеленскому не давить на страны альянса по вопросу членства Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Украинского президента Владимира Зеленского попросили не оказывать давление на членов НАТО по вопросу вступления Украины в альянс, сообщили источники в НАТО.

    Источники Telegraph рассказали, что ряд членов НАТО, в том числе Великобритания, создали «слишком сильное давление», поддерживая членство Украины в альянсе. В результате высокопоставленные чиновники НАТО провели «управление ожиданиями» в 2023 году, передает РИА «Новости».

    По данным издания, несколько членов НАТО, включая США и Германию, возражают против уточнения сроков вступления Украины в альянс и ускорения этой процедуры, передает ТАСС.

    Зеленского попросили не давить «на отдельных союзников». Telegraph пишет, что на саммите 2024 года продвижение Киева на пути к членству в НАТО не ожидается, так как НАТО не хочет быть «втянуто» в конфликт с Россией.

    При этом Украине предложит «мост» и «пакет поддержки», которые должны продемонстрировать, что Киев может «выбирать свое собственное будущее» и что «путь к членству» в НАТО сокращается.

    Напомним, президент Чехии Петр Павел не исключил, что отказ Украины от вступления в состав НАТО можно было бы обменять на гарантии безопасности для Киева в ходе переговоров.

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      Эстония сделает все возможное, чтобы «поставить Россию на колени», заявил президент этой страны Алар Карис в интервью изданию Yle. Это заявление многое говорит и об Эстонии, и об ее президенте, который демонстрирует непростительную для своего статуса глупость.

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