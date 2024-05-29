29 мая – 150 лет со дня рождения Гилберта Кита Честертона – одного из величайших писателей планеты. Описывая борьбу Рима и Карфагена, он почти детально описал всё то, что происходит с планетой сейчас. А именно – «схватка богов и бесов».0 комментариев
Военный эксперт объяснил участившиеся атаки украинских БПЛА на Краснодарский край
Военный эксперт Леонков: С помощью атак БПЛА на Краснодарский край Украина хочет нанести ущерб туристической отрасли России
Противник пытается сорвать курортный сезон в Краснодарском крае и запугать местное население, однако, как показывает практика, эти методы не работают. В то же время регион нуждается в дополнительной защите от атак дронами. Такое мнение высказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее беспилотник ВСУ был сбит над Армавиром.
«Очевидно, что атаки украинских дронов на Краснодарский край нацелены на повреждение нашей инфраструктуры в регионе. При этом я не исключаю, что частично данные полетов беспилотников передаются странам НАТО для дальнейшего анализа», – допустил военный эксперт Алексей Леонков.
«В то же время противник хочет оказать и психологическое давление на российской общество. Он пытается создать видимость того, что БПЛА могут беспрепятственно летать по большей части наших территорий. Не стоит забывать и о туристическом сезоне, который стартует сейчас в Краснодарском крае. Вероятно, ВСУ вознамерились запугать отдыхающих. Однако как показывает практика, желаемого результата им не достичь», – отмечает он.
По словам собеседника, украинская армия неслучайно выбирает именно беспилотники для совершения подобных атак. «Эти аппараты могут летать на большие расстояния на низких высотах и огибать рельеф местности, что позволяет ударному средству долго оставаться незамеченным», – поясняет эксперт.
«Необходимо отметить, что противник постоянно анализирует нашу противовоздушную оборону и пытается нанести удар там, где чувствует уязвимость. На многих участках мы уже практически закрыли для противника возможность атаки беспилотниками», – подчеркивает собеседник.
«Краснодарский край также нуждается в усилении противовоздушной обороны. В перспективе необходимо защитить города региона и важные объекты такими системами как ТОР-М2КМ. Кроме того, для борьбы с БПЛА будут полезны комплексы РЭБ», – акцентирует эксперт.
Аналитик при этом убежден – важно не только противодействовать уже летящему дрону, но и пресекать саму возможность противника пользоваться аппаратами. «Необходимо продолжать и усиливать работу по обнаружению и уничтожению мест сборки беспилотников», – резюмировал Леонков.
Ранее российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над Армавиром в Краснодарском крае. Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале отметил, что по предварительным данным пострадавших и разрушений нет.
На этой неделе противник уже попытался атаковать гражданские объекты на территории Геленджика с помощью беспилотников. Губернатор также в Telegram-канале отмечал, что все БПЛА подавлены силами ПВО. Тем не менее обломки одного из аппаратов повредили недостроенное здание в селе Криница. В хуторе Джанхот дрон упал на деревья.
В ночь на 19 мая российские ПВО сбили 57 БПЛА ВСУ над Краснодарским краем. Тем не менее на территорию нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Славянске-на-Кубани Краснодарского края упали шесть беспилотников. Позднее появились сведения, что объект был атакован дронами с зарядами, начиненными снаряженными стальными шариками.
Ночью 17 мая российские средства ПВО перехватили 44 беспилотника в небе над Краснодарским краем, более десятка дронов были подавлены над Новороссийском. Оперштаб региона в своем Telegram-канале заявил о падении двух БПЛА на территории НПЗ в Туапсе. В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова предостерегла США, ЕС и Украину от дальнейших атак, подчеркнув, что Москва не оставит это без ответа.