Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
В подконтрольной ВСУ части Херсонской области поражена инфраструктура
В подконтрольной ВСУ части Херсонщины поражена коммунальная инфраструктура
Назначенный Киевом глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области поврежден объект коммунальной инфраструктуры.
По его словам, в ночь на среду регион подвергся ударам, были зафиксированы попадания в сельхозпредприятие и объект коммунальной инфраструктуры, передает РИА «Новости».
Ранее припортовую инфраструктуру повредили в подконтрольной ВСУ части Херсонской области.