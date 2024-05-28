Возможны два варианта. Саммит в Швейцарии воспринимается американской стороной как важное мероприятие, но не для президента. Или идет игра на публику. Какой из вариантов на самом деле реализуется?2 комментария
В Минобороны сообщили о системном применении Украиной отравляющих веществ
В Минобороны сообщили о системном применении Украиной отравляющих веществ в ходе СВО
Применение солдатами ВСУ отравляющих веществ и химических средств приобрело системный характер в ходе СВО, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По данным ведомства, это происходит с согласия Вашингтона. Отмечается фиксация многочисленных случаев применения украинской стороной раздражающего вещества хлорпикрин, часто в смеси с хлорацетофеноном, говорится в Telegram-канале Минобороны России.
Это было зафиксировано в районе города Донецка, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная, Артемовск.
Ранее в Минобороны сообщали, что ВСУ планируют крупномасштабное применение химоружия.