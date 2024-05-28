Начальник РХБЗ Кириллов: ВСУ планируют крупномасштабное применение химического оружия

Tекст: Алексей Дегтярев

Представители ВСУ заявляли о наличии у них фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества «Табун» («Джи-Эй»), включенной в список Конвенции о запрещении химического оружия, сказал Кириллов, передает ТАСС.

О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы киевского режима антидотов, противогазов и других средств защиты в чрезмерных объемах, подчеркнул он.

ВСУ не прекращают попытки разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР, создавая угрозу химического поражения мирных жителей.

Они неоднократно применяли массированные ракетные удары по промышленному предприятию «Заря» в Рубежном, «Азоту» в Северодонецке, заводу «КоксоХим» в Авдеевке, заключил Кириллов.