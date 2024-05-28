«Купирование» формулы Зеленского, китайско-бразильский призыв созвать настоящую международную конференцию по Украине вместо той, которая должна состояться в июне в Швейцарии, по сути, хоронят «план Зеленского», с которым ЗЕ-команда носилась с 2022 года, как с писаной торбой.0 комментариев
Минобороны: ВСУ планируют крупномасштабное применение химоружия
Начальник РХБЗ Кириллов: ВСУ планируют крупномасштабное применение химического оружия
Украинские военные планируют использование токсичных веществ, они запросили антидоты, противогазы и другие средства защиты, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов.
Представители ВСУ заявляли о наличии у них фосфорорганических соединений, включая аналоги боевого отравляющего вещества «Табун» («Джи-Эй»), включенной в список Конвенции о запрещении химического оружия, сказал Кириллов, передает ТАСС.
О планах по крупномасштабному применению токсичных веществ свидетельствуют запросы киевского режима антидотов, противогазов и других средств защиты в чрезмерных объемах, подчеркнул он.
ВСУ не прекращают попытки разрушить химически опасные объекты в ДНР и ЛНР, создавая угрозу химического поражения мирных жителей.
Они неоднократно применяли массированные ракетные удары по промышленному предприятию «Заря» в Рубежном, «Азоту» в Северодонецке, заводу «КоксоХим» в Авдеевке, заключил Кириллов.