Bloomberg: В Европе пожаловались на бессилие перед Telegram

Tекст: Валерия Городецкая

Чиновники, сделавшие борьбу с фейковыми новостями своим приоритетом в преддверии июньских выборов в Европе, разочарованы тем, что Telegram, по их словам, безнаказанно распространяет дезинформацию и игнорирует их запросы, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».

«Несмотря на все свои новые полномочия по регулированию информации в интернете, они (европейские чиновники) практически бессильны в сдерживании Telegram», – отмечается в статье.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в интервью агентству пожаловалась на «бесконтрольное» распространение информации в Telegram, обвинив мессенджер в распространении дезинформации, при этом не предоставив доказательств. Она также добавила, что запросы на удаление «вызывающего беспокойство» контента часто остаются без ответа. По ее словам, с аналогичными проблемами сталкиваются и другие страны – члены ЕС.

Сообщается, что ЕС недавно усилил свои полномочия по борьбе с незаконным и вредным контентом, но эти меры применимы только к платформам с более чем 45 млн активных пользователей в Европе. Telegram же заявляет о том, что число его пользователей в регионе составляет всего 41 млн.

Каллас считает, что эти цифры не отражают реальной картины, и призывает Еврокомиссию к проведению независимой оценки. ЕК, по данным Bloomberg, не ответила на запрос прокомментировать эту информацию.

В Telegram же заявили, что призывы к насилию и нанесению ущерба собственности категорически запрещены на платформе, а модераторы контролируют мессенджер, чтобы удалить контент, нарушающий правила.

Ранее Telegram оштрафовали на 4 млн рублей за неисполнение предписания Роскомнадзора.