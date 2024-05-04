Концерт барда Сергея Никитина отменили в Москве после сообщений о якобы спонсировании им ВСУ

Tекст: Вера Басилая

В афише мероприятий Центра авторской песни указано, что билеты можно сдать, однако причина отмены концерта Никитина не уточняется, пишет «Коммерсант».

Между тем, представитель Центра и организатор концерта выступления Ирина Алексеева сообщила «Подъему», что Никитин и его супруга Татьяна сами решили отменить выступление из-за плохого самочувствия. Кроме того, по словам организатора, Никитины очень измотаны, их «насторожили разговоры вокруг их имен» в последнее время.

Ранее появилась информация, что Никитины якобы поддерживают ВСУ, принимают участие в антироссийских мероприятиях и осуждают СВО.

Сами Никитины заявили, что никогда не финансировали ВСУ и не собираются этого делать, и назвали все обвинения в их адрес ложью и клеветой.