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Концерт барда Сергея Никитина отменили в Москве
Концерт барда Сергея Никитина отменили в Москве после сообщений о якобы спонсировании им ВСУ
Посвященный 80-летию барда Сергея Никитина концерт, запланированный на 13 июня в московском Центре авторской песни, отменен по просьбе исполнителя после скандальных сообщений о якобы спонсировании им ВСУ.
В афише мероприятий Центра авторской песни указано, что билеты можно сдать, однако причина отмены концерта Никитина не уточняется, пишет «Коммерсант».
Между тем, представитель Центра и организатор концерта выступления Ирина Алексеева сообщила «Подъему», что Никитин и его супруга Татьяна сами решили отменить выступление из-за плохого самочувствия. Кроме того, по словам организатора, Никитины очень измотаны, их «насторожили разговоры вокруг их имен» в последнее время.
Ранее появилась информация, что Никитины якобы поддерживают ВСУ, принимают участие в антироссийских мероприятиях и осуждают СВО.
Сами Никитины заявили, что никогда не финансировали ВСУ и не собираются этого делать, и назвали все обвинения в их адрес ложью и клеветой.