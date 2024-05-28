В опросе «Царьграда» о никабах проголосовали почти 2 млн россиян

Tекст: Ольга Никитина

В опросе «Царьграда» отмечается, что данный запрет действует в ряде мусульманских стран. Респондентов спросили, нужен ли такой запрет в нашей стране.

На момент написания публикации в опросе приняли участие почти 1 млн 949 тыс. человек. 86% участников на данный момент высказываются за то, чтобы лицо людей в публичных местах оставалось открытым. 7% считают, что решение должны принимать в каждом регионе. 4% высказали безразличие, а 3% с запретом не согласны, так как это, по их мнению, нарушает права верующих.

«Мы на Царьграде сделали все, чтобы наш опрос прошел максимально честно, и показал власти реальное мнение русских людей», – сообщается в Telegram-канале телеканала.

В сообщении говорится, что ранее опрос на эту тему запустил Telegram-канал РБК. В начале первого дня голосования около 70% участников поддержали главу СПЧ, однако уже вечером, как сообщает «Царьград», произошли «странные изменения». Поддерживающие никабы начали голосовать каждую секунду, и результаты опроса резко стали равными: 46% за и 46% против. На это обратил внимание член СПЧ Игорь Ашманов. Он сообщил, что в голосовании прослеживалась организованная активность, скорее всего, извне страны из-за нехарактерности никабов для России.

Накануне правительство заявило, что не считает целесообразным вводить ограничения на ношение религиозной одежды, так как это может нарушить права человека на свободу совести и свободу вероисповедания.

Газета ВЗГЛЯД со ссылкой на экспертов писала, что никаб никогда не являлся элементом повседневного костюма женщин-мусульманок и характерен только для крайне радикальных течений ислама.