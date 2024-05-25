Лукашенко угостил Путина салатом собственного приготовления

«Пул Первого»: Лукашенко угостил Путина салатом «Молодость» собственного приготовления

Tекст: Вера Басилая

Журналисты узнали, что на столе у Путина и Лукашенко оба вечера во время неформального ужина в деревне под Минском были блюда исключительно народной, деревенской кухни.

«Наши драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало», – перечисляется в сообщении в Telegram-канале «Пул Первого».

Кроме того, Лукашенко угостил Путина своим фирменным салатом «Молодость» собственного приготовления, а также домашним сальтисоном, а особо лидерам «зашли» маринованные грибы из Беловежской пущи.

Предложили президенту России попробовать и хлеб, который выпекается дома у Лукашенко. На десерт – чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым, клубника с медом из теплицы Лукашенко.

Ранее Путин в ходе состоявшегося 23-24 мая визита в Белоруссию пригласил Лукашенко в гости.