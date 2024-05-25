«Лучший способ управлять с проблемами в Африке – их игнорировать». Похоже, что те, кто игнорировал проблемы Африки, а скорее, использовал их для собственной выгоды, сегодня вытесняются с континента. А их место занимают страны и союзы, продвигающие антиколониальную, многополярную повестку. Например, Россия.0 комментариев
Лукашенко угостил Путина салатом собственного приготовления
«Пул Первого»: Лукашенко угостил Путина салатом «Молодость» собственного приготовления
Президент Белоруссии Александр Лукашенко угощал российского лидера Владимира Путина салатом «Молодость» собственного приготовления и клубникой из личной теплицы.
Журналисты узнали, что на столе у Путина и Лукашенко оба вечера во время неформального ужина в деревне под Минском были блюда исключительно народной, деревенской кухни.
«Наши драники, запеченная ломтиками картошка по-деревенски, мачанка с блинами, грибной суп и холодник, белорусское сало», – перечисляется в сообщении в Telegram-канале «Пул Первого».
Кроме того, Лукашенко угостил Путина своим фирменным салатом «Молодость» собственного приготовления, а также домашним сальтисоном, а особо лидерам «зашли» маринованные грибы из Беловежской пущи.
Предложили президенту России попробовать и хлеб, который выпекается дома у Лукашенко. На десерт – чай с хворостом, горячими творожными шариками и кобринским мороженым, клубника с медом из теплицы Лукашенко.
Ранее Путин в ходе состоявшегося 23-24 мая визита в Белоруссию пригласил Лукашенко в гости.